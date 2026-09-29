Ngân hàng khuyến cáo người dùng gỡ ngay ứng dụng này trên điện thoại

ABBank vừa cảnh báo về ứng dụng có tên “AB tài chính” xuất hiện trên kho ứng dụng App Store, có dấu hiệu sử dụng trái phép thương hiệu ABBank để chào mời khách hàng vay tiền.

Theo Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), ứng dụng "AB tài chính" sử dụng biểu tượng chữ "AB" cùng nhiều hình ảnh, nội dung có liên quan đến thương hiệu ABBank như "Uy tín từ ABBANK", "30 năm đồng hành cùng triệu khách hàng", đồng thời quảng bá các khoản vay với hạn mức lên đến 30 triệu đồng.

ABBank khẳng định "AB tài chính" không phải ứng dụng do ngân hàng phát hành hoặc hợp tác phát triển. Ngân hàng cũng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ giao dịch, khoản vay hay thông tin nào phát sinh từ ứng dụng này.

Ngân hàng khuyến cáo khách hàng chỉ tải các ứng dụng chính thức ABBank và ABBank Business do ABBank phát triển thông qua đường dẫn được cung cấp trên website chính thức của ngân hàng.

Bên cạnh đó, khách hàng không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin thẻ hoặc các thông tin xác thực cho cá nhân, tổ chức hay ứng dụng không rõ nguồn gốc. ABBank cũng cam kết ngân hàng không yêu cầu khách hàng chuyển tiền trước để được giải ngân khoản vay. Do đó, khách hàng cần cảnh giác với các yêu cầu nộp phí hồ sơ, phí giải ngân hoặc chuyển tiền trước từ những ứng dụng, đối tượng không thuộc ABBank.

Trong trường hợp đã cài đặt ứng dụng "AB tài chính" hoặc cung cấp thông tin cho ứng dụng này, ABBank khuyến nghị khách hàng ngừng sử dụng và gỡ ứng dụng, thay đổi mật khẩu, kiểm soát lại các thông tin xác thực và không cung cấp mã OTP hoặc tiếp tục thực hiện giao dịch trên ứng dụng.

Nếu đã phát sinh giao dịch nghi ngờ, khách hàng cần liên hệ ngay Hotline ABBank 1800 1159 để được hỗ trợ kiểm tra và xử lý.

ABBank cho biết ngân hàng đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý ứng dụng giả mạo nói trên.