Mức lương của CEO OpenAI thấp hơn nhiều nhân viên

Mặc dù là CEO nhưng mức lương của Sam Altman lại thấp hơn nhiều nhân sự cấp dưới của ông.

Theo các số liệu mới nhất được công bố, mức lương trong năm 2024 của Sam Altman - CEO OpenAI (công ty đứng sau ChatGPT) dừng ở mức 76.001 USD/năm (khoảng 1,99 tỷ đồng). Trước đó một năm, Altman nhận mức lương 73.546 USD (khoảng 1,92 tỷ đồng). Mặc dù thu nhập của vị CEO tăng khoảng hơn 3% trong giai đoạn 2023-2024 nhưng nhìn chung, đây là những con số khá thấp nếu đặt cạnh quy mô của OpenAI cũng như vị trí CEO của một trong những công ty AI giá trị nhất thế giới.

Dẫu vậy, Altman vẫn là một trong những tỷ phú có tiếng trong ngành công nghệ. Tờ The Fortune ước tính tài sản ròng của Altman khoảng 3,1 tỷ USD (khoảng 81.100 tỷ đồng), đến từ danh mục đầu tư vào nhiều doanh nghiệp và quỹ công nghệ, trong đó có Stripe, Reddit và công ty năng lượng nhiệt hạch Helion. Rõ ràng, mức lương khi đảm nhận vị trí CEO của OpenAI, không phải là nguồn thu nhập duy nhất của Altman.

Sam Altman

Bất ngờ hơn nữa, trong khi CEO chỉ nhận mức thù lao tương đối khiêm tốn, OpenAI lại đang chi những khoản rất lớn để giữ chân đội ngũ nhân sự. Trong năm 2025, khoản thù lao bằng cổ phiếu trung bình của khoảng 4.000 nhân viên OpenAI lên tới 1,5 triệu USD/người (khoảng 39,3 tỷ đồng). Đây được xem là mức phân bổ cổ phiếu đặc biệt lớn so với lịch sử các startup công nghệ.

Hiện tại, OpenAI đang dành khoảng 46,2% doanh thu hàng năm cho khoản thù lao dựa trên cổ phiếu, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh tuyển dụng nhân sự AI ngày càng gay gắt giữa OpenAI, Anthropic, Meta, Microsoft và Google. Với những vị trí nghiên cứu cấp cao, các gói cổ phần có thể còn lớn hơn nhiều.

OpenAI cũng đang tiếp tục mở rộng tuyển dụng. Trong nửa đầu năm 2026, có hơn 450 vị trí tuyển dụng tại Mỹ, trải rộng từ lĩnh vực nghiên cứu, sản phẩm, chính sách đến kinh doanh. Nhiều vị trí có mức lương khởi điểm trên 200.000 USD/năm (khoảng 5,23 tỷ đồng), chưa bao gồm các gói cổ phần.

Cách trả thù lao của OpenAI tạo ra sự tương phản khá rõ giữa CEO và nhân viên. Sam Altman không nhận gói cổ phần tại công ty mà ông lãnh đạo, trong khi nhân viên lại có thể nhận những khoản cổ phiếu trị giá hàng triệu USD. Altman từng được OpenAI thảo luận về khả năng nhận cổ phần khi công ty chuyển đổi cấu trúc, nhưng ông phủ nhận thông tin rằng mình sẽ được trao một lượng cổ phần lớn.

Bản thân Altman cũng từng tham gia Giving Pledge, cam kết dành ít nhất 50% tài sản cho hoạt động từ thiện trong cuộc đời hoặc sau khi qua đời. Trong khi đó, Dario Amodei - CEO Anthropic và các đồng sáng lập công ty này cũng đã công khai những cam kết từ thiện lớn, trong bối cảnh ngành AI đang tạo ra lượng tài sản ngày càng lớn cho các nhà sáng lập, nhà đầu tư và nhân sự chủ chốt.

Vì vậy, xét riêng về khoản tiền lương từ vị trí CEO OpenAI, 76.001 USD/năm (khoảng 1,99 tỷ đồng) là con số không quá nổi bật bởi nó rất nhỏ so với quy mô tài sản cá nhân được ước tính của Sam Altman. Thu nhập của ông không đến chủ yếu từ tiền lương tại OpenAI mà gắn nhiều hơn với danh mục đầu tư bên ngoài công ty. Trong khi đó, OpenAI lại đang sử dụng các gói cổ phần trị giá rất lớn như một công cụ thu hút và giữ chân nhân tài AI trong cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt của ngành.