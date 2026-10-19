Mua vé số ở Circle K, người đàn ông trúng độc đắc 6,7 tỷ đồng

Đang lo không có tiền trả nợ thì tự nhiên lại trúng số!

Một người đàn ông sống tại Myrtle Beach, bang South Carolina, Mỹ, bất ngờ phát hiện mình trúng số độc đắc trị giá 260.000 USD (khoảng 6,7 tỷ đồng) sau khi đọc tin tức trên điện thoại. Tấm vé số may mắn không chỉ mang đến khoản tiền lớn mà còn giúp anh thoát khỏi áp lực nợ nần đang đè nặng lên vai.

Người đàn ông này có thói quen mua vé số tại một cửa hàng Circle K gần nhà. Mặc dù mua xổ số khá thường xuyên nhưng anh lại không kiểm tra kết quả hàng ngày. Trong lúc lướt tin tức trên điện thoại, người đàn ông bắt gặp một bài viết thông báo về tấm vé trúng giải Palmetto Cash 5 được bán tại cửa hàng Circle K nơi anh thường xuyên mua vé số. Nhận ra địa điểm quen thuộc, anh lập tức nghĩ đến tấm vé mình đang giữ và lúc đó mới kiểm tra kết quả.

Anh lái xe hơn một giờ để trở về nhà, sau đó quét tấm vé để đối chiếu các con số. Kết quả khiến anh không khỏi sửng sốt: Tấm vé đã khớp cả 5 con số được quay thưởng mang về giải độc đắc trị giá 260.000 USD (khoảng 6,7 tỷ đồng).

“Tôi bắt đầu phát cuống lên” - Người đàn ông kể lại.

Ảnh minh họa

Sau khi chắc chắn mình không hoa mắt nhìn nhầm, người đàn ông đã đến nhận giải vào ngày thứ Hai tuần kế tiếp. Anh cho biết đang chờ khoản tiền thưởng được ngân hàng xử lý xong trước khi có thể sử dụng số tiền này.

Chia sẻ về kế hoạch tài chính sau khi trúng số, anh nói ngắn gọn: “Tôi sẽ dùng để trả nợ”.

Dù không tiết lộ cụ thể tổng số nợ hiện tại, khoản vay đang phải trả hay kế hoạch phân bổ tiền thưởng, phát biểu này cho thấy người đàn ông xem số tiền trúng số là cơ hội để giải quyết những nghĩa vụ tài chính đang tồn tại. Với khoản tiền thưởng 260.000 USD (khoảng 6,7 tỷ đồng), anh có thêm nguồn lực đáng kể để thanh toán các khoản nợ và giảm áp lực chi tiêu trong thời gian tới.

Theo thông tin từ công ty Xổ số bang South Carolina, xác suất trúng giải độc đắc của trò chơi Palmetto Cash 5 là 1/850.668. Điều đó có nghĩa cơ hội giành giải cao nhất của mỗi lượt chơi là rất nhỏ.

Cửa hàng Circle K bán tấm vé may mắn cũng nhận được khoản hoa hồng 2.600 USD (khoảng 67 triệu đồng).

Câu chuyện của người đàn ông tại Myrtle Beach thu hút sự chú ý bởi cách anh phát hiện ra vận may của mình: Không phải khi chủ động dò số ngay sau buổi quay thưởng, mà nhờ đọc được một bản tin trên điện thoại. Từ một tấm vé số mua tại cửa hàng tiện lợi quen thuộc gần nhà, anh bất ngờ có cơ hội thay đổi tình hình tài chính và tiến gần hơn đến mục tiêu thoát nợ.

(Nguồn: ABC 15News)