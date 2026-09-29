Ngân hàng tư nhân nhiều tiền gửi nhất Việt Nam trả lãi tới 9,3%/năm cho số tiền từ 10 triệu đồng

Với việc cộng thêm 2,2%/năm, khách hàng gửi 10 triệu đồng tại nhà băng này có thể được áp dụng lãi suất tới 9,2 - 9,3%/năm.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - ngân hàng tư nhân có nhiều tiền gửi khách hàng nhất Việt Nam (theo số liệu cuối quý 2/2026) đang áp dụng chương trình cộng thêm lãi suất cho tiền gửi tiết kiệm online, đưa mức lãi suất thực nhận ở một số kỳ hạn lên tới 9,2 – 9,3%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi chỉ từ 10 triệu đồng.

Theo thông tin từ VPBank, khách hàng mở mới sổ tiết kiệm hoặc tài khoản tiền gửi có kỳ hạn theo hình thức online trên ứng dụng VPBank NEO sẽ được cộng thêm 2,2%/năm vào lãi suất niêm yết hiện hành, nếu nhập đúng mã ưu đãi CT220 khi giao dịch.

Các điều kiện chính của chương trình là số tiền gửi tối thiểu 10 triệu đồng, kỳ hạn áp dụng từ 6 - 13 tháng. Kênh thực hiện mở mới trực tuyến trên ứng dụng VPBank NEO, không giới hạn số lượng sổ tiết kiệm mở mới và số tiền gửi thêm. Thời hạn chương trình: đến hết ngày 30/9/2026.

Theo biểu lãi suất huy động vốn bằng VND hiện hành của VPBank, lãi suất niêm yết cho tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ qua kênh online (áp dụng chung cho mọi mức tiền gửi, kể cả từ 10 triệu đồng) hiện là 7,00%/năm cho kỳ hạn 6 - 11 tháng và 7,10%/năm cho kỳ hạn 12 - 13 tháng.

Như vậy, khi cộng thêm mức ưu đãi 2,2%/năm từ chương trình CT220, tổng lãi suất thực nhận của khách hàng nằm trong khoảng 9,2 – 9,3%/năm, tùy kỳ hạn gửi.

Đây là mức lãi suất ưu đãi có thời hạn, không phải mức lãi suất niêm yết thường xuyên áp dụng cho tiền gửi tiết kiệm thông thường, và chỉ áp dụng cho các sổ mở mới đáