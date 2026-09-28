Ngày 25/9/2026, tại Hà Nội - Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Mastercard và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt (Payoo) phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chính thức khởi động chương trình an sinh xã hội thường niên "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng".

‏Chương trình mang 2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí đến với phụ nữ yếu thế, dân tộc thiểu số tại các xã biên giới, vùng khó khăn.‏

‏Sau nhiều năm triển khai chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ yếu thế tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hưng Yên và Bắc Ninh, năm 2026 chương trình mở rộng phạm vi hỗ trợ đến phụ nữ khó khăn tại bốn vùng miền từ đồng bằng Bắc Bộ (Ninh Bình), duyên hải Nam Trung Bộ (Đà Nẵng), Tây Nguyên (Đắk Lắk) đến đồng bằng sông Cửu Long (Cần Thơ). Chương trình mở rộng hướng tới những phụ nữ khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế như lao động thu nhập thấp, thời vụ, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ đơn thân, khuyết tật, phụ nữ thuộc hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.‏

‏Theo Bộ Y tế, đến năm 2020, chỉ ‏ ‏28,2% phụ nữ 30-49 tuổi‏ ‏ từng được sàng lọc ung thư cổ tử cung. Tỷ lệ chủ động sàng lọc ung thư vú còn thấp, với ‏ ‏18,8% tự khám vú hằng tháng‏ ‏, ‏ ‏22,4% từng khám lâm sàng‏ ‏; tỷ lệ chụp X-quang tuyến vú định kỳ ở nhóm tuổi mục tiêu vẫn hạn chế. Sự tiếp cận giữa thành thị và nông thôn chênh lệch rõ rệt, với tỷ lệ từng chụp X-quang vú lần lượt khoảng ‏ ‏32% và 18%‏ ‏, đặc biệt thấp ở miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Khoảng cách địa lý, khó khăn kinh tế và rào cản văn hóa khiến nhiều phụ nữ vùng sâu, vùng xa chưa có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế chuyên khoa.‏

‏Thấu hiểu những trở ngại đó và hưởng ứng Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035, chương trình ‏ ‏"Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2026"‏ ‏ mang dịch vụ sàng lọc đến gần hơn với phụ nữ khó khăn. Mỗi người được khám ‏ ‏3 loại ung thư phổ biến‏ ‏ gồm ung thư vú, ung thư buồng trứng và ung thư cổ tử cung; đồng thời được hỗ trợ chi phí di chuyển và tặng quà nhu yếu phẩm nhằm động viên, sẻ chia với người thụ hưởng.‏

‏Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của thông điệp mà chương trình lựa chọn cho năm 2026 - "Đường về với chị", với ý nghĩa bày tỏ sự thấu cảm và xây dựng hành trình mang hoạt động tầm soát đến gần hơn với nơi các chị đang sống.‏

‏Mỗi cú chạm – một sẻ chia‏

‏Từ tháng 9 đến tháng 12, với mỗi giao dịch thanh toán không tiếp xúc bằng thẻ NAPAS hoặc Mastercard tại hệ thống đối tác của Payoo, ‏ ‏2.010 đồng‏ ‏ sẽ được NAPAS và Mastercard đóng góp cho hoạt động tầm soát. Nhờ cách thức lan tỏa được duy trì nhiều năm, người tiêu dùng có thể chung tay ngay trong các giao dịch hằng ngày.‏

‏Cùng với đó, sự kiện ‏‏"Bước chạy sống khỏe"‏ ‏tại các trường đại học và trên nền tảng trực tuyến trong ‏ ‏60 ngày‏ ‏ tiếp tục gây quỹ cho chương trình. Mỗi km chạy trực tuyến đóng góp ‏ ‏2.010 đồng‏ ‏; mỗi km chạy bộ, đi bộ tại các trường đại học tương ứng ‏ ‏20.100 đồng‏ ‏.‏

‏Điểm nhấn là hành trình khám phá văn hóa bản địa qua loạt phim tài liệu về người phụ nữ chèo đò mưu sinh ở ‏Tràng An (Ninh Bình)‏ ‏và phụ nữ dân tộc thiểu số tại ‏‏Tây Nguyên‏. Những câu chuyện về sức khỏe, đời sống, văn hóa địa phương sẽ tiếp tục được giới thiệu tại không gian triển lãm của chương trình trong Lễ Tổng kết cuối tháng 12 như một điểm gặp gỡ để cộng đồng hiểu hơn về cuộc sống của người phụ nữ, cũng như thiên nhiên và văn hóa nơi các chị đang gắn bó.‏

‏Từ đô thị, giảng đường đến các bản làng xa xôi, mọi hoạt động đều hướng tới mục tiêu khuyến khích lối sống lành mạnh trong cộng đồng và san sẻ trách nhiệm chăm sóc sức khỏe đến nhóm phụ nữ đang chịu thiệt thòi nhiều nhất trong tiếp cận dịch vụ y tế. ‏

‏Ông Nguyễn Đăng Hùng - Phó Tổng Giám đốc NAPAS cho biết: ‏ ‏"NAPAS tin rằng mỗi giao dịch thanh toán không tiền mặt không chỉ mang lại sự thuận tiện mà còn góp phần tạo nên những giá trị thiết thực cho cộng đồng. Thông qua "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2026", những thao tác thanh toán quen thuộc hàng ngày sẽ được kết nối với hành trình đưa cơ hội tầm soát sớm đến gần hơn với phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ dân tộc thiểu số và phụ nữ tại các khu vực còn hạn chế trong tiếp cận dịch vụ y tế. Chúng tôi mong muốn chương trình sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành rộng rãi để thêm nhiều phụ nữ có cơ hội chủ động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe."‏

‏"Cần có sự chung tay của doanh nghiệp, các tổ chức và cộng đồng để tạo ra những tác động xã hội có ý nghĩa. Chương trình "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng" cho thấy khi cùng hành động, những đóng góp từ các hoạt động thường ngày có thể tạo nên những thay đổi thiết thực và lâu dài cho phụ nữ và cộng đồng. Thông qua việc kết nối người tiêu dùng và các đối tác cùng hướng tới một mục tiêu chung, chương trình đưa triết lý ‘Doing Well by Doing Good’ ("Làm hiệu quả bằng cách làm tốt") của Mastercard vào thực tiễn, qua đó tạo ra giá trị lâu dài cho những cộng đồng mà chúng tôi phục vụ",‏ ‏ông Sharad Jain, Giám đốc Quốc gia Mastercard tại Việt Nam, Campuchia và Lào, chia sẻ. ‏

‏Ông Ngô Trung Lĩnh, Tổng Giám đốc Công ty CP DV Trực tuyến Cộng Đồng Việt, đơn vị phát triển nền tảng thanh toán Payoo nhấn mạnh: ‏‏"Những năm qua, "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng" liên tục mở rộng cả về hình thức và phạm vi triển khai. Từ chỗ là sáng kiến ban đầu về một chương trình an sinh xã hội của ba tổ chức tài chính, đến hôm nay chúng tôi có hàng triệu người tiêu dùng, hàng nghìn điểm chấp nhận thanh toán, các trường đại học, cộng đồng chạy bộ và rất nhiều bạn sinh viên – đại diện cho thế hệ trẻ cùng đi trên con đường này – chung tay chăm sóc cho phụ nữ khó khăn khắp mọi miền đất nước. Điều đó cho chúng tôi thêm niềm tin rằng công nghệ không chỉ kết nối con người trong đời sống, mà còn có thể kết nối những hành động nhỏ để tạo nên những giá trị lớn và bền vững hơn cho xã hội".‏

‏Từ hoạt động trao tặng tóc cho bệnh nhân ung thư tại TP. Hồ Chí Minh năm 2023, chương trình không ngừng mở rộng phạm vi triển khai. Năm 2024, hơn 2.010 suất tầm soát được trao cho phụ nữ khó khăn tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Năm 2025, chương trình đến với Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh. Đến năm 2026, chính thức hiện diện tại bốn địa phương thuộc bốn vùng địa lý khác nhau của đất nước.‏

‏Sau bốn năm, hàng nghìn suất tầm soát đã được trao đến phụ nữ khó khăn, cùng hàng triệu giao dịch chung tay tạo nên những thay đổi tích cực. Từ sáng kiến nhỏ, chương trình trở thành phong trào vì cộng đồng với sự đồng hành của người tiêu dùng, các trường đại học, bệnh viện và doanh nghiệp. Đó là minh chứng cho sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của hành trình vì sức khỏe, hạnh phúc phụ nữ Việt Nam.‏

‏Tiếp‏ ‏ nối hành trình ấy, chương trình‏ ‏"‏ ‏mong nhận được sự đồng hành của cộng đồng. Mỗi lượt chạm thẻ, mỗi km chạy bộ và mỗi lượt chia sẻ những thước phim, thông tin về chương trình đều là một đóng góp thiết thực ‏ ‏đư‏ ‏a sự quan tâm và cơ hội chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với những người phụ nữ đang cần được sẻ chia.‏

‏Tìm hiểu thêm thông tin về chương trình tại fanpage: ‏ ‏https://www.facebook.com/Chamsechia‏ ‏ ‏