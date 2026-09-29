Cầm 3,1 tỷ đồng trả trước 10 năm tiền thuê nhà: Người trẻ ngày càng "enjoy" việc ở thuê?

Có 3,1 tỷ nhưng không mua nhà, thay vào đó là ký hợp đồng thuê nhà 10 năm và thanh toán 1 lần luôn.

Thay vì cố mua một căn nhà để có chỗ ở ổn định, một bộ phận người trẻ và tầng lớp trung lưu tại Trung Quốc đang lựa chọn cách khác: Thuê nhà dài hạn, thậm chí sẵn sàng trả trước hàng tỷ đồng để đổi lấy không gian sống rộng rãi, tiện nghi hơn.

Chi 3,1 tỷ đồng trả trước 10 năm tiền thuê nhà

Vợ chồng Zhang Jianning là một trong số những người lựa chọn ở thuê dài hạn. Cô hiện đang làm việc tại một trường đại học ở Bắc Kinh (Trung Quốc), còn chồng cũng là nhân viên trong khu vực công. Hai vợ chồng có thu nhập ổn định nhưng mức tăng không cao.

Sau 5 năm kết hôn, Zhang Jianning mang thai và bắt đầu muốn tìm một nơi ở đủ ổn định để gia đình có thể sống lâu dài. Tuy nhiên, với ngân sách hơn 4 triệu NDT (khoảng 15,5 tỷ đồng), họ chỉ có thể mua một căn hộ cũ rộng khoảng 60-70 m2 với thiết kế 2 phòng ngủ.

Gia đình 2 bên có thể hỗ trợ tiền mua nhà, thậm chí cố gắng gom đủ để hai vợ chồng mua đứt một căn tại Bắc Kinh. Nhưng Zhang Jianning không muốn bố mẹ phải dồn gần như toàn bộ tiền tiết kiệm cho việc này. Nếu nhận tiền từ gia đình để mua nhà rồi tự trả khoản vay trong nhiều năm, hai vợ chồng vẫn phải chịu áp lực tài chính dài hạn. Sau khi cân nhắc, họ quyết định không mua nhà mà ký hợp đồng thuê 10 năm và thanh toán toàn bộ tiền thuê một lần.

Ảnh minh họa

Căn nhà họ chọn nằm trong khu nhà dành cho cán bộ, nhân viên của trường đại học nơi Zhang Jianning làm việc. Đây là căn hộ nhỏ 3 phòng ngủ, diện tích khoảng 80 m2, giá thuê trên thị trường gần 12.000 NDT/tháng (khoảng 46,4 triệu đồng). Sau khi thương lượng, chủ nhà đồng ý giảm giá thuê nếu vợ chồng cô ký hợp đồng và thanh toán tiền 1 lần cho 10 năm thuê.

Không nghĩ ngợi nhiều, vợ chồng Zhang Jianning chi 800.000 NDT (khoảng 3,1 tỷ đồng) để trả trước tiền thuê nhà trong 10 năm. Khoản tiền này là tiền tiết kiệm hai vợ chồng tích lũy sau khoảng 5-6 năm đi làm. Sau khi chuyển khoản, tài khoản gần như cạn tiền, nhưng đổi lại họ có quyền sử dụng căn nhà trong một thập kỷ và không phải tiếp tục lo chuyện tìm nhà.

Có nhà rồi vẫn đi ở thuê

Trong khi Zhang Jianning dùng tiền tiết kiệm để trả trước tiền thuê nhà trong 10 năm, thì vợ chồng Ding Yuyuan lại chọn cách "lấy tiền thuê nuôi tiền thuê".

Năm 2020, cô và chồng từng mua một căn hộ cũ rộng 36m2 ở khu vực nội vành đai của Thượng Hải, giá chưa tới 3 triệu NDT (khoảng 11,6 tỷ đồng). Khi đó, khoản trả góp hàng tháng gần tương đương tiền thuê nhà trên thị trường. Tuy nhiên, căn hộ quá chật, đến mức hai vợ chồng cùng một chú chó cũng cảm thấy thiếu không gian, chưa kể nhu cầu bố mẹ đến ở cùng và kế hoạch sinh con.

Sau đó, Ding Yuyuan nhận thấy nếu bán căn nhà cũ để mua một căn hộ mới rộng khoảng 100 m2 ở Thượng Hải, gia đình có thể phải trả khoản vay 14.000-15.000 NDT/tháng (khoảng 54-58 triệu đồng). Trong khi đó, một căn nhà có điều kiện tương đương nhưng đi thuê chỉ tốn khoảng 7.000 NDT/tháng (khoảng 27 triệu đồng). Vì vậy, hai vợ chồng giữ lại căn nhà cũ để cho thuê với mức khoảng 5.000 NDT/tháng (khoảng 19,4 triệu đồng), sau đó thuê căn hộ 89m2 tại khu Đại Hồng Kiều (Thượng Hải) với giá 7.000 NDT/tháng.

