Làn sóng sa thải kỷ lục tại Microsoft: Cắt giảm 9.000 nhân sự giữa cuộc đua đốt tiền cho AI

Gã khổng lồ công nghệ Microsoft vừa chính thức kích hoạt đợt sa thải lớn nhất kể từ năm 2023, ảnh hưởng đến khoảng 9.000 nhân viên, tương đương 4% tổng lực lượng lao động Microsoft toàn cầu.

Thứ Tư, Microsoft cho biết sẽ sa thải khoảng 9.000 nhân viên. Động thái này sẽ ảnh hưởng đến 4% lực lượng lao động toàn cầu của công ty, trải rộng trên nhiều nhóm, khu vực địa lý và cấp bậc kinh nghiệm khác nhau.

Thông báo này được đưa ra vào ngày thứ hai của năm tài chính 2026 của Microsoft. Các lãnh đạo của công ty có trụ sở tại Redmond, Washington thường công bố các cuộc tái cấu trúc vào thời điểm bắt đầu năm tài chính mới.

“Chúng tôi tiếp tục thực hiện những thay đổi về cơ cấu tổ chức cần thiết để định vị công ty và các đội ngũ một cách tốt nhất nhằm đạt được thành công trong một thị trường năng động,” Phát ngôn viên của Microsoft cho biết trong một email.

Microsoft đã thực hiện một số đợt sa thải nhân viên trong năm nay. Vào tháng 1, công ty đã cắt giảm chưa đến 1% số lượng nhân viên dựa trên hiệu suất làm việc. Công ty phần mềm 50 năm tuổi này đã cắt giảm hơn 6.000 việc làm vào tháng 5 và sau đó ít nhất 300 việc làm nữa vào tháng Sáu. Tính đến tháng 6 năm 2024, công ty có 228.000 nhân viên. Trong năm 2023, công ty đã sa thải 10.000 người.

Giám đốc điều hành Microsof Satya Nadella phát biểu tại sự kiện Microsoft Build AI Day ở Jakarta, Indonesia (Ảnh: AFP)

Đợt cắt giảm nhân sự lớn nhất của Microsoft diễn ra vào năm 2014, khi công ty sa thải 18.000 người sau khi mua lại mảng kinh doanh thiết bị và dịch vụ của Nokia.

Đây là đợt tinh giản nhân sự mạnh tay thứ 5 của Microsoft tính từ đầu năm, sau các đợt cắt giảm nhỏ hơn diễn ra vào các tháng trước đó. Tính tổng thể, đây là quy mô sa thải lớn nhất của hãng phần mềm tỷ đô kể từ năm 2023, cho thấy áp lực tối ưu hóa chi phí đang đè nặng lên các nhà lãnh đạo.

Tương tự như đợt sa thải hồi tháng 5, Microsoft đang tìm cách giảm số lượng các cấp quản lý trung gian giữa nhân viên và các giám đốc điều hành cấp cao, theo nguồn tin giấu tên khi thảo luận về các vấn đề nội bộ cho biết.

Sự dịch chuyển chiến lược của Microsoft không nằm ngoài bức tranh chung của toàn ngành công nghệ. Khi chi phí đầu tư cho các trung tâm dữ liệu AI, chip xử lý và mô hình ngôn ngữ lớn LLMs ngày một phình to, các tập đoàn buộc phải thắt lưng buộc bụng, cắt giảm các bộ phận cồng kềnh để dồn vốn cho công nghệ cốt lõi tương lai.

Trước đó, nhiều lãnh đạo cấp cao trong ngành như CEO Amazon Andy Jassy cũng từng công bố kế hoạch thu hẹp quy mô nhân sự trong những năm tới, lấy lý do tự động hóa và các sáng kiến AI nội bộ sẽ thay thế bớt công việc thủ công.

Việc Microsoft buông tay 9.000 nhân sự tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về một thực tế khắc nghiệt. Trong kỷ nguyên số mới, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang đi kèm với cái giá rất đắt cho thị trường việc làm công nghệ truyền thống.



