Cô gái SN 2005 mang thai 38 tuần mất tích bí ẩn ở TP.HCM, gia đình khẩn thiết nhờ giúp đỡ

Cơ quan chức năng cùng gia đình đang tích cực tìm kiếm em Hoàng Lương Yến Nhi (21 tuổi) mất tích bí ẩn từ 4 ngày trước. Do nạn nhân đang mang thai tháng cuối, gia đình hiện vô cùng lo lắng cho sự an toàn của hai mẹ con.

Ngày 28/9, Công an phường Phú Mỹ (TP.HCM) đã phát thông báo truy tìm cô gái 21 tuổi đang mang thai 38 tuần mất liên lạc với gia đình và người thân.

Hình ảnh cô gái đang mang thai do camera an ninh ghi lại trước khi mất tích. Ảnh: Công an cung cấp

Chân dung Hoàng Lương Yến Nhi trước khi mất tích. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, gia đình ông Hoàng Văn Tuấn cần tìm em gái ruột hiện đã mất liên lạc từ ngày 24/9. Em gái ông Tuấn tên là Hoàng Lương Yến Nhi (SN 2005, nơi cư trú: Ấp Vĩnh An, xã La Ngà, TP. Đồng Nai). Hiện Nhi đang mang thai khoảng 38 tuần. Khi đi, Nhi mặc áo khoác màu xám, quần đen, đeo khẩu trang, mang balo phía sau và đeo dép quai ngang.

Công an thông báo đến người dân được biết, nếu thấy em Nhi ở đâu hoặc có bất kỳ thông tin gì liên quan, xin vui lòng liên hệ ngay anh trai là ông Hoàng Văn Tuấn, số điện thoại: 0961.824.842 hoặc báo cho Công an phường Phú Mỹ, số điện thoại 02543.876.105.