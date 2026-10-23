Mua 9 tờ vé số nhưng quên dò kết quả, 1 tuần sau phát hiện tất cả đều trúng: Hé lộ tiền thưởng

Chủ nhân của 9 tờ vé số này là một người đàn ông trung niên.

Mạng xã hội mới đây xôn xao thông tin một người đàn ông mua 9 tờ vé số nhưng quên dò kết quả. Đến 1 tuần sau, người này mới sực nhớ ra, bỏ vé số ra dò, không ngờ, cả 9 tờ vé số đều trúng thưởng. Thông tin đã khiến nhiều người bất ngờ: "May quá, lỡ mà quên luôn thì mất cả đống tiền".

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, chủ đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở TP.HCM cho biết đã đổi thưởng cho vị khách trên. Đó là một vị khách nam, tuổi trung niên.

9 tờ vé số trúng giải khuyến khích của vị khách may mắn. (Ảnh: Đại lý vé số)

9 tờ vé số may mắn mang dãy số 636038, trúng giải khuyến khích xổ số Tây Ninh ngày 15/10, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng. Như vậy tổng cộng, vị khách may mắn đã nhận được số tiền là 54 triệu đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân). Vị khách đã nhận toàn bộ tiền thưởng bằng tiền mặt.

Trước đó, một cụ bà 84 tuổi, sống ở xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long cũng đã may mắn trúng giải độc đắc trị giá 2 tỷ đồng.

Theo thông tin trên báo Dân trí, anh Lê Hữu Phước, chủ một đại lý vé số ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cho biết, trước đó trong lúc đang ở nhà, một người bán dạo đến mời mua và cụ bà đã mua 1 vé. Tờ vé số này mang dãy số 191384, trúng giải độc đắc trong kỳ quay thưởng ngày 13/10 của một công ty xổ số kiến thiết ở miền Tây Nam Bộ.

Các con, cháu của cụ khi biết tin đã liên hệ đại lý nhờ đến tận nhà đổi thưởng. Sau khi nhận tiền xong, cụ bà đã chia hết 1,8 tỷ đồng (sau khi trừ thuế) cho các con, cháu.