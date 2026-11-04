Cơn sóng AI ập đến, 1.271 nhân viên Canva sắp mất việc hoặc bị điều chuyển

AI buộc nền tảng thiết kế trực tuyến của Australia phải tinh gọn bộ máy và tổ chức lại hoạt động để thích ứng với cuộc cạnh tranh mới.

Canva, nền tảng thiết kế trực tuyến nổi tiếng của Australia, vừa công bố kế hoạch tái cơ cấu quy mô lớn, ảnh hưởng đến khoảng 1.271 nhân viên, tương đương 22% lực lượng lao động. Động thái diễn ra trong bối cảnh AI đang làm thay đổi ngành công nghiệp phần mềm, buộc các doanh nghiệp phải điều chỉnh mô hình vận hành và cơ cấu nhân sự.

Theo thông báo được đăng tải trên website công ty ngày 4/11, CEO Melanie Perkins cho biết khoảng 1.271 nhân viên Canva sẽ chịu ảnh hưởng từ đợt cải tổ, bao gồm mất việc, chuyển sang vị trí khác hoặc được điều động đến các trung tâm vận hành tập trung. Bà không công bố cụ thể số lượng nhân viên thuộc từng nhóm.

Những thay đổi tại Canva phản ánh làn sóng tái cấu trúc đang lan rộng trong ngành công nghệ. Sự phát triển của các công cụ AI như Claude của Anthropic khiến giới đầu tư lo ngại những công nghệ mới có thể cạnh tranh trực tiếp với các doanh nghiệp phần mềm truyền thống, qua đó làm giảm giá trị thị trường của nhiều công ty.

AI đang giúp người dùng tự thực hiện nhiều công việc trước đây cần đến các phần mềm chuyên dụng. Đồng thời, doanh nghiệp cũng có thể tận dụng công nghệ này để duy trì hoạt động với đội ngũ nhân sự tinh gọn hơn.

“Công nghệ mới đang thay đổi những gì con người có thể tạo ra, cách họ tạo ra sản phẩm và kỳ vọng của họ đối với những công cụ đang sử dụng”, Perkins viết trong thông báo gửi nhân viên. Bà cho biết đã đi đến kết luận rằng những điều chỉnh nhỏ lẻ sẽ không đủ để Canva thích ứng với bối cảnh mới.

Perkins đồng sáng lập Canva cùng Cliff Obrecht và Cameron Adams. Sau lần đầu tiên ghi nhận tốc độ tăng trưởng chậm lại trong khoảng một thập kỷ, công ty có trụ sở tại Sydney đang hướng tới mô hình vận hành đơn giản hơn, với các nhóm làm việc quy mô nhỏ và có quyền tự chủ cao hơn.

Theo CEO Canva, doanh nghiệp sẽ giảm số lượng vị trí chuyên môn quá hẹp, đồng thời tập trung lại hoạt động phát triển sản phẩm. Bà mô tả đây là “thời điểm khó khăn nhất” trong lịch sử 13 năm của công ty.

Trong kế hoạch mới, Sydney sẽ trở thành trụ sở chính của nhiều nhóm phát triển sản phẩm. Canva cũng muốn tăng cường hoạt động làm việc trực tiếp. Kể từ tháng 1, phần lớn nhân viên đang làm việc theo mô hình kết hợp sẽ phải có mặt tại văn phòng từ 2-3 ngày mỗi tuần.

Canva vốn đã chuẩn bị cho khả năng niêm yết cổ phiếu trong tương lai. Tuy nhiên, đợt tái cơ cấu diễn ra trong bối cảnh định giá doanh nghiệp từng biến động mạnh. Năm 2021, Canva được định giá khoảng 40 tỷ USD, trước khi giảm xuống còn khoảng 26 tỷ USD vào năm sau đó khi thị trường công nghệ suy yếu. Dù giá trị doanh nghiệp sau này đã phục hồi, tác động của những biến động gần đây vẫn chưa được xác định rõ.

Trong khi AI thúc đẩy làn sóng cắt giảm nhân sự tại nhiều doanh nghiệp, giới đầu tư cũng ngày càng đặt câu hỏi về khả năng sinh lời từ những khoản đầu tư khổng lồ vào công nghệ này.

Tháng 10 vừa qua, Firmus Grid Ltd đã hủy kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Australia, với quy mô dự kiến lên tới 5,5 tỷ USD. Quyết định này khiến một doanh nghiệp từng được kỳ vọng trở thành ngôi sao mới trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu AI trở thành một trong những thương vụ thất bại đáng chú ý gần đây.

Cũng trong tháng 10, cổ phiếu NextDC Ltd lao dốc sau khi nhà vận hành trung tâm dữ liệu này cho biết đang xem xét các phương án bất khả kháng và hạ dự báo lợi nhuận.

Những diễn biến trên cho thấy làn sóng AI không chỉ tạo áp lực buộc các doanh nghiệp công nghệ thay đổi cách tổ chức nhân sự và vận hành, mà còn đặt ra bài toán về hiệu quả kinh tế của các khoản đầu tư vào lĩnh vực này.

Theo The Strait Times