Mức lương của CEO và Chủ tịch Apple

Kế nhiệm Tim Cook, John Ternus nhận lương bao nhiêu khi giữ vị trí CEO Apple?

Ngày 1/9 vừa qua, Apple chính thức thông báo bổ nhiệm John Ternus (51 tuổi) lên vị trí CEO. Cùng thời điểm, Tim Cook - CEO trước đó của Apple được bổ nhiệm giữ vị trí Chủ tịch Điều hành (Executive Chairman) của Apple. Quyết định chuyển giao được Apple công bố từ tháng 4, sau quá trình hoạch định kế nhiệm dài hạn và được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Được biết, Ternus là một nhân sự lâu năm của Apple. Ông gia nhập đội ngũ thiết kế sản phẩm của công ty từ năm 2001, trở thành Phó chủ tịch phụ trách Kỹ thuật phần cứng vào năm 2013 và gia nhập đội ngũ điều hành cấp cao năm 2021 với vị trí Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Kỹ thuật phần cứng.

Trong hơn 20 năm làm việc tại Apple, Ternus tham gia giám sát hoạt động kỹ thuật phần cứng của nhiều dòng sản phẩm, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc giới thiệu iPad, AirPods và nhiều thế hệ iPhone, Mac, Apple Watch. Hiện ông cũng là thành viên Hội đồng quản trị Apple.

CEO nhận lương 79 tỷ đồng/năm

Ngay khi chính thức đảm nhận vị trí CEO, mức lương và gói thù lao của Ternus cũng được Apple công bố. Theo hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), lương cơ bản thường niên của Ternus được nâng lên 3 triệu USD/năm(khoảng 79 tỷ đồng) kể từ ngày 1/9. Bên cạnh đó, Apple phê duyệt khoản thưởng cổ phiếu mục tiêu trị giá 55 triệu USD (khoảng 1.445 tỷ đồng) cho năm tài chính 2027.

John Ternus

Với khoản cổ phiếu thưởng hàng năm cho tân CEO Ternus, Apple chia khoản này thành hai nhóm. Khoảng 75%, tương đương mục tiêu 41,25 triệu USD (khoảng 1.086 tỷ đồng), là cổ phiếu hạn chế dựa trên hiệu suất (performance-based RSUs). Việc trao khoản cổ phiếu này gắn với kết quả tổng lợi nhuận dành cho cổ đông của Apple so với các doanh nghiệp khác thuộc chỉ số S&P 500.

25% còn lại, tương đương mục tiêu 13,75 triệu USD (khoảng 362 tỷ đồng), là cổ phiếu hạn chế dựa trên thời gian (time-based RSUs). Số cổ phiếu này sẽ được trao thành các đợt bằng nhau sau mỗi 6 tháng trong thời gian 4 năm, mỗi đợt tương đương 12,5% tổng khoản thưởng. Vì vậy, giá trị 55 triệu USD mà Apple công bố là mức mục tiêu của gói cổ phiếu, còn giá trị thực tế Ternus nhận được có thể phụ thuộc vào kết quả hoạt động của Apple cũng như các điều kiện trao thưởng.

Ngoài gói cổ phiếu dành cho năm tài chính 2027, Ternus còn được Apple cấp một khoản RSU tính theo tỷ lệ thời gian làm việc, có giá trị mục tiêu 2,5 triệu USD (khoảng 65,8 tỷ đồng) cho thời gian ông giữ chức CEO trong năm 2026. Khoản này được phê duyệt ngay trong ngày chuyển giao 1/9..

Chủ tịch Tim Cook nhận lương 52,6 tỷ đồng/năm

Sau khi Ternus tiếp quản vị trí CEO, Tim Cook cũng có một gói thù lao mới trong vai trò Chủ tịch Điều hành. Theo hồ sơ Apple, Cook sẽ nhận mức lương 2 triệu USD/năm (khoảng 52,6 tỷ đồng), có hiệu lực từ ngày 26/9/2026. Bên cạnh đó, ông được phê duyệt khoản thưởng cổ phiếu mục tiêu trị giá 45 triệu USD (khoảng 1.182 tỷ đồng) cho năm tài chính 2027, đưa tổng mức thù lao mục tiêu lên khoảng 47 triệu USD (khoảng 1.235 tỷ đồng).

Tim Cook

Khoản thưởng cổ phiếu 45 triệu USD của Cook được chia đều giữa RSU dựa trên hiệu suất và RSU dựa trên thời gian. Phần cổ phiếu gắn với hiệu suất cũng được đánh giá dựa trên tổng lợi nhuận dành cho cổ đông của Apple so với các doanh nghiệp trong S&P 500. Trong khi đó, cổ phiếu dựa trên thời gian được trao định kỳ 6 tháng/lần, mỗi đợt tương đương 12,5% trong thời gian 4 năm.

Trước khi chuyển sang vị trí Chủ tịch Điều hành, Tim Cook đã có 15 năm giữ cương vị CEO Apple. Trong khoảng thời gian này, ông dẫn dắt công ty qua nhiều giai đoạn phát triển và mở rộng quy mô đáng kể. Apple cho biết vốn hóa thị trường của tập đoàn đã đạt 4.000 tỷ USD trong nhiệm kỳ của Cook, trong khi doanh thu năm tài chính 2025 vượt 416 tỷ USD.

Việc Ternus kế nhiệm Cook đánh dấu sự thay đổi lớn ở vị trí cao nhất của Apple nhưng diễn ra theo một kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước. Khi công bố quyết định hồi tháng 4, Apple cho biết quá trình chuyển giao được xây dựng dựa trên kế hoạch kế nhiệm dài hạn. Cook tiếp tục làm việc cùng Ternus trong giai đoạn chuyển tiếp trước khi chính thức trở thành Chủ tịch Điều hành từ ngày 1/9.

(Nguồn: Yahoo Finance)