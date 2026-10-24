Giá vàng miếng, vàng nhẫn sáng 24/10 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải

Giá vàng trên thị trường quốc tế chịu áp lực trước triển vọng lạm phát. Theo đó giá vàng giao ngay rơi xuống dưới 4.000 USD/ounce.

Theo khảo sát đầu giờ sáng 24/10, giá vàng miếng tại Công ty SJC được niêm yết ở mức 139 – 142 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cũng niêm yết cùng mức giá này.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng được niêm yết ở mức 137,4 – 142 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Phú Quý giao dịch ở mức 138 – 142 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá bán vàng miếng tại cả 6 thương hiệu được khảo sát đều ở mức 142 triệu đồng/lượng, song giá mua vào chênh lệch tới 1,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn 9999, Công ty SJC niêm yết giá ở mức 135 – 139 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá bán thấp nhất trong nhóm thương hiệu được khảo sát.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 138 – 141 triệu đồng/lượng. DOJI giao dịch ở mức 137,5 – 141,5 triệu đồng/lượng, là thương hiệu có giá bán cao nhất trong nhóm khảo sát.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 137,4 – 141,4 triệu đồng/lượng. Phú Quý giao dịch ở mức 138 – 141 triệu đồng/lượng. Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua vào vàng nhẫn được ghi nhận ở mức 136,4 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá bán vàng nhẫn tại các thương hiệu có đủ dữ liệu niêm yết dao động từ 139 đến 141,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2,5 triệu đồng/lượng giữa nơi cao nhất và thấp nhất.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giảm khá mạnh và tuột mốc 4.000 USD/ounce, hiện giao động quanh 3.980 - 4.000 USD/ounce.

Kim loại quý chịu áp lực trước ngưỡng hỗ trợ quan trọng 4.000 USD/ounce khi dữ liệu mới công bố cho thấy tâm lý người tiêu dùng Mỹ gần như không thay đổi, trong khi kỳ vọng lạm phát tiếp tục gia tăng.

Theo báo cáo được Đại học Michigan công bố ngày thứ Sáu (23/10), chỉ số niềm tin tiêu dùng Mỹ tháng 10 đạt 48 điểm, cao hơn mức 46,3 điểm mà các nhà kinh tế dự báo. Con số này cũng cao hơn kết quả khảo sát sơ bộ 46,3 điểm và chỉ thấp hơn đôi chút so với mức 48,1 điểm ghi nhận trong tháng 9.

Bà Joanne Hsu, Giám đốc Khảo sát Người tiêu dùng của Đại học Michigan, cho biết tâm lý người tiêu dùng nhìn chung ổn định trong tháng này, với mức giảm chỉ 0,1 điểm so với tháng trước.

Theo bà, sự cải thiện niềm tin trong nhóm cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đã được bù trừ bởi mức suy giảm trong nhóm cử tri độc lập. Mặc dù đánh giá của người tiêu dùng về triển vọng kinh doanh trong 12 tháng tới cải thiện khoảng 14%, chỉ số này vẫn thấp hơn 16% so với tháng 10 năm ngoái.

Đáng chú ý, sự suy giảm của chỉ số đánh giá điều kiện kinh tế hiện tại trong tháng 10 hoàn toàn xuất phát từ tâm lý thận trọng đối với việc mua sắm hàng hóa lâu bền.

Theo bà Hsu, chỉ số đánh giá điều kiện mua sắm các mặt hàng này giảm mạnh 18%, chủ yếu do lãi suất cao và những lo ngại ngày càng lớn về khả năng chi trả của người tiêu dùng.

Đối với thị trường vàng, sự gia tăng kỳ vọng lạm phát có thể tạo ra những tác động trái chiều. Một mặt, lo ngại về sức mua suy giảm có thể thúc đẩy nhu cầu nắm giữ vàng như một tài sản bảo toàn giá trị. Mặt khác, kỳ vọng lạm phát duy trì ở mức cao có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giữ chính sách tiền tệ thắt chặt, qua đó gây sức ép lên kim loại quý.

Trong bối cảnh giá vàng đang giao dịch sát ngưỡng hỗ trợ tâm lý 4.000 USD/ounce, diễn biến kỳ vọng lạm phát và triển vọng lãi suất Mỹ sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng được thị trường theo dõi.