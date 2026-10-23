Làm Affiliate Shopee, thu nhập dưới 2 triệu đồng/tháng có phải đăng ký thuế?

Cá nhân làm tiếp thị liên kết Shopee có thu nhập dưới 2 triệu đồng/tháng, không đăng ký hộ kinh doanh nhưng bị khấu trừ 10% thuế trên hoa hồng thì có phải đăng ký thuế và thông báo doanh thu hằng năm?

Mới đây, bà Nguyễn Hiền có gửi thắc mắc lên Cổng TTĐT Chính phủ với nội dung: Tôi là cá nhân thực hiện hoạt động tiếp thị liên kết (Affiliate) cho nền tảng Shopee. Gần đây, nền tảng áp dụng chính sách khấu trừ 5% thuế GTGT và 5% thuế TNCN đối với khoản hoa hồng chi trả, thay vì chi trả theo hình thức tiền công, tiền lương như trước đây. Tôi không đăng ký kinh doanh/hộ kinh doanh, có thu nhập từ hoạt động tiếp thị liên kết Shopee khoảng dưới 2 triệu đồng/tháng. Phía Shopee thông báo sẽ thực hiện khấu trừ 5% thuế GTGT và 5% thuế TNCN, đồng thời kê khai và nộp thay. Tôi xin hỏi, trường hợp này, tôi có bắt buộc phải đăng ký thuế với tư cách cá nhân kinh doanh (hoặc cấp mã số thuế kinh doanh) và có phải thực hiện thông báo doanh thu hằng năm hay không?

Ảnh minh họa: Hải Nguyễn/Lao động

Thuế thành phố Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Luật Thuế TNCN 2025 và Nghị định số 253/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNCN;

Căn cứ Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 5/3/2026 của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 141/2026/NĐ-CP ngày 29/04/2026 của Chính phủ;

Việc xác định thu nhập phát sinh mang tính chất tiền lương, tiền công hay hoạt động kinh doanh cung ứng dịch vụ căn cứ vào bản chất của mối quan hệ kinh tế được quy định tại hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận đã giao kết giữa cá nhân với tổ chức, doanh nghiệp.

Đề nghị bà rà soát, phối hợp với Shopee để xác định bản chất của hoạt động kinh tế. Trường hợp giao dịch theo hợp đồng, thỏa thuận là hoạt động kinh doanh thì cá nhân phải thực hiện nghĩa vụ đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 68/2026/NĐ-CP và Nghị định số 141/2026/NĐ-CP của Chính phủ.