Canva cắt giảm gần 1.300 nhân sự, siết kỷ luật văn phòng: Nhân viên phải trở lại làm việc trực tiếp

Khép lại giai đoạn mở rộng nhân sự ồ ạt, nền tảng thiết kế trực tuyến Canva ngày 03/11/2026 công bố đợt tái tổ chức sâu rộng tác động trực tiếp tới 1.271 nhân viên nhằm tinh gọn bộ máy cho thập kỷ mới.

Ngày 03/11/2026, đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc điều hành (CEO) Canva Melanie Perkins chính thức thông báo kế hoạch cải tổ bộ máy quy mô lớn ảnh hưởng đến 1.271 nhân sự, tương đương 22% tổng lực lượng lao động toàn cầu của kỳ lân công nghệ nước Úc. Quyết định này bao gồm việc chấm dứt hợp đồng lao động với một bộ phận nhân viên, thay đổi vị trí công việc hoặc yêu cầu nhân sự chuyển địa điểm làm việc về các trung tâm điều hành tập trung.

Canva công bố cắt giảm 22% nhân sự toàn cầu. Ảnh: The Verge

Chia sẻ trong thông điệp gửi toàn thể nhân viên ngày 03/11/2026, bà Melanie Perkins thừa nhận sau khi cân nhắc nhiều phương án thay thế khác nhau, ban lãnh đạo nhận thấy những điều chỉnh nhỏ lẻ không còn đủ để chuẩn bị cho chặng đường mười năm tới. Theo nữ CEO, công ty cần một cuộc "tái sáng lập" để quay trở lại mô hình những nhóm nhỏ có quyền tự quyết cao, chịu trách nhiệm trực tiếp và tập trung tối đa vào sản phẩm cốt lõi thay vì duy trì bộ máy cồng kềnh.

Trọng tâm của đợt tái cấu trúc lần này là việc hợp nhất ba bộ phận lớn gồm Sản phẩm (Product), Tăng trưởng (Growth) và Nền tảng (Platform) thành một tổ chức sản phẩm duy nhất. Việc sáp nhập nhằm cắt bỏ các tầng nấc quản lý trung gian và xóa bỏ tình trạng chồng chéo trách nhiệm giữa các phòng ban phát sinh trong giai đoạn tăng trưởng nóng trước đây.

Song song với việc cắt giảm đầu mối tổ chức, Canva quyết định gom các nhóm phát triển sản phẩm và những bộ phận chuyên môn đòi hỏi sự phối hợp trực tiếp về trụ sở chính tại thành phố Sydney (Úc). Đây là lý do khiến nhiều nhân sự làm việc từ xa ở các khu vực khác phải đứng trước lựa chọn chuyển nơi sinh sống về các trung tâm tập trung của hãng hoặc chấp nhận rời công ty.

Đáng chú ý, chính sách làm việc linh hoạt từng là niềm tự hào của Canva trong nhiều năm qua cũng chính thức bị siết chặt. Bắt đầu từ tháng 1/2027, nền tảng thiết kế này yêu cầu phần lớn nhân viên làm việc theo mô hình kết hợp (hybrid) phải có mặt trực tiếp tại văn phòng từ 2 đến 3 ngày mỗi tuần tùy theo đặc thù từng khu vực.

Đối với những nhân sự nằm trong diện phải rời công ty sau đợt cắt giảm ngày 03/11/2026, Canva cam kết chi trả gói đền bù nghỉ việc bao gồm tối thiểu 6 tháng tiền lương cơ bản, duy trì quyền lợi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe trong suốt 12 tháng tiếp theo và cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp.

Động thái tinh giản tới hơn một phần năm quy mô nhân sự của Canva diễn ra chỉ một ngày sau khi một nền tảng thiết kế và xây dựng website lớn khác là Squarespace cũng tuyên bố cắt giảm 19% lực lượng lao động vào ngày 02/11/2026. Làn sóng thu hẹp quy mô liên tiếp tại các hãng phần mềm sáng tạo cho thấy áp lực tái cơ cấu chi phí và tự động hóa đang buộc các doanh nghiệp công nghệ phải từ bỏ mô hình tuyển dụng ồ ạt trước đây.