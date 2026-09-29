Ngân hàng thông báo quy định mới liên quan đến các giao dịch nhận tiền vào tài khoản, chính thức áp dụng từ 23/9

PGBank vừa thông báo thay đổi quy định đối với PG Name – thông tin được sử dụng để nhận tiền thay thế số tài khoản hoặc làm tên đăng nhập trên ứng dụng ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) vừa thông báo cập nhật quy định đối với các PG Name, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo an toàn tối đa cho mọi giao dịch của khách hàng

Theo PGBank, PG Name không phải là số tài khoản, được sử dụng để nhận tiền thay thế số tài khoản hoặc làm tên đăng nhập. PG Name có thể do hệ thống khởi tạo theo số điện thoại, số giấy tờ tùy thân hoặc do khách hàng tự đặt trên ứng dụng PGBank.

Về quy định định dạng PG Name, PGBank cho biết hệ thống ngân hàng đã ngừng sử dụng các PG Name chỉ bao gồm ký tự số, chẳng hạn như "123321", "666666"... nhằm tránh trùng với số tài khoản.

PG Name hợp lệ cần chứa ít nhất một ký tự chữ cái, ngoại trừ trường hợp PG Name là số điện thoại khách hàng sử dụng để đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử.

Để tránh sai sót, hạn chế nguy cơ chuyển tiền nhầm trong trường hợp số tài khoản trùng với PG Name chỉ bao gồm ký tự số đã ngừng sử dụng, khách hàng nên thực hiện các bước sau:

- Ngừng cung cấp các PG Name chỉ bao gồm ký tự số cho người chuyển tiền.

- Chủ động thông báo cho đối tác, người thân và các bên thường xuyên giao dịch về số tài khoản nhận tiền mới của khách hàng và không tiếp tục sử dụng các PG Name chỉ bao gồm ký tự số.

- Rà soát và cập nhật lại thông tin người nhận đã lưu trong mục Danh bạ người nhận, Mẫu chuyển tiền, hoặc Giao dịch gần đây trên ứng dụng ngân hàng.

- Đặc biệt: Luôn kiểm tra thật kỹ Tên người nhận và Thông tin tài khoản hiển thị trên màn hình trước khi bấm Xác nhận chuyển tiền.

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, nếu cần được tư vấn và hỗ trợ giải đáp thắc mắc, khách hàng có thể liên hệ ngay với Dịch vụ khách hàng (Hotline) 24/7 của PGBank.