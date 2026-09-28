Gia đình Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung đã chuyển cho PNJ 700 tỷ đồng

Khoản vay trên đã được giải ngân cho PNJ nhằm bổ sung vốn lưu động và chuẩn bị nguyên liệu cho các giai đoạn kinh doanh cao điểm.

Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố thông tin liên quan đến kết quả kinh doanh tháng 7 và tháng 8 năm 2026.

Cụ thể, Doanh thu thuần 2 tháng đạt 5.695 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ; Lợi nhuận gộp đạt 550 tỷ đồng, giảm 45,4%; Lợi nhuận sau thuế là 61 tỷ đồng, giảm 118,3%.

Trong cơ cấu doanh thu lũy kế tháng 7 và 8/2026 so với cùng kỳ, kênh bán lẻ giảm 1,5% trong khi kênh sỉ tăng tới 78%; doanh thu mặt hàng vàng 24K giảm 24,9% trong khi các mặt hàng khác tăng 55,1%.

Tại thời điểm 31/08/2026, số lượng cửa hàng của PNJ đạt 432 điểm. Trong 8 tháng năm 2026, PNJ mở 9 cửa hàng mới và đóng 8 cửa hàng.

Nguồn: PNJ

Phương án huy động 8.000 tỷ sẽ công bố trong tháng 10

Cũng trong văn bản nêu trên, phía PNJ đã trả lời một số các câu hỏi được nhà đầu tư quan tâm.

Công ty có đủ nguồn lực đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán?

Theo dự phóng dòng tiền, Công ty đánh giá nguồn lực tài chính hiện tại có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán theo kế hoạch, đồng thời tiếp tục quản trị chặt chẽ dòng tiền, vốn lưu động và nguồn tài trợ.

Khoản vay từ gia đình Chủ tịch PNJ đã được giải ngân chưa?

Khoản vay đã được giải ngân một phần với giá trị khoảng 700 tỷ đồng, nhằm bổ sung vốn lưu động và chuẩn bị nguyên liệu cho các giai đoạn kinh doanh cao điểm.

Công ty có cần huy động vốn bổ sung hay không? Quy mô huy động vốn như thế nào?

Việc huy động vốn là cần thiết nhằm đảm bảo công ty có được nền tảng tài chính vững mạnh để thực thi các hoạt động phục hồi kinh doanh, lấy lại niềm tin của khách hàng. Dự kiến nhu cầu vốn cần huy động là 8.000 tỷ đồng, dựa trên nhu cầu vốn lưu động và kế hoạch phát triển trong khoảng 3 năm tới.

Phương án cụ thể sẽ được công ty xây dựng và trình chi tiết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/10/2026.

Kết quả kinh doanh hai tháng đầu quý III/2026 như thế nào?

Doanh thu tháng 7-8/2026 tăng khoảng 4,5% so với cùng kỳ, chịu ảnh hưởng từ thay đổi nhu cầu và cơ cấu tiêu dùng của khách hàng. Biên lợi nhuận gộp tháng 7-8 đạt khoảng 10%, so với khoảng 18,5% cùng kỳ 2025.

Lợi nhuận sau thuế hai tháng đầu quý III ghi nhận lỗ khoảng 60 tỷ đồng, chủ yếu do: Biên lợi nhuận gộp suy giảm; Diễn biến bất lợi của thị trường kim cương; Yếu tố mùa vụ trong giai đoạn thấp điểm tháng 7 âm lịch.

﻿Kết quả quý III/2026 đầy đủ sẽ được cập nhật khi kết thúc kỳ báo cáo.

Kế hoạch tái cấu trúc mạng lưới cửa hàng?

Trong năm 2026: PNJ dự kiến đóng 25-30 cửa hàng, đồng thời mở mới khoảng 10 cửa hàng. Việc điều chỉnh mạng lưới nhằm tái phân bổ nguồn lực, nâng cao năng suất và hiệu quả điểm bán, thay vì đơn thuần thu hẹp hệ thống.