Ảnh minh họa

Như vậy, mỗi tháng họ chỉ phải bù thêm khoảng 2.000 NDT (khoảng 7,7 triệu đồng) nhưng có được một không gian sống lớn hơn đáng kể.

Mua nhà xong cho thuê, cuối cùng lại thành ra... bị lỗ

Một người khác là Shi Qi cũng thay đổi cách nhìn về việc sở hữu nhà sau khi bán 2 BĐS vào năm 2024. Năm 2018, cô từng bỏ 1,88 triệu NDT (khoảng 7,3 tỷ đồng) mua một căn nhà nhưng chưa từng ở, sau đó cho thuê với giá 30.000-40.000 NDT/năm.

Đến năm 2024, cô bán căn nhà với giá 1,576 triệu NDT (khoảng 6,1 tỷ đồng). Tính cả khoảng 360.000 NDT (khoảng 1,4 tỷ đồng) tiền lãi vay trong 6 năm và tiền cho thuê, khoản đầu tư này vẫn khiến cô lỗ hơn 500.000 NDT (khoảng 1,9 tỷ đồng).

Sau khi bán nhà, Shi Qi không mua bất động sản khác mà thuê một căn nhà vườn rộng 127 m2. Căn nhà này nếu mua sẽ có giá khoảng 2,8 triệu NDT (khoảng 10,8 tỷ đồng), nhưng tiền thuê chỉ khoảng 3.500 NDT/tháng (khoảng 13,5 triệu đồng). Cộng cả phí chỗ đỗ xe, cô tính tổng chi phí khoảng 48.000 NDT/năm (khoảng 186 triệu đồng).

Nếu giữ mức giá thuê hiện tại trong 40 năm, tổng tiền vẫn chưa tới 2 triệu NDT (khoảng 7,7 tỷ đồng). Quan trọng hơn, căn nhà thuê là bất động sản mới hoàn thiện, có hệ thống thông gió, sưởi sàn, điều hòa trung tâm, ba phòng ngủ, hai phòng khách và hai phòng tắm. Không gian rộng và khoảng cách giữa các tòa nhà giúp căn nhà có ánh sáng tự nhiên tốt hơn hẳn nơi ở cũ của gia đình.

Bán 4 căn nhà xong không còn muốn mua nhà nữa

Một trường hợp khác là Zhang Yue, người từng làm việc nhiều năm trong ngành công nghệ, cũng đang rất tận hưởng việc ở thuê. Từ năm 2016 đến 2023, anh lần lượt bán 4 căn nhà tại Thành Đô, Hải Nam và Hàng Châu (Trung Quốc), thu về hơn 5 triệu NDT (hơn 19,3 tỷ đồng).

Sau khi bán căn nhà cuối cùng, thay vì mua lại bất động sản khác, anh chuyển sang thuê nhà để ở. Khi vợ mang thai, gia đình thuê một căn biệt thự với giá 200.000 NDT/năm (khoảng 774 triệu đồng), trong khi giá thị trường của căn nhà lên tới 15 triệu NDT (khoảng 58 tỷ đồng). Sau đó, họ chuyển tới một căn nhà sân vườn ở ngoại ô HàngChâu với giá thuê 100.000 NDT/năm (khoảng 387 triệu đồng), có sân rộng hơn 100m2.

Ảnh minh họa

Điểm chung của những câu chuyện này là họ không còn chỉ nhìn nhà ở dưới góc độ "có phải tài sản của mình hay không", mà quan tâm nhiều hơn tới mức độ thoải mái mà số tiền bỏ ra mang lại. Một căn nhà đi thuê có thể không đem lại quyền sở hữu, nhưng đổi lại, người thuê có thể tiếp cận không gian rộng hơn, vị trí phù hợp hơn hoặc chất lượng sống tốt hơn mà không cần bỏ ra hàng triệu NDT để mua.

Tuy nhiên, thuê dài hạn cũng đi kèm rủi ro. Với những người chọn thuê lâu dài, điều cần lưu tâm là điều khoản hợp đồng, mức phạt vi phạm, quyền sửa chữa và việc chủ nhà có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng hay không. Với Zhang Jianning, hợp đồng 10 năm còn kèm mức phạt vi phạm cao để cả người thuê lẫn chủ nhà đều có trách nhiệm giữ thỏa thuận.

Từ việc mua nhà để tìm kiếm sự ổn định, một bộ phận người trẻ Trung Quốc đang chuyển sang tìm kiếm sự ổn định trong chính hợp đồng thuê nhà.

Họ có thể không sở hữu căn nhà, nhưng muốn sở hữu một khoảng thời gian đủ dài để được sống trong không gian mình lựa chọn, đồng thời giữ lại khả năng thay đổi thành phố, công việc hoặc cách phân bổ tài sản trong tương lai. Đây cũng là lý do những hợp đồng thuê 5 năm, 8 năm hay 10 năm bắt đầu trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc đối với nhóm khách thuê muốn nâng chất lượng sống mà chưa muốn bỏ một khoản tiền rất lớn để mua nhà.

(Nguồn: Sohu)