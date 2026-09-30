Cách "hô biến” điểm ACB Rewards thành voucher ăn uống, làm đẹp chỉ trong một nốt nhạc

Chỉ từ 1.000 đồng khi chi tiêu bằng thẻ tín dụng đã có thể mang về điểm thưởng hoặc vào dịp sinh nhật, khách hàng đủ điều kiện sẽ nhận đến 1 triệu điểm. Đừng để điểm thưởng nằm yên: ngay trên ứng dụng ACB ONE, chọn ưu đãi ăn uống, làm đẹp yêu thích và đổi điểm tích lũy để tận hưởng ngay!

Điểm thưởng cũng có "đất dụng võ", miễn là bạn nhớ mang ra dùng

Điểm thưởng có một nghịch lý: lúc nhận thì vui, nhưng sau đó lại rất dễ bị lãng quên. Vài nghìn hay vài chục nghìn điểm trên ứng dụng sẽ khó tạo cảm giác giá trị nếu người dùng không biết đổi gì, dùng ở đâu. Vì vậy, tích điểm mới chỉ là nửa đầu câu chuyện; quan trọng hơn là có đủ lý do để mang điểm ra dùng. Đôi khi chỉ cần một ly trà sữa sau giờ làm, món mỹ phẩm vừa hết hay bữa ăn cuối tuần để biến điểm trên màn hình thành quyền lợi dễ cảm nhận.

Ngay trên ứng dụng ACB ONE, ACB Rewards mở rộng cơ hội sử dụng điểm thông qua chương trình Săn quà mỗi ngày, với các ưu đãi được sắp xếp theo bốn nhóm trải nghiệm chính: 7 ngày ăn ngon dành cho những cuộc hẹn ẩm thực, 24h rạng rỡ hướng đến làm đẹp và chăm sóc bản thân, 360° sống nhẹ mang đến những tiện ích giúp cuộc sống thuận tiện hơn và 365 ngày chill mở ra những trải nghiệm vui chơi, giải trí và thư giãn cho những lúc cần "sạc lại năng lượng".

Điểm thưởng sẽ thật sự có giá trị khi được đổi thành những niềm vui gần gũi trong cuộc sống hằng ngày.

Thay vì đứng trước một danh sách dài voucher và tự hỏi nên đổi gì, người dùng có thể bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản và thực tế hơn: Hôm nay mình muốn ăn ngon, chăm sóc bản thân, chăm chút cho tổ ấm hay tự thưởng cho mình một khoảng thời gian thư giãn?

Khi đó, điểm thưởng không cần chờ đến lúc tích lũy thật nhiều mới trở nên đáng giá. Chỉ từ 1 điểm, người dùng đã có cơ hội "hô biến" những tích lũy của mình thành các ưu đãi và trải nghiệm gần gũi với cuộc sống hằng ngày.

Tất tần tật cách tích điểm và đổi voucher trên ACB Rewards

Một trong những nguồn tích điểm gần nhất với đời sống là chi tiêu bằng thẻ tín dụng ACB. Mỗi dòng thẻ có mức tích điểm khác nhau, và ở một số nhóm chi tiêu quen thuộc, tốc độ tích điểm cũng được cộng thêm. Với ACB Visa Platinum, khi chi tiêu tại ba lĩnh vực: nhà hàng, mua sắm online, thanh toán qua Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, khách hàng được tích lũy 5% điểm ACB Rewards, tối đa 300.000 đồng/tháng, trong đó tối đa 100.000 đồng/lĩnh vực. Với ACB Visa Signature và ACB Visa Privilege Signature, khách hàng nhận 50 điểm cho mỗi 1.000 đồng chi tiêu tại các lĩnh vực nhà hàng, địa điểm ăn uống, mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn, đại lý du lịch, tối đa 500.000 điểm/tháng. Ngoài ra, chỉ từ 1.000 đồng khi chi tiêu khác, khách hàng được tích điểm không giới hạn.

Các nhu cầu chi tiêu hằng ngày như ăn uống, du lịch hay mua sắm là những nguồn tích điểm ACB Rewards gần gũi với cuộc sống nhất.

Mặc khác, sự gắn bó của khách hàng với ACB cũng được ghi nhận bằng những quyền lợi cụ thể. Vào dịp sinh nhật, Khách hàng Ưu tiên đủ điều kiện sẽ nhận từ 200.000 đến 1.000.000 điểm ACB Rewards.

Sau khi tích lũy điểm, người dùng có thể lựa chọn nhiều ưu đãi phù hợp với nhu cầu của mình. Làm mới tủ đồ với những món thời trang yêu thích bằng ưu đãi giảm đến 30%, tối đa 500.000 đồng tại iBasic, chuẩn bị thực phẩm cho gia đình với ưu đãi 100.000 đồng cho đơn từ 1.000.000 đồng tại Annam Gourmet hay tận hưởng bữa ăn cuối tuần cùng ưu đãi 200.000 đồng cho hóa đơn từ 1 triệu đồng tại Chang Modern Thai Cuisine. Bên cạnh đó, các nhu cầu thường nhật như chăm chút không gian sống cùng Vua Nệm, mua văn phòng phẩm tại Thiên Long hoặc lên kế hoạch vui chơi tại Suối Tiên cũng có những ưu đãi riêng để người dùng lựa chọn theo nhu cầu của mình.

Mỗi ưu đãi có thể không tạo ra khác biệt quá lớn nếu xét riêng lẻ. Tuy nhiên, khi được cộng dồn qua những lần mua sắm, ăn uống hay vui chơi quen thuộc, số điểm tích lũy hoàn toàn được chuyển thành những khoản tiết kiệm hữu ích trong cuộc sống thường ngày.

Nói cách khác, trước khi tìm cách "săn" thêm điểm, việc cần ưu tiên làm hơn là kiểm tra xem những giao dịch mình vốn thực hiện đang mang về quyền lợi gì. Bởi tích điểm mà không đổi thì điểm vẫn chỉ là một con số. Phần hấp dẫn chỉ bắt đầu khi chúng ta biết cách "hô biến điểm thưởng từ màn hình" ra những khoản tiết kiệm thiết thực cho nhu cầu hằng ngày.

Để kiểm tra điểm thưởng hiện có, khám phá Săn quà mỗi ngày và lựa chọn ưu đãi phù hợp với nhu cầu, khách hàng vui lòng tham khảo tại đây.

Bên cạnh mở rộng lựa chọn ưu đãi cho người dùng, ACB Rewards còn kết nối thương hiệu với hàng triệu khách hàng trong hệ sinh thái ACB. Doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực ăn uống, mua sắm, dịch vụ, giải trí hay chăm sóc sức khỏe có thể đưa ưu đãi lên ứng dụng ACB ONE, qua đó tăng nhận diện, tiếp cận khách hàng phù hợp và mở rộng cơ hội kinh doanh. Doanh nghiệp quan tâm có thể tìm hiểu tại Săn quà mỗi ngày trên ACB Rewards⁠