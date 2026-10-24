Phát hiện 1 người phụ nữ chi 386,8 triệu đồng/tháng thuê khách ở thay vì thuê nhà

Chừng đó tiền đủ để thuê 3 căn nhà cùng lúc, cũng dư sức vay mua nhà trả góp nhưng cô lại chọn thuê khách sạn ở.

Mới đây, câu chuyện về A. - Một người phụ nữ giấu tên ở Quảng Châu (Trung Quốc), đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Chuyện là A. chi bộn tiền thuê khách sạn ở dài ngày thay vì thuê nhà, với mức chi phí trung bình khoảng 100.000 NDT/tháng (386,8 triệu đồng). Lý do A. đưa ra khá đơn giản: Ở khách sạn giúp việc đưa đón con đi học thuận tiện hơn. Tuy nhiên, khi trả phòng sau 1 thời gian dài lưu trú, A. bất ngờ khi khách sạn yêu cầu cô đền bù chi phí hao mòn đồ đạc.

Được biết, căn phòng mà 2 mẹ con A. thuê thuộc khách sạn Rosewood Residences ở Quảng Châu (Trung Quốc). Khách sạn này yêu cầu cô thanh toán 3.300 NDT (khoảng 12,8 triệu đồng) tiền bồi thường do sàn nhà và đồ nội thất có dấu hiệu hư hỏng.

Khách sạn mà A. lưu trú dài hạn

Theo thông tin được A. đăng tải, phía khách sạn thông báo đã trao đổi với các bộ phận liên quan, đồng thời xin cấp quản lý áp dụng mức bồi thường thấp nhất. Tuy nhiên, A. không đồng ý với yêu cầu này. Cô cho rằng sàn nhà và đồ nội thất đã có dấu hiệu cũ, hao mòn từ trước khi mình chuyển vào ở. Vì vậy, cô không chấp nhận việc phải trả tiền sửa chữa cho những hư hỏng mà bản thân cô khẳng định không liên quan.

A. cũng nhấn mạnh trong quá trình bàn giao phòng, cô từng cùng nhân viên khách sạn kiểm tra hiện trạng. Khi đó, hai bên chỉ ghi nhận hai vị trí sàn bị mòn và một ngăn kéo tủ lạnh bị hỏng, đồng thời đã hẹn thợ đến xử lý. Do đó, cô cho rằng những vấn đề được khách sạn nêu thêm trong lần kiểm tra sau không nên mặc nhiên trở thành trách nhiệm của mình.

Phía khách sạn giải thích rằng trong lần kiểm tra đầu tiên, đồ đạc của khách vẫn chưa được chuyển hết ra ngoài. Sau đó, nhân viên kỹ thuật tiếp tục kiểm tra lần thứ hai nhưng không kịp xác nhận đầy đủ tình trạng các hạng mục. Đại diện khách sạn thừa nhận đây là thiếu sót trong quá trình xử lý.

Cuối tháng 8, A. cập nhật rằng hai bên đã gặp trực tiếp và thống nhất phương án giải quyết, theo đó cô không phải thanh toán khoản phí bồi thường nói trên.

Phòng khách sạn mà A. thuê

Theo thông tin được công bố, khách sạn mà A. thuê nằm tại khu vực trung tâm quận Thiên Hà, Quảng Châu. Giá phòng thay đổi tùy loại phòng và ngày lưu trú, dao động khoảng 1.554-8.966 NDT/đêm (khoảng 6-34,7 triệu đồng/đêm). Mức giá này cho thấy việc lưu trú tại cơ sở hạng sang có thể trở thành khoản chi đáng kể nếu kéo dài trong nhiều tháng.

Trường hợp của A. cũng cho thấy một khía cạnh ít được chú ý của hình thức thuê khách sạn dài hạn: Chi phí không chỉ dừng lại ở tiền phòng. Ngay cả khi người thuê sẵn sàng chi số tiền lớn để đổi lấy sự thuận tiện, những vấn đề liên quan đến hiện trạng tài sản, phí sửa chữa và trách nhiệm khi bàn giao vẫn có thể phát sinh.

Với những người lựa chọn khách sạn làm nơi ở lâu dài, việc thống nhất rõ tình trạng phòng trước khi nhận phòng, lưu lại hình ảnh các hạng mục đã xuống cấp và xác nhận biên bản bàn giao là những bước cần thiết để hạn chế tranh chấp khi kết thúc thời gian lưu trú.

(Nguồn: news.cnr.cn)