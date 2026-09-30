Từ 30/9, PNJ thay đổi chính sách mua lại vàng: Rút ngắn thời gian nhận 100% tiền bán xuống còn 2 ngày

PNJ chính thức áp dụng chính sách mới với hoạt động thu đổi, mua lại sản phẩm, trong đó thời gian nhận tiền được điều chỉnh đáng kể ở một số nhóm.

Theo đó, vàng miếng SJC, nhẫn khoen, vàng Phúc Lộc Tài và vàng Kim Bảo được thanh toán 100% tại T+2, tức sau 2 ngày kể từ ngày giao dịch.

Với trang sức vàng 22-24K, quà tặng sưu tầm, trang sức dây chuyền, trang sức không gắn đá, trang sức công nghệ Ý, CZ/ECZ và đá tổng hợp, khách hàng được nhận 100% tiền tại T+7.

Nguồn: PNJ

Riêng trang sức kim cương, đá màu, ngọc trai và kim cương rời vẫn áp dụng lộ trình tối đa 120 ngày. Khách hàng nhận 10% tại T/T+1, sau đó lần lượt nhận 20% tại T+30, 25% tại T+60, 25% tại T+90 và 20% còn lại tại T+120.

Ngoài nhận tiền, khách hàng có thể chuyển một phần hoặc toàn bộ giá trị mua lại sang sản phẩm PNJ. Trường hợp chuyển toàn bộ giá trị được thực hiện tại tất cả cửa hàng; chuyển một phần và phương án nhận tiền áp dụng tại một số cửa hàng chuyên trách trong khung giờ 15h-17h hàng ngày.

PNJ cho biết doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ 100% nghĩa vụ mua lại đối với khách hàng.

Gia đình Chủ tịch đã giải ngân khoảng 700 tỷ đồng

Chính sách mới được đưa ra trong thời điểm PNJ đang bổ sung thêm nguồn lực tài chính. Trước đó, khoảng 700 tỷ đồng trong khoản vay từ gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ, đã được giải ngân, nhằm bổ sung vốn lưu động và chuẩn bị nguyên liệu cho các giai đoạn kinh doanh cao điểm. Hạn mức tối đa của khoản vay là 1.100 tỷ đồng.

PNJ cũng đang trình cổ đông điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026. Theo kịch bản thận trọng nhất, nếu trích lập đầy đủ khoản dự phòng tổn thất 7.071 tỷ đồng liên quan việc khách hàng bán lại hoặc đổi hàng hóa đã mua, công ty có thể ghi nhận lỗ sau thuế 6.270 tỷ đồng.

Trước đợt điều chỉnh ngày 30/9, PNJ đã nhiều lần thay đổi phương án thu đổi, mua lại sản phẩm trong năm nay. Chính sách mới tiếp tục phân chia thời gian thanh toán theo từng nhóm hàng, với nhóm vàng miếng, nhẫn và một số sản phẩm vàng có thời gian nhận đủ tiền ngắn nhất là 2 ngày.