Sau biến cố kim cương, PNJ tái cấu trúc bộ máy: Một đầu mối tồn tại 3 năm sẽ biến mất, thành viên HĐQT nhận vai trò mới

PNJ vừa điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức, trong đó một đầu mối từng tồn tại hơn 3 năm không còn xuất hiện, đồng thời một thành viên HĐQT được giao nhiệm vụ mới từ tháng 10.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi cơ cấu tổ chức và nhân sự cấp cao.

So với sơ đồ trong Báo cáo thường niên 2025, bộ máy mới của PNJ có một số thay đổi. Khối Vận hành không còn xuất hiện, trong khi công ty bổ sung Khối Quản trị ngành hàng.

Khối Chiến lược trước đây cũng được đổi thành Khối Chiến lược & Quản trị hiệu quả hoạt động.

Ở nhóm các trung tâm trực thuộc Ban Tổng giám đốc, Trung tâm Phát triển Kinh doanh Quốc tế từng có trong cơ cấu năm 2025 không còn xuất hiện trên sơ đồ mới.

PNJ bổ sung Trung tâm Hành chính tổng hợp, còn Trung tâm Truyền thông & Đối ngoại được thay bằng Trung tâm Đối ngoại & Phát triển bền vững.

Các đầu mối lớn khác như Tài chính, Marketing, Khách hàng & Bán lẻ, Cung ứng, Nguồn nhân lực và Công nghệ thông tin vẫn được giữ nguyên.

Sơ đồ tổ chức mởi của PNJ

Sơ đồ tổ chức theo báo cáo thường niên 2025

Thành viên HĐQT nhận vai trò mới

Cùng với việc điều chỉnh cơ cấu, HĐQT PNJ bổ nhiệm ông Đào Trung Kiên làm Giám đốc cao cấp – Chiến lược & Quản trị hiệu quả hoạt động với nhiệm kỳ 3 năm, kể từ ngày 10/10/2026.

Từ cùng thời điểm, ông Kiên thôi giữ chức Giám đốc cao cấp – Vận hành. PNJ cho biết nguyên nhân là Khối Vận hành được tổ chức lại theo cơ cấu mới của công ty.

Ông Kiên từng phụ trách mảng chiến lược tại PNJ trước khi chuyển sang mảng vận hành từ tháng 2/2023. Sau hơn 3 năm, ông quay lại lĩnh vực chiến lược, lần này với phạm vi phụ trách rộng hơn khi có thêm phần quản trị hiệu quả hoạt động.

Theo bản cung cấp thông tin đi kèm công bố, ông Kiên đang sở hữu 418.466 cổ phiếu PNJ, tương đương 0,08% vốn điều lệ.

Trước đó, PNJ từng chịu áp lực sau thông tin liên quan vụ buôn lậu kim cương tại đơn vị giám định PNJ-Lab. Sau đó, PNJ dẫn thông tin từ cơ quan công an cho biết doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với hoạt động nhập khẩu kim cương và không liên quan đến hành vi buôn lậu trong vụ án.

Hoạt động kinh doanh của PNJ cũng chịu nhiều sức ép trong giai đoạn này. Trong tháng 7 và tháng 8/2026, công ty đạt 5.695 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 4,5% so với cùng kỳ, nhưng ghi nhận lỗ sau thuế 61 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 325 tỷ đồng.

PNJ cũng đang sắp xếp lại hệ thống bán lẻ. Kế hoạch năm 2026 gồm việc đóng khoảng 25-30 cửa hàng, đồng thời mở thêm khoảng 10 điểm mới, tập trung lại nguồn lực vào các vị trí có hiệu quả tốt hơn.

Đáng chú ý, PNJ đang trình cổ đông điều chỉnh kế hoạch năm 2026 theo phương án thận trọng nhất, với lợi nhuận sau thuế có thể âm 6.270 tỷ đồng nếu trích lập đầy đủ khoản dự phòng tổn thất 7.071 tỷ đồng liên quan việc khách hàng bán lại hoặc đổi hàng hóa đã mua.﻿