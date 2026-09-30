Gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung còn nắm bao nhiêu cổ phiếu PNJ?

Một trong những vấn đề được quan tâm là sau các giao dịch bán cổ phiếu quy mô lớn, gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung thực tế còn nắm giữ bao nhiêu cổ phần tại PNJ.

Cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tiếp tục trải qua phiên giao dịch đầy sóng gió ngày 29/9 khi giảm kịch sàn phiên thứ hai liên tiếp, xuống còn 28.600 đồng/cp - vùng thấp nhất kể từ tháng 10/2020.

Với mức giá này, vốn hóa doanh nghiệp nhanh chóng "bốc hơi" khoảng 4.200 tỷ đồng sau khoảng hơn 1 tuần, hiện chỉ còn 14.635 tỷ đồng. Áp lực bán gia tăng với hàng chục triệu cổ phiếu chất bán tại mức giá sàn, cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đối với doanh nghiệp vàng bạc đá quý này.

Thời gian qua, nhiều thành viên gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ, liên tiếp công bố giao dịch bán cổ phiếu. Ngay trong tháng 9, hai người con gái của bà Dung là bà Trần Phương Ngọc Thảo và bà Trần Phương Ngọc Hà đã hoàn tất bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu PNJ trong tháng 9, với tổng giá trị ước tính hơn 900 tỷ đồng.

Theo công bố của PNJ, giao dịch của hai con gái bà Dung nhằm thu xếp nguồn vốn để gia đình cho doanh nghiệp vay, bổ sung vốn lưu động và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến cuối tháng 8, gia đình Chủ tịch PNJ đã giải ngân khoảng 700 tỷ đồng cho doanh nghiệp.

Mới nhất, ông Cao Ngọc Duy, em trai bà Dung, tiếp tục đăng ký bán 9 triệu cổ phiếu trong tháng 10 với mục đích được công bố là đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

Việc người nội bộ và người thân liên tiếp bán ra trong bối cảnh cổ phiếu lao dốc ít nhiều có thể làm gia tăng tâm lý lo ngại của nhà đầu tư. Trong bối cảnh đó, một trong những vấn đề được quan tâm là sau các giao dịch bán cổ phiếu quy mô lớn, gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung thực tế còn nắm giữ bao nhiêu cổ phần tại PNJ.

Theo thống kê, bà Cao Thị Ngọc Dung hiện trực tiếp sở hữu tổng cộng 15.021.283 cổ phiếu PNJ, tương ứng khoảng 2,9% vốn điều lệ.

Trong khi đó, ba người con gái của bà Dung là Trần Phương Ngọc Thảo, Trần Phương Ngọc Giao và Trần Phương Ngọc Hà cũng nắm giữ lượng cổ phần tại doanh nghiệp.

Cụ thể, bà Thảo còn nắm hơn 11 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 2,15% vốn PNJ. Trong khi đó, bà Hà chỉ còn 399.999 cổ phiếu, tương đương 0,08% vốn điều lệ, sau khi hoàn tất bán 18 triệu cổ phiếu.

Tính riêng bà Cao Thị Ngọc Dung và ba người con gái, lượng cổ phiếu sở hữu đạt khoảng 41 triệu đơn vị, tương ứng hơn 8% vốn điều lệ PNJ.

Ngoài các thành viên trên, lượng cổ phiếu đáng kể còn thuộc sở hữu của anh, chị em và những người thân khác của bà Dung. Ông Cao Ngọc Duy hiện nắm giữ gần 14 triệu đơn vị, tương ứng khoảng 2,7% vốn PNJ.

Bên cạnh đó, bà Trần Thị Môn, mẹ bà Dung sở hữu gần 1,1 triệu cổ phiếu; bà Cao Thị Ngọc Hồng tức em gái bà Dung sở hữu hơn 1,32 triệu cổ phiếu; bà Lê Nguyên Đăng Hằng - em dâu bà Dung - nắm gần 1,7 triệu cổ phiếu. Những người thân khác gồm ông Cao Ngọc Huy, bà Cao Thị Ngọc Tâm, bà Cao Thị Thúy cùng một số thành viên gia đình cũng có tên trong danh sách cổ đông liên quan.

Tổng cộng, lượng cổ phiếu của bà Dung và các thành viên gia đình nắm giữ đạt khoảng 58,16 triệu cổ phiếu PNJ, tương ứng khoảng 11,36% tổng lượng cổ phiếu niêm yết của doanh nghiệp. Cần lưu ý con số này chưa trừ đi 9 triệu cổ phiếu ông Duy đăng ký bán trong tháng 10.

PNJ chuẩn bị trình cổ đông kế hoạch lỗ hơn 6.200 tỷ đồng

Những biến động về cổ đông diễn ra trong thời điểm PNJ đang đối mặt với nhiều thách thức sau sự cố liên quan đến vụ buôn lậu kim cương tại PNJ-LAB. Theo thông tin công bố ngày 20/8 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, vụ án liên quan đến ông Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc PNJ-LAB, và một nhân viên của đơn vị này. Cơ quan điều tra xác định toàn bộ số kim cương buôn lậu được bán cho khách hàng cá nhân, không đưa vào hệ thống bán lẻ của PNJ; đồng thời, PNJ có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu kim cương và tuân thủ quy định pháp luật trong quá trình nhập khẩu, phân phối hàng hóa.

Dù vậy, sự cố đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và niềm tin của khách hàng, đồng thời làm gia tăng áp lực tài chính liên quan đến chính sách mua lại hàng hóa. Doanh thu thuần PNJ trong 8 tháng đầu năm ước đạt 31.404 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ giảm 54%, còn khoảng 668 tỷ đồng. Riêng hai tháng 7 và 8, doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ ròng khoảng 61 tỷ đồng.

Mới đây, PNJ đã công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức ngày 21/10/2026, trong đó đề xuất điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026. Theo phương án mới, doanh nghiệp dự kiến doanh thu đạt 39.057 tỷ đồng và lỗ sau thuế 6.271 tỷ đồng, thay vì mục tiêu lãi gần 3.409 tỷ đồng được thông qua trước đó. Nguyên nhân chủ yếu đến từ khoản dự phòng 7.071 tỷ đồng cho tổn thất có thể phát sinh liên quan đến chính sách thu đổi sản phẩm đã bán. Nếu loại trừ khoản dự phòng này, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt khoảng 801 tỷ đồng.

Cùng với việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, PNJ cũng đề xuất giảm cổ tức tiền mặt năm 2025 từ 20% xuống 10% và không chia cổ tức tiền mặt năm 2026. Doanh nghiệp đồng thời đang cân nhắc phương án huy động khoảng 8.000 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động và phục vụ kế hoạch phát triển trong 3 năm tới.