Người Việt ngày càng mạnh tay mua sắm online: Chi gần 292.000 tỷ đồng trong nửa năm, mỗi món trên Shopee tăng 43%, hàng loạt shop nhỏ biến mất

Trong nửa đầu năm 2026, thị trường thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, phía sau mức tăng doanh số là một thay đổi khá rõ: người Việt đang mua những món hàng có giá trị cao hơn trước.

Theo Báo cáo ngành Thương mại điện tử tháng 9/2026, trong 6 tháng đầu năm, khoảng 2,186 tỷ sản phẩm được bán ra trên các sàn lớn, tăng 13,67% so với cùng kỳ.

Đồng thời, doanh số trên 4 sàn lớn đã đạt khoảng 291.600 tỷ đồng, tăng 44,1% so với cùng kỳ.﻿

Trong khi đó, doanh số tăng nhanh hơn đáng kể, cho thấy tăng trưởng không chỉ đến từ việc bán được nhiều sản phẩm hơn mà còn đến từ giá trị bình quân mỗi món hàng tăng lên.

Mỗi món trên Shopee trung bình hơn 153.000 đồng

Trên Shopee, giá trị trung bình mỗi sản phẩm bán ra trong nửa đầu năm đạt khoảng 153.074 đồng, tăng tới 43% so với cùng kỳ.

Các nền tảng khác cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Giá trị trung bình mỗi sản phẩm trên Lazada đạt khoảng 227.912 đồng, tăng 40%; Tiki khoảng 469.837 đồng, tăng 38%. Riêng TikTok Shop ở mức khoảng 138.501 đồng, tăng 10%.

Điều này không có nghĩa một món hàng cụ thể trên Shopee đã tăng giá 43%. Con số phản ánh giá trị trung bình của những sản phẩm người dùng thực tế mua đang cao hơn.

Xu hướng này cũng thể hiện ở cơ cấu giỏ hàng. Trong quý I/2026, nhóm sản phẩm giá 100.000–200.000 đồng chiếm tỷ trọng doanh số lớn nhất, khoảng 24,8%. Nhóm dưới 100.000 đồng chiếm 21,2%, còn nhóm 200.000–350.000 đồng chiếm 17,5%.

Đáng chú ý, các sản phẩm giá trên 1 triệu đồng hiện đã đóng góp hơn 18% tổng doanh thu trên nền tảng. Điều này cho thấy mua sắm online đang dần vượt khỏi nhóm hàng nhỏ, rẻ và chuyển sang cả những món có giá trị cao hơn.

Shop nhỏ ngày càng ít

Trong khi người mua chi nhiều tiền hơn cho mỗi món, cuộc chơi ở phía người bán lại ngày càng khó.

Theo báo cáo, số shop nhỏ lẻ có doanh thu trong nửa đầu năm giảm khoảng 27% so với cùng kỳ. Số gian hàng Mall cũng giảm khoảng 25%.

Dù vậy, doanh thu bình quân trên mỗi người bán lại tăng mạnh. Trên Shopee, GMV bình quân của một nhà bán hàng hoạt động đạt khoảng 831,7 triệu đồng, tăng 44%. Trên TikTok Shop, con số này khoảng 532,7 triệu đồng, tăng 65%.

Điều này cho thấy tiền mua sắm không biến mất mà đang tập trung vào số lượng người bán ít hơn, đặc biệt là những shop có thương hiệu, quy mô và khả năng vận hành tốt hơn.

Một biểu hiện khác là doanh thu gian hàng Mall tăng tới 54%, dù số người bán chính hãng giảm khoảng 6%. Ngược lại, hàng nhập khẩu trực tiếp từ người bán nước ngoài trên Shopee lại suy giảm rõ rệt.

Hàng ngoại giá rẻ có thể không còn rẻ như trước

Hiện nay, nhiều đơn hàng nhỏ gửi từ nước ngoài về Việt Nam vẫn được miễn thuế nếu giá trị thấp. Với hàng đi qua bưu chính hoặc chuyển phát nhanh, báo cáo nêu ngưỡng hiện hành là không quá 1 triệu đồng hoặc số thuế phải nộp không quá 100.000 đồng.

Dự thảo mới đề xuất hạ mạnh ngưỡng này xuống chỉ còn 100.000 đồng hoặc số thuế phải nộp không quá 10.000 đồng cho mỗi lần nhập. Nếu được thông qua, nhiều món hàng giá rẻ mua từ nước ngoài qua Shopee, TikTok Shop, Taobao hay 1688 có thể phát sinh thêm thuế, khiến giá đến tay người mua cao hơn trước. Pasted markdown

Đáng chú ý, hai nhóm hàng dưới 100.000 đồng và từ 100.000–200.000 đồng hiện chiếm gần 46% doanh số toàn thị trường , nên thay đổi này có thể ảnh hưởng trực tiếp tới nhóm người thường xuyên săn hàng ngoại giá rẻ.