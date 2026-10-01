Người đàn ông trúng số 9,6 tỷ đồng với xác suất 0,00002%

Cứ 5 triệu người thì mới có 1 người trúng được giải này.

Một người đàn ông Hàn Quốc được gọi là A., đã bất ngờ trúng giải độc đắc 500 triệu won (khoảng 9,6 tỷ đồng) sau khi mua 7 tờ vé số cào trong một lần đi bộ quanh khu vực sinh sống.

Theo Dong Haeng Lottery, đơn vị phát hành xổ số tại Hàn Quốc, tấm vé trúng giải nhất của kỳ thứ 109 Speetto 1000 được bán tại một điểm bán xổ số trên đường Bogukmun-ro, quận Seongbuk, Seoul. Người trúng thưởng là A. cho biết thời điểm mua vé, ông đang trong quá trình hồi phục sức khỏe sau ca phẫu thuật gần đây. Trong thời gian nghỉ ngơi tại nhà, ông thường xuyên đi bộ để vận động và thay đổi không khí.

Những lần đi bộ này cũng trở thành dịp để A. mua vé số. Ông cho biết bản thân thường ghé các điểm bán xổ số trên đường đi, vừa coi đây là một cách tạo thêm chút thay đổi trong lịch sinh hoạt, vừa kết hợp với việc tập thể dục.

Ngày hôm đó, trong một lần đi bộ như thường lệ, A. mua 7 tờ Speetto 1000. Ông không kỳ vọng sẽ nhận được giải thưởng lớn mà chỉ mua vé như một thói quen đã hình thành trong thời gian hồi phục sức khỏe.

Sau khi trở về nhà và ăn tối xong, A. mới lấy những tờ vé ra kiểm tra. Ông lần lượt cào từng tờ để xem kết quả. Khi nhìn thấy ký tự chỉ số 5, A. ban đầu cho rằng mình chỉ trúng giải thưởng nhỏ trị giá 5.000 won (khoảng 96.000 đồng), một mức thưởng khá phổ biến của loại vé số này.

"Tôi nhìn thấy ký tự số 5 nên nghĩ rằng đó là giải 5.000 won như bình thường" - A kể lại.

Sau khi kiểm tra xong cả 7 tờ vé, A. dọn dẹp rồi mới nhìn lại kết quả một lần nữa. Lúc này, ông mới nhận ra một trong những tấm vé mình vừa cào thực tế mang giải thưởng lên tới 500 triệu won (khoảng 9,6 tỷ đồng).

Phát hiện này khiến A. hoàn toàn bất ngờ. Ông mô tả bản thân lúc đó "sững sờ và choáng váng". A. không lập tức báo cho người thân mà phải đến ngày hôm sau mới nói với vợ về việc mình vừa trúng giải. Tuy nhiên, ngay cả người bạn đời của ông cũng không thể tin rằng gia đình đã thực sự sở hữu tấm vé trị giá 500 triệu won.

Với A., khoản tiền xuất hiện vào đúng thời điểm ông đang trải qua giai đoạn hồi phục sau phẫu thuật. Vì vậy, ông cho rằng giải thưởng giống như một sự an ủi bất ngờ trong thời gian sức khỏe chưa hoàn toàn ổn định.

A. cho biết một phần tiền thưởng sẽ được sử dụng để trả các khoản vay. Ông không tiết lộ cụ thể số tiền đang vay hoặc kế hoạch sử dụng phần tiền còn lại. Trước lần trúng giải này, A. có thói quen mua Speetto 1000 khoảng một lần mỗi tuần.

Ảnh minh họa

Speetto 1000 là loại vé xổ số cào phát hành dưới dạng vé giấy tại Hàn Quốc. Mỗi tờ có giá 1.000 won (khoảng 19.000 đồng). Người chơi chỉ cần cào phần được thiết kế trên vé để kiểm tra các con số hoặc ký tự được in bên dưới. Nếu kết quả phù hợp với điều kiện trúng thưởng của vé, người chơi sẽ nhận được khoản tiền tương ứng.

Giải thưởng cao nhất của Speetto 1000 hiện là 500 triệu won (khoảng 9,6 tỷ đồng), đúng bằng số tiền mà A. may mắn nhận được.

Theo dữ liệu phát hành được tổng hợp trên Namuwiki, trong các kỳ Speetto 1000 từ kỳ thứ 105 trở về trước, mỗi kỳ có 50 triệu tờ vé được in và trong đó có 10 tờ trúng giải nhất. Từ kỳ thứ 106, số lượng vé phát hành tăng lên 60 triệu tờ, đồng thời số vé trúng giải nhất tăng lên 12 tờ.

Đến kỳ thứ 108, cơ cấu tiếp tục được điều chỉnh, với 55 triệu tờ vé được phát hành và 11 tờ trong số đó mang giải nhất. Nếu tính theo cơ cấu này, xác suất để trúng giải nhất vào khoảng 1/5 triệu - tương đương 0,00002%.

Điểm đáng chú ý là vé cào Speetto của Dong Haeng Lottery không được bán trực tuyến. Người chơi chỉ có thể mua trực tiếp tại các điểm bán xổ số được phân phối trên toàn quốc. Vì vậy, số lượng vé trúng giải chưa được nhận có thể thay đổi đáng kể giữa các kỳ, tùy thuộc vào cách lượng vé được phân bổ tới từng đại lý.

Trong trường hợp của A., tấm vé trị giá 500 triệu won (khoảng 9,6 tỷ đồng) đến từ một lần mua 7 tờ vé trong lúc đi bộ. Ban đầu, ông thậm chí còn nghĩ mình chỉ nhận được giải thưởng 5.000 won (khoảng 96.000 đồng). Chỉ đến khi kiểm tra lại, người đàn ông đang trong quá trình hồi phục sau phẫu thuật mới nhận ra thói quen mua vé số mỗi tuần đã bất ngờ mang về khoản tiền lớn nhất từ trước đến nay.

(Nguồn: Seoul Economic Daily)