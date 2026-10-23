AlphaTrading cá nhân hóa trải nghiệm đầu tư cho nhà đầu tư Gen Z

Chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với cột mốc nâng hạng và số lượng nhà đầu tư tiếp tục tăng. Trong bối cảnh đó, Pinetree nâng cấp toàn diện AlphaTrading, tập trung vào công nghệ và cá nhân hóa trải nghiệm để đồng hành cùng thế hệ nhà đầu tư Gen Z.

Nhiều công ty chứng khoán đang tập trung phát triển công nghệ, cải tiến tính năng và đổi mới cách tiếp cận để phù hợp hơn với "khẩu vị" của nhà đầu tư Gen Z. (Nguồn ảnh: Pinetree)

Theo Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), tính đến hết tháng 9/2026, tổng số tài khoản chứng khoán cá nhân đã vượt mốc 14,1 triệu, tương đương khoảng 14% dân số Việt Nam.

Khi nhu cầu và tiêu chuẩn của nhà đầu tư, đặc biệt là thế hệ Gen Z ngày càng nâng cao, Pinetree - Công ty chứng khoán số toàn diện đến từ Hàn Quốc đã nâng cấp ứng dụng AlphaTrading, tiên phong phát triển những tính năng hỗ trợ khách hàng.

Tùy chỉnh giao diện theo nhu cầu cá nhân

Trong phiên bản mới của AlphaTrading, thay vì yêu cầu khách hàng phải dành thời gian làm quen và thích nghi với giao diện mặc định, ứng dụng trao quyền chủ động cho nhà đầu tư. Họ có thể tùy chỉnh, sắp xếp các vùng thông tin theo nhu cầu giao dịch cá nhân.

Nhà đầu tư có thể chủ động tùy chỉnh giao diện theo nhu cầu cá nhân. (Nguồn ảnh: Pinetree)

Sự linh hoạt này rất phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư trẻ hiện nay. Họ có thể tùy chỉnh hiển thị biểu đồ, dữ liệu khớp lệnh hay thông tin tiểu khoản trên màn tài sản. Nhờ đó dễ dàng tối ưu không gian trải nghiệm và tập trung vào các dữ liệu quan trọng nhất, giúp tăng khả năng nắm bắt cơ hội.

Chủ động nắm bắt cơ hội nhờ "Trợ lý đồng hành"

Trong phiên bản mới của AlphaTrading, "Trợ lý đồng hành" sẽ xuất hiện xuyên suốt các màn hình chính, chủ động nhắc nhở và hiển thị thông tin đáng chú ý theo ngữ cảnh, từ diễn biến thị trường, đánh dấu các mã nổi bật trong danh mục cơ sở, danh mục yêu thích và quan tâm của khách hàng.

Nhờ vậy, nhà đầu tư sẽ chỉ nhận được những thông báo, cảnh báo đúng nhu cầu vào đúng thời điểm, chủ động hơn trong việc lựa chọn cơ hội đầu tư hoặc cơ cấu lại danh mục.

Rút ngắn thời gian đặt lệnh bằng "AI gợi ý"

Lệnh "AI gợi ý" trên AlphaTrading sẽ cung cấp sẵn các phương án khối lượng và giá theo từng mục tiêu giao dịch như "Tiêu chuẩn", "Thăm dò"hoặc "Tấn công" cùng giá trị tạm tính tương ứng để người dùng kiểm tra trước khi xác nhận lệnh. Nhà đầu tư có thể rút ngắn thao tác nhập giá và khối lượng cũng như quyết định nhanh chóng.

Bên cạnh "Lệnh AI gợi ý", AlphaTrading còn bổ sung "Bàn phím thông minh", gợi ý nhanh khối lượng và hiển thị khối lượng mua/bán tối đa theo sức mua hiện có.

Nhận diện nhanh tín hiệu nhờ icon

Pinetree đã chủ động xử lý dữ liệu thị trường và biến những thông tin phức tạp thành hình ảnh trực quan thay vì để họ mất quá nhiều thời gian xử lý thông tin thô. Nhờ vậy, nhà đầu tư Gen Z có thể nhận diện các tín hiệu tốt hơn.

Cụ thể, AlphaTrading đã có thêm bộ icon hiển thị cạnh mã cổ phiếu. Khi mở chart, người dùng có thể nhanh chóng nhận diệntrạng thái và tín hiệu đáng chú ý như nổi bật, bứt phá, chất lượng cao… dễ dàng đưa ra quyết định thay vì phải trỏ vào từng mã và đọc thông tin như trước đây.

Bộ icon giúp nhà đầu tư nhanh chóng nhận diện tín hiệu của các mã cổ phiếu. (Nguồn ảnh: Pinetree)

Theo sát phong cách đầu tư cá nhân nhờ danh mục "Khám phá"

Pinetree hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận thị trường dễ dàng hơn với tính năng "Khám phá", thay vì để họ tự "bơi" giữa hàng trăm mã cổ phiếu. Người dùng chỉ cần chọn kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và thời gian nắm giữ dự kiến, hệ thống sẽ xử lý thông tin và gợi ý các nhóm cổ phiếu phù hợp như "Tăng trưởng", "Chất lượng cao"…

Từ những nhóm gợi ý này, nhà đầu tư trẻ có thể nhanh chóng tìm ra những mã cổ phiếu nổi bật, phù hợp với phong cách cá nhân và chủ động tìm hiểu thêm các thông tin liên quan.

Thông qua việc nâng cấp trải nghiệm đầu tư tiệm cận với chuẩn mực quốc tế, Pinetree khẳng định vị thế người đồng hành đáng tin cậy, hỗ trợ nhà đầu tư chủ động và tự tin hơn trên hành trình làm chủ tài chính.

Cùng với những cải tiến trên ứng dụng AlphaTrading, Pinetree tiếp tục phát triển nền tảng giao dịch OmegaTrading và dự kiến sớm ra mắt vào quý IV/2026. Hoạt động này khẳng định cam kết của Pinetree trong việc đồng hành cùng "Thế hệ Nhà đầu tư Tự chủ", hỗ trợ nhà đầu tư thích nghi với những thay đổi và sẵn sàng nắm bắt những cơ hội mới.

Nhà đầu tư Gen Z có thể trải nghiệm ngay AlphaTrading phiên bản mới tại đây .