Những người không cố mua nhà đang nghĩ gì?

Ở thuê không còn là vấn đề đáng buồn nữa!

Thuê nhà vài năm, trong lúc đó cố gắng làm việc kiếm tiền và tiết kiệm để có tiền mua nhà - đây từng là suy nghĩ chung của không ít người, bất kể ngành nghề họ đang theo đuổi là gì. Tuy nhiên khoảng 4-5 năm trở lại đây, khi giá nhà tại các thành phố lớn ngày càng cao, tư duy lẫn mục tiêu của nhiều người - đặc biệt là giới trẻ, đã có sự thay đổi.

Tại Trung Quốc, ngày càng nhiều người trẻ chấp nhận thuê nhà dài hạn, thậm chí sẵn sàng tự bỏ tiền sửa sang căn hộ đi thuê để phù hợp với nhu cầu và gu sống. Với họ, thuê nhà không còn đơn thuần là giải pháp tạm thời trong thời gian chờ đủ khả năng mua nhà, mà có thể là lựa chọn cả đời, trong đó chất lượng sống ở thì hiện tại được ưu tiên hơn câu chuyện “đứng tên sổ đỏ”.

Xiao Cai (30 tuổi): 3 năm ở ghép, 5 lần chuyển nhà khiến tư duy thuê nhà thay đổi hoàn toàn

Xiao Cai đang sinh sống và làm việc trong ngành giáo dục ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), đã trải qua 5 lần chuyển nhà chỉ trong vòng 3 năm, từ 2022 đến 2025. Vào lần chuyển nhà gần nhất vào cuối năm 2025, Xiao Cai quyết định thuê căn hộ 1 phòng ngủ rộng 60m2. Nhờ ký hợp đồng 3 năm, Xiao thuê được căn hộ với mức giá thấp hơn đáng kể so với mặt chung trong cùng khu vực, chỉ khoảng 1.000 NDT/tháng (khoảng 3,7 triệu đồng).

Lần này, cô sống 1 mình, ưu tiên sự riêng tư thay vì ở ghép để cắt giảm chi phí cố định như trước đây. Tiêu chí thuê nhà của Xiao Cai vì thế cũng thay đổi: Không cần phụ thuộc vào nhu cầu hay mong muốn của bạn cùng phòng, cô có thể tự quyết định mọi thứ. Ưu tiên bây giờ là: Nhà đủ rộng, đủ thoáng và có cửa sổ đón nắng, đồng thời gần cơ quan để việc đi làm thuận tiện.

Ảnh minh họa Pinterest

6 tháng sau khi chuyển vào, một sự cố rò rỉ nước khiến nhiều mảng tường bong tróc. Thay vì chỉ sửa tạm, Xiao Cai quyết định cải tạo lại căn hộ. Ban đầu cô dự tính chi 3.000 NDT (khoảng 11 triệu đồng), nhưng tổng chi phí cuối cùng vượt 9.000 NDT (khoảng 33,4 triệu đồng), tương đương tiền lương một tháng của cô.

Sau khi sửa sang, căn hộ thuê trở thành nơi Xiao Cai thực sự muốn trở về mỗi ngày.

“Trước đây tôi cố tiết kiệm, ở ghép cùng 2 người, có thời điểm ở cùng 3 người và cuộc sống khi ấy thực sự khó thở. Hiện tại tôi đang tận hưởng cuộc sống 1 mình và chưa nghĩ đến việc mua nhà” - Xiao Cai nói.

Kai Li (28 tuổi): Không cần đứng tên trên sổ đỏ để có cảm giác “mình thuộc về không gian sống này”

Kai Li đang làm việc trong lĩnh vực nhân sự ở Thâm Quyến (Trung Quốc), cũng xem thuê nhà dài hạn là một lựa chọn có tính toán thay vì một phương án bất đắc dĩ. Trong 6 năm qua, cô đã chuyển nhà 6 lần, từ những căn phòng nhỏ trong khu dân cư đông đúc đến những căn hộ ngày rộng hơn ở vùng ngoại ô. Hiện tại, Kai Li thuê căn hộ 3 phòng ngủ, rộng 80m2 với giá 7.500 NDT/tháng (khoảng 27,8 triệu đồng).

Sau nhiều lần chuyển nhà, cô bắt đầu chú ý nhiều hơn đến “tiềm năng” của một căn nhà thuê. Ánh sáng, cách bố trí, đặc biệt là ban công, trở thành những tiêu chí quan trọng. Cô ký hợp đồng thuê 2 năm để dễ “mặc cả” với chủ nhà, sau đó dùng phần tiền tiết kiệm được để cải tạo.

Kai Li tập trung thay đổi nội thất, phân chia lại không gian thành các khu vực ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi. Tổng số tiền cô đã chi cho việc cải tạo là 8.000 NDT (khoảng 29,7 triệu đồng), trong đó phần lớn đồ trang trí và nội thất có thể mang theo nếu cô chuyển nhà trong tương lai.

Căn hộ của Kai Li trước khi cải tạo (Nguồn: China Daily)

Căn hộ của Kai Li sau khi cải tạo (Nguồn: China Daily)

“Sau nhiều năm thuê nhà và chuyển nhà, tôi nhận ra nếu mình chịu bỏ thời gian và tâm sức từ lúc đi xem nhà cho đến tận khi hoàn thành công cuộc cải tạo, tôi vẫn có thể sống trong 1 không gian thuộc về mình, ngay cả khi tôi không đứng tên trên sổ đỏ. Căn nhà về cơ bản là thứ không có cảm xúc nếu người sống ở đó thờ ơ và xem nó chỉ như chỗ để ngủ” - Kai Li nói.

Những người trẻ như Kai Li hay Xiao Cai không phải “số hiếm”. Tại Trung Quốc, ngày càng nhiều người trẻ đang chủ động tìm cách để cuộc sống khi thuê nhà trở nên thi vị hơn. Họ có thể ký hợp đồng dài hạn, chủ động đầu tư tiền bạc, thời gian cải tạo một căn hộ đi thuê thay vì “nhà có gì dùng nấy”.

Theo Báo cáo Phát triển ngành cho thuê nhà ở do PBC School of Finance thuộc Đại học Thanh Hoa công bố vào tháng 8/2026, Trung Quốc có khoảng 260 triệu người thuê nhà. Hơn 40% người thuê cho biết họ sẵn sàng tăng ngân sách để có không gian được cải tạo với chất lượng tốt hơn.

Tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến và Quảng Châu, số người thuê nhà đạt gần 40 triệu người - tương đương gần 50% dân số. Hơn một nửa người thuê cho biết họ chấp nhận thuê từ 5 năm trở lên, trong khi gần 20% sẵn sàng thuê trên 10 năm.

Một khảo sát khác trong Báo cáo Xu hướng nhà ở cho thuê của giới trẻ Thượng Hải 2025 cho thấy: Tỷ lệ thuê nhà đạt 68% ở nhóm sinh sau năm 2000, 64% ở nhóm sinh sau năm 1995 và 53% ở nhóm sinh sau năm 1990. Riêng số người thuê trong độ tuổi 20-30 tại Thượng Hải đạt 76.000 người vào năm 2024, tăng 68,89% so với năm 2022.

Tiêu chí thuê nhà của người trẻ là gì?

Khi lựa chọn nhà thuê, người trẻ ưu tiên điều kiện sống và khả năng kết nối giao thông. Ba tiêu chí hàng đầu gồm sự thoải mái trong không gian sinh hoạt - chiếm 79%, giao thông thuận tiện - chiếm 72% và chất lượng căn hộ - chiếm 67%.

Wu Tong - Phó giáo sư tại Trường Phát triển Xã hội, Đại học Sư phạm Hoa Đông (Trung Quốc), cho rằng xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong quan niệm của các thế hệ. Nếu thế hệ trước thường tiết kiệm trong nhiều năm để mua nhà như một biểu tượng của sự ổn định và thành đạt, nhiều người trẻ hiện nay quan tâm hơn đến cảm giác thoải mái và chất lượng cuộc sống ở hiện tại.

Ảnh minh họa Pinterest

Theo Wu Tong, khi giá nhà không còn được kỳ vọng tăng liên tục và khả năng tăng giá dài hạn trở nên khó đoán hơn, thuê nhà có thể được nhìn nhận như một lựa chọn linh hoạt. Trong bối cảnh việc làm và thu nhập còn nhiều áp lực, việc duy trì dòng tiền và hạn chế các gánh nặng tài chính dài hạn cũng mang lại cảm giác an toàn.

Điều đó không đồng nghĩa người trẻ chấp nhận giảm chất lượng sống. Thay vì dành phần lớn nguồn lực cho việc sở hữu bất động sản, họ có thể dùng một khoản tiền vừa phải để cải thiện căn nhà đang thuê. Với Xiao, Kai hay những người trẻ có cùng lựa chọn, thuê nhà dài hạn không nhất thiết đồng nghĩa với sống tạm. Họ vẫn có thể đầu tư vào không gian mình đang ở, miễn là khoản chi đó phù hợp với thời gian thuê và cách họ muốn tận hưởng cuộc sống hiện tại.

(Nguồn: China Daily)