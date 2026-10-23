Phát hiện người phụ nữ có 9 căn hộ cho thuê 13 triệu đồng/tháng vẫn than thở: "Lúc nào cũng lo lắng, mất ăn mất ngủ"

Dù sở hữu nhiều căn hộ, người phụ nữ Trung Quốc gặp nỗi lo riêng xoay quanh chất lượng nhà và vấn đề với ban quản lý.

Năm 2020, một phụ nữ họ Cao ở Hàng Châu (Trung Quốc) chi 9 triệu NDT (khoảng 34 tỷ đồng) mua 9 căn hộ chung cư. Bà sử dụng một căn để ở, những căn còn lại được cho thuê hoặc để trống, kỳ vọng khai thác nguồn thu từ bất động sản.

Tuy nhiên, sau khi nhận bàn giao và đưa các căn hộ vào sử dụng một thời gian, bà Cao bắt đầu phát hiện nhiều vấn đề về chất lượng công trình. Tường xuất hiện vết nứt, trần nhà bị dột, nước rò rỉ tại nhiều vị trí, từ phòng ngủ đến hành lang. Không chỉ riêng bà, một số cư dân khác trong cùng khu chung cư cũng phản ánh tình trạng tương tự.

Theo chia sẻ của bà Cao, dù nhiều lần kiến nghị ban quản lý khắc phục, các vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để. Đơn vị quản lý chỉ sơn phủ lên những vết nứt, trong khi tình trạng rò rỉ nước vẫn tái diễn mỗi khi trời mưa. Cư dân cũng không được tự ý sửa chữa căn hộ.

Bà Cao nói về tình trạng nhà xuống cấp nhanh sau khi mua

Chất lượng công trình ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng khai thác cho thuê của bà Cao. Bà cho biết, các căn hộ được cho thuê với giá 3.500 NDT/tháng (khoảng 13,5 triệu đồng), thấp hơn mức 4.500-4.800 NDT/tháng (khoảng 17,4-18,5 triệu đồng) được cho là giá thị trường. Nguyên nhân là người thuê liên tục phàn nàn về tình trạng xuống cấp của căn hộ.

Một số căn thậm chí bị bỏ trống hơn 6 tháng, khiến nguồn thu từ cho thuê giảm đáng kể. Từ những tài sản được kỳ vọng mang lại thu nhập ổn định, 9 căn hộ dần trở thành gánh nặng tài chính đối với chủ sở hữu.

Không chỉ gặp khó khăn trong việc cho thuê, bà Cao còn vướng mắc với đơn vị quản lý tòa nhà. Từ năm 2021, bà ngừng đóng phí quản lý do cho rằng các vấn đề bảo trì không được giải quyết thỏa đáng.

Theo phản ánh, công ty quản lý sau đó hủy chức năng thanh toán trực tuyến của cư dân. Bà Cao cho biết mình chỉ có thể nạp 5 NDT (khoảng 19.000 đồng) mỗi ngày để thanh toán tiền điện, nước, gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt.

“Từ khi phát hiện các vấn đề đến nay, tôi lúc nào cũng lo lắng, mất ăn mất ngủ”, bà Cao chia sẻ.

Vấn đề tường nứt, nhà dột trong các căn hộ của bà Cao

Câu chuyện của bà Cao thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc vào cuối năm 2024, tạo ra những tranh luận về chất lượng nhà ở và trách nhiệm của các bên liên quan.

Theo thông tin được đăng tải, chủ đầu tư và công ty quản lý cho rằng tình trạng nứt tường, rò rỉ nước có thể liên quan đến hiện tượng sụt lún tự nhiên và hoạt động xây dựng tuyến tàu điện ngầm gần khu vực. Ban quản lý yêu cầu bà Cao cung cấp kết quả giám định của một tổ chức chuyên môn, đồng thời cho biết sẽ có biện pháp xử lý phù hợp nếu xác định nguyên nhân xuất phát từ đơn vị thi công.

Trong khi đó, một số ý kiến chuyên gia xây dựng cho rằng cần kiểm tra thực tế để xác định nguyên nhân, đồng thời đánh giá chất lượng thi công và vật liệu sử dụng. Việc kết luận công trình xuống cấp do lỗi xây dựng, vật liệu kém chất lượng hay tác động từ các yếu tố bên ngoài cần dựa trên kết quả kiểm định chuyên môn.

Trước tình hình này, bà Cao lên kế hoạch thuê đơn vị kiểm định độc lập để làm rõ nguyên nhân, mong muốn tìm hướng giải quyết và bảo vệ quyền lợi của mình.

Câu chuyện nhận được nhiều ý kiến đồng cảm từ cư dân mạng Trung Quốc. Một số người cho rằng dù sở hữu một hay nhiều bất động sản, người mua vẫn có thể chịu thiệt hại lớn nếu công trình không bảo đảm chất lượng. Một bình luận viết: “Tất nhiên chúng ta không thể hiểu nỗi lo của người giàu sở hữu cả chục căn hộ, nhưng vấn đề nhà dột, tường nứt thì ai cũng sợ thôi”.

Từ vụ việc, các chuyên gia khuyến nghị người mua nhà nên kiểm tra kỹ tình trạng công trình trước khi ký nhận bàn giao. Với những vấn đề liên quan đến kết cấu, hệ thống điện nước hoặc dấu hiệu thấm dột, người mua có thể nhờ chuyên gia đánh giá để phát hiện rủi ro và yêu cầu chủ đầu tư khắc phục kịp thời.

Theo Toutiao﻿