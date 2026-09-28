Công an điều tra các giao dịch từ 5 triệu đến 200 triệu đồng của hơn 50 người: Bắt Nguyễn Hải Đăng SN 1992

Bước đầu xác định Nguyễn Hải Đăng SN 1992 đã thu lợi bất chính từ hơn 50 người số tiền hơn 300 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng sáng ngày 28/9 cho biết thời gian qua phát hiện một số đối tượng ngoại tỉnh có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, hoạt động liên phường, xã, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự. Trước tình hình trên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự chỉ đạo lực lượng trinh sát rà soát, xác minh các đối tượng nghi vấn để áp dụng các biện pháp đấu tranh, làm rõ.

Qua xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Nguyễn Hải Đăng (sinh năm 1992, trú tại phường Tương Mai, TP Hà Nội) có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng. Đáng chú ý, Đăng từng bị TAND quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng (cũ) xử phạt 18 tháng tù về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự vào năm 2022, chấp hành xong án phạt tù vào tháng 12/2022.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Hải Đăng. Ảnh: CA Đà Nẵng

Sau khi trở về Hà Nội, đến tháng 9/2025, Đăng vào Đà Nẵng, cư trú tại TDP Quảng Hậu, phường Điện Bàn Đông nhưng không đăng ký lưu trú. Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Đăng có nhiều dấu hiệu nghi vấn về hoạt động cho vay lãi nặng nên tiếp tục thu thập thông tin, tài liệu để xác minh, làm rõ.

Đến ngày 22/9/2026, sau khi thu thập các thông tin, tài liệu liên quan, Phòng Cảnh sát hình sự triệu tập Nguyễn Hải Đăng để đấu tranh. Ban đầu, Đăng không thừa nhận hành vi vi phạm. Tuy nhiên, trước những tài liệu mà cơ quan Công an thu thập được, Đăng đã khai nhận hành vi cho vay lãi nặng của mình.

Theo kết quả điều tra ban đầu, để tìm kiếm người có nhu cầu vay tiền, Đăng thuê người chạy quảng cáo, đăng thông tin trên các trang mạng xã hội với nhiều nội dung giới thiệu dịch vụ hỗ trợ tài chính tại khu vực Đà Nẵng. Khi có người tương tác, Đăng yêu cầu để lại số điện thoại rồi trực tiếp gọi điện tư vấn các gói vay.

Một gói vay được Đăng áp dụng hình thức trả góp trong 26 ngày, với mức lãi suất 30%/26 ngày, tương đương mức lãi suất trên 400%/năm, cùng các khoản phí khác. Số tiền cho vay từ 5 triệu đồng đến 200 triệu đồng và Đăng chủ yếu cho khách hàng tại khu vực Đà Nẵng vay.

Sau khi người vay đồng ý các điều kiện, Đăng trực tiếp đến nhà, nơi làm việc hoặc nơi buôn bán của người vay để giao tiền. Đối với một số trường hợp, Đăng yêu cầu người vay dùng điện thoại quay video thời điểm giao nhận tiền để gửi cho mình. Những người vay có hoạt động kinh doanh còn được yêu cầu quay video cửa hàng, cung cấp giấy tờ đăng ký kinh doanh để Đăng xem xét cho vay bằng hình thức chuyển khoản.

Để thu tiền, hằng ngày Đăng sử dụng xe máy trực tiếp đến gặp người vay thu tiền góp. Trường hợp không gặp được, Đăng yêu cầu người vay chuyển khoản. Khi người vay không trả tiền gốc, lãi đúng thời hạn, Đăng thường xuyên gọi điện đe dọa, gây áp lực tinh thần; thậm chí đe dọa đưa hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội hoặc tìm đến nơi ở, nơi buôn bán, kinh doanh của người vay để gây sức ép, yêu cầu trả tiền.

Bằng phương thức, thủ đoạn trên, kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 9/2025 đến nay, Nguyễn Hải Đăng đã cho hơn 50 người trên địa bàn TP Đà Nẵng vay với hơn 300 lượt, tổng số tiền cho vay hơn 1 tỷ đồng, bước đầu xác định thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiến hành các thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đề nghị áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Hải Đăng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; đồng thời tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, đấu tranh mở rộng, làm rõ toàn bộ hoạt động cho vay và những hành vi vi phạm pháp luật có liên quan.