15 nhân viên văn phòng trúng số 98,8 tỷ đồng

Diễn biến sau đó không ai ngờ tới: 1 người ôm khoản tiền trúng số chạy trốn!

Gần đây, câu chuyện về 15 nhân viên văn phòng Hong Kong (Trung Quốc) cùng nhau mua vé số đã khiến cộng đồng xôn xao. Theo thông tin được truyền thông đăng tải, nhóm 15 đồng nghiệp này cùng góp tiền mua vé Mark Six và trúng khoản tiền lên tới 30 triệu HKD (khoảng 98,8 tỷ đồng). Tuy nhiên, người được giao mua vé và nhận tiền thưởng bị cáo buộc từ chối chia tiền, sau đó mất liên lạc và bị cảnh sát bắt giữ vì nghi ngờ trộm cắp.

Vụ việc xảy ra sau kỳ quay Mark Six hồi đầu tháng 9, thuộc chương trình "Mark Six 50th Anniversary Snowball" nhân dịp kỷ niệm 50 năm loại hình xổ số này. Kỳ quay có tổng giải nhất lên tới 228 triệu HKD (khoảng 750,9 tỷ đồng), mức kỷ lục tại thời điểm đó.

chương trình "Mark Six 50th Anniversary Snowball"

Theo South China Morning Post, 15 đồng nghiệp, trong đó có nhân viên thuộc Cục Vệ sinh và Thực phẩm Môi trường Hong Kong (FEHD), đã cùng góp tiền để mua vé. Một nam nhân viên 36 tuổi được giao thực hiện việc mua vé. Sau khi tấm vé trúng thưởng, tiền được chuyển vào tài khoản do người này đứng tên.

Khoản tiền tranh chấp được xác định vào khoảng 30 triệu HKD (khoảng 98,8 tỷ đồng). Đây là phần tiền mà nhóm đồng nghiệp cho rằng họ cùng có quyền sở hữu vì đã góp tiền mua vé.

Tuy nhiên, sau khi biết vé trúng giải, người đàn ông 36 tuổi được cho là không đồng ý chia đều tiền thưởng cho những người còn lại. Mâu thuẫn nhanh chóng phát sinh giữa các thành viên trong nhóm.

Ngày 10/9, một nam đồng nghiệp 53 tuổi đã trình báo cảnh sát. Người này cho biết mình là 1 trong 15 người cùng góp tiền mua tấm vé. Trước đó, nhóm đã tổ chức một cuộc gặp tại Aberdeen nhằm giải quyết tranh chấp. Cuộc trao đổi kéo dài khoảng 30 phút nhưng người mua vé được cho là vẫn khẳng định không đồng ý chia tiền.

Những người còn lại lo ngại người đồng nghiệp này sẽ giữ toàn bộ số tiền rồi biến mất nên quyết định báo cảnh sát vào khoảng 22h06 cùng ngày.

Sau đó, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) xác nhận đã bắt giữ người đàn ông 36 tuổi vì nghi ngờ trộm cắp. Tài khoản ngân hàng chứa khoản tiền tranh chấp cũng bị phong tỏa để phục vụ điều tra.

Ảnh minh họa

Vấn đề hiện không chỉ nằm ở việc ai đang nắm giữ khoản tiền, mà còn là ai mới thực sự có quyền sở hữu số tiền trúng thưởng.

Luật sư Vitus Leung Wing-hang, đối tác chính của Vitus Lawyers, cho biết 14 đồng nghiệp còn lại muốn lấy phần tiền của mình sẽ phải tiến hành thủ tục tố tụng dân sự. Theo ông, việc thu hồi khoản tiền này không phải chuyện đơn giản, dù nhóm đồng nghiệp cho rằng họ đã cùng góp tiền mua vé.

Điều đáng chú ý là việc người mua vé bị bắt vì nghi ngờ trộm cắp không đồng nghĩa tranh chấp về quyền sở hữu tiền thưởng đã được giải quyết. Theo luật sư Leung, ngay cả khi người này trả lại khoản tiền đang tranh chấp, anh ta vẫn có thể phải đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan đến vụ việc.

Trước đó, thông tin về vụ việc cho biết nhóm có tổng cộng 15 người. Người đàn ông 36 tuổi vừa là người mua vé, vừa là người kiểm soát tài khoản nhận tiền thưởng. Chính việc tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân này đã khiến tranh chấp trở nên phức tạp sau khi vé trúng thưởng.

Vụ việc cũng đặt ra câu hỏi về những thỏa thuận góp tiền mua xổ số theo nhóm. Khi nhiều người cùng bỏ tiền nhưng chỉ một người đứng ra mua và nhận giải, việc xác định quyền sở hữu khoản tiền sau khi trúng thưởng có thể trở nên phức tạp nếu giữa các bên không có thỏa thuận rõ ràng.

Trong trường hợp này, 14 người còn lại hiện phải tìm đến các thủ tục pháp lý dân sự để yêu cầu phần tiền mà họ cho rằng thuộc về mình. Trong khi đó, người mua vé đang phải đối mặt với cuộc điều tra sau khi bị cáo buộc giữ lại toàn bộ khoản tiền thay vì chia cho những người cùng góp tiền.

Từ một tấm vé được mua chung bởi 15 đồng nghiệp, khoản tiền trúng số 30 triệu HKD (khoảng 98,8 tỷ đồng) đã nhanh chóng biến thành tranh chấp pháp lý. Việc ai thực sự có quyền nhận số tiền này sẽ còn phụ thuộc vào kết quả điều tra và quá trình giải quyết tại cơ quan tố tụng của Hong Kong (Trung Quốc).

(Nguồn: SCMP)