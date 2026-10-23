Lương 4,07 triệu đồng/tháng, thuê nhà ở ghép cho rẻ vẫn tốn hơn 5 triệu/người

Thu nhập có hạn mà tiền thuê nhà thì đắt, nhiều khi chỉ biết thở dài.

Với nhiều người trẻ mới ra trường, công việc và thu nhập chưa ổn định, tiền thuê nhà tại thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải (Trung Quốc) quả thực là một gánh nặng. Mặc dù đã xác định ở ghép, tìm nhà giá rẻ nhưng sau cùng, cả tháng lương thực tập vẫn chưa đủ trả tiền nhà cùng phí dịch vụ.

Lương 4 triệu, thuê nhà tốn hơn 5 triệu

Đó là thế khó của Li Li - Cô gái mới tốt nghiệp ngành Tài chính của một trường đại học ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Hiện tại, Li Li đang ở ghép cùng 1 người bạn trong căn phòng có giá thuê 2.800 NDT/tháng (khoảng 10,36 triệu đồng). Hai người chia đều, mỗi người phải trả 1.400 NDT (khoảng 5,18 triệu đồng) mỗi tháng.

Với mức lương thực tập chỉ 1.100 NDT (khoảng 4,07 triệu đồng), Li Li chẳng thể tự trả tiền thuê nhà. Cô vẫn phải phụ thuộc vào chu cấp của bố mẹ hàng tháng mới có thể sống ở một đô thị hạng nhất như Bắc Kinh.

Hiện tại sau khi chuyển sang công việc thực tập khác, thu nhập của Li Li tăng thêm được 250 NDT/ngày (khoảng 925.000 đồng). Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ để cô gái này dám mơ tới việc thuê nhà ở 1 phần. Vì vậy, Li Li vẫn phải tiếp tục ở ghép và chấp nhận nhiều bất tiện.

Chiếc giường của Li Li và bạn cùng phòng được chia đôi với 2 kiểu chăn và drap khác nhau

Câu chuyện của Li Li không phải trường hợp cá biệt. Hình thức thuê nhà kiểu “ghép giường” ngày càng được đề cập nhiều trên các nền tảng MXH Trung Quốc. Những người lựa chọn hình thức này chủ yếu là sinh viên thực tập hoặc người trẻ mới đi làm. Khi đến một thành phố xa lạ để tìm việc, họ thường chưa có thu nhập ổn định và không đủ khả năng chi trả cho một căn phòng riêng.

Jing Hao - Chàng trai 23 tuổi ở Thượng Hải cũng đang lựa chọn hình thức thuê nhà này. Dù thường xuyên bị làm phiền bởi thói quen ngủ của bạn cùng phòng, nhưng đổi lại là tổng tiền thuê nhà và điện nước mỗi tháng chỉ tốn khoảng 300 NDT (khoảng 1,11 triệu đồng). Với mức lương 3.000 NDT (11,1 triệu đồng) mỗi tháng, thuê nhà ở ghép giúp Jing Hao có thể tự lo liệu cuộc sống mà không cần xin tiền bố mẹ.

Thu nhập chưa cao thì không còn sự lựa chọn nào khác

Bên cạnh việc chia đôi tiền nhà, ở ghép đôi khi cũng kéo theo những vấn đề khó tính thành tiền. Li Li từng phải giải quyết chuyện phân chia bàn học khi căn phòng chỉ có một chiếc bàn nhưng cả cô và bạn đều cần ôn thi ngoại ngữ. Cuối cùng, hai người ngầm thống nhất ai ngồi vào bàn trước thì người đó được sử dụng.

Trong những căn hộ có nhiều người sinh sống, việc giữ gìn vệ sinh chung cũng dễ phát sinh mâu thuẫn. Có người chủ động dọn dẹp, có người ít quan tâm đến rác thải hoặc đồ đạc của mình. Những chuyện tưởng nhỏ có thể trở thành nguồn gây khó chịu khi mọi người phải gặp nhau mỗi ngày nhưng không đủ thân thiết để trao đổi thẳng thắn.

Với Li Li, điều đáng ngại không chỉ là phải ngủ chung hay chia sẻ không gian sinh hoạt, mà còn là cảm giác không có một góc riêng để nghỉ ngơi sau cả ngày dài. Có thời điểm tâm trạng sa sút, cô thậm chí còn không tìm được nơi để khóc. Những trải nghiệm ấy khiến cô dần cảm thấy ngột ngạt với cuộc sống ở thành phố lớn.

Ảnh minh họa

Còn với Jing Hao, bên cạnh việc mất ngủ vì không chung nhịp sinh hoạt với bạn cùng phòng, còn 1 vấn đề khác là nhà vệ sinh chung. Buổi sáng, cả Jing Hao và bạn cùng phòng đều cần đi làm lúc 7h, tuy nhiên thói quen vệ sinh vào buổi sáng của 2 người lại khác nhau. Có những hôm, bạn cùng phòng “độc chiếm” nhà tắm tới gần 45 phút, khiến Jing Hao đành phải đi làm khi chưa kịp gội đầu và cạo râu. Sau đó, có những ngày Jing Hao đặt báo thức từ 5h30 sáng chỉ để kịp sử dụng nhà vệ sinh chung.

Dẫu vậy, anh cho biết bản thân cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận những bất tiện này, đơn giản vì thu nhập chưa cao.

Những chia sẻ như của Jing Hao hay Li Li cho thấy tiền thuê thấp có thể giúp người trẻ duy trì việc học tập và làm việc tại đô thị, nhưng không đồng nghĩa họ đã giải quyết được áp lực sinh hoạt. Khi thu nhập chưa đủ trang trải những nhu cầu cơ bản, việc có một căn phòng riêng, một giấc ngủ trọn vẹn hay đơn giản là được tự sắp xếp cuộc sống vẫn có thể trở thành điều xa xỉ.

(Nguồn: Gonglao.com)