Mức lương 1 USD (26 nghìn đồng) của CEO Meta

Không nhầm đâu, Mark Zuckerberg - CEO Meta thực sự nhận lương 1 USD!

Mark Zuckerberg - CEO kiêm nhà sáng lập Meta (công ty mẹ của Facebook) nhận mức lương chỉ 1 USD/năm (khoảng 26.000 đồng). Tuy nhiên, đây chưa phải toàn bộ những khoản lợi ích mà Meta dành cho vị CEO này. Riêng trong năm vừa qua, công ty đã chi 25,1 triệu USD (khoảng 660 tỷ đồng) cho các khoản liên quan đến an ninh cá nhân của Zuckerberg.

Khác với nhiều lãnh đạo doanh nghiệp nhận mức lương hàng triệu USD mỗi năm, Zuckerberg từ lâu duy trì mức lương danh nghĩa 1 USD tại Meta. Phần lớn giá trị tài sản của ông đến từ lượng cổ phần khổng lồ nắm giữ tại công ty. Hiện khoản cổ phần này được định giá khoảng 230 tỷ USD (khoảng 6,03 triệu tỷ đồng).

Mark Zuckerberg

Đáng chú ý, Zuckerberg không nằm trong nhóm 5 lãnh đạo cấp cao vừa được Meta trao các gói quyền chọn cổ phiếu mới. Hội đồng quản trị Meta do chính Zuckerberg giữ vai trò Chủ tịch, đã phê duyệt các khoản thưởng đặc biệt dành cho những nhân sự được xem là có vai trò quan trọng với chiến lược trí tuệ nhân tạo (AI) của công ty.

Nhóm này gồm Giám đốc công nghệ Andrew Bosworth, Giám đốc sản phẩm Christopher Cox, Giám đốc tài chính Susan Li, Giám đốc pháp lý Curtis Mahoney và Chủ tịch kiêm Phó Chủ tịch Dina Powell McCormick.

Mỗi người được trao 7 đợt quyền chọn cổ phiếu, với mức giá thực hiện dao động từ 1.116 USD đến 3.727 USD/cổ phiếu (khoảng 29,3 triệu đồng đến 97,9 triệu đồng/cổ phiếu).

Riêng giá trị các quyền chọn mà mỗi lãnh đạo có thể nhận được nếu cổ phiếu Meta chạm ngưỡng cao nhất là khoảng 625,6 triệu USD (khoảng 16.400 tỷ đồng). Nếu cộng thêm các khoản cổ phiếu hạn chế (RSU) được trao cho một số lãnh đạo, tổng giá trị các gói thưởng có thể dao động từ 787 triệu USD đến 921 triệu USD (khoảng 20.700-24.200 tỷ đồng).

Việc Meta đưa ra những mức giá thực hiện rất cao cho các quyền chọn này được xem là dấu hiệu cho thấy công ty đang đặt trọng tâm phát triển vào AI. Các khoản thưởng cũng được thiết kế để giữ chân nhóm nhân sự cấp cao trong bối cảnh cuộc cạnh tranh nhân tài AI ngày càng gay gắt.

Ken Mahoney - CEO công ty quản lý tài sản và kế hoạch nghỉ hưu Mahoney Asset Management, nhận định các quyền chọn này gắn với những kịch bản tăng trưởng rất lớn trong tương lai, chẳng hạn Meta trở thành công ty có giá trị nhất lịch sử. Theo ông, đây là một cách để gắn lợi ích của các lãnh đạo với những mục tiêu tăng trưởng đặc biệt tham vọng, đồng thời không khiến Meta phải bỏ ra khoản tiền mặt lớn ngay lập tức.

Tuy nhiên, để Meta đạt vốn hóa 9.460 tỷ USD, giá trị doanh nghiệp sẽ phải tăng hơn 5 lần so với mức hiện tại. Vì vậy, đây được xem là một mục tiêu rất xa trong tương lai thay vì một khoản thưởng có thể dễ dàng đạt được trong ngắn hạn.

Meta đang tập trung đẩy mạnh việc phát triển trí tuệ nhân tạo (AI)

Trong khi đó, tham vọng AI của Meta đang được đẩy mạnh thông qua Superintelligence Labs. Công ty dự kiến chi 115-135 tỷ USD (khoảng 3-3,55 triệu tỷ đồng) cho chi phí đầu tư trong năm nay, khi tăng cường nguồn lực cho AI.

Meta đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách với các đối thủ như OpenAI, Anthropic và Google, những công ty hiện sở hữu các mô hình AI được đánh giá là tiên tiến hơn trong một số lĩnh vực. Năm trước, Meta từng thực hiện một thương vụ đầu tư trị giá 14,3 tỷ USD (khoảng 376.000 tỷ đồng) vào ScaleAI, đồng thời đưa nhà đồng sáng lập Alexandr Wang về làm việc trong công ty.

Dù vậy, những khoản đầu tư lớn vào AI vẫn đang đặt ra câu hỏi về khả năng tạo ra lợi nhuận tương xứng. Meta cũng đang phải xử lý những vấn đề phát sinh xung quanh thương vụ mua lại Manus, một startup AI có nguồn gốc Trung Quốc và sau đó chuyển trụ sở sang Singapore.

Với Zuckerberg, câu chuyện thu nhập vì thế khá khác biệt so với nhiều CEO của các tập đoàn công nghệ lớn. Mức lương danh nghĩa của ông chỉ là 1 USD mỗi năm, trong khi phần giá trị tài chính lớn nhất lại nằm ở cổ phần sở hữu tại Meta. Bên cạnh đó, công ty còn chi hàng chục triệu USD mỗi năm cho các khoản bảo vệ an ninh cá nhân, trong đó năm vừa qua con số lên tới 25,1 triệu USD.

Câu chuyện về mức lương 1 USD của Zuckerberg vì vậy cho thấy một đặc điểm phổ biến trong cách thù lao của các nhà sáng lập tỷ phú được cấu trúc: Tiền lương có thể rất thấp, nhưng giá trị tài sản và lợi ích kinh tế gắn với cổ phần doanh nghiệp lại ở quy mô hoàn toàn khác.

(Nguồn: Fortune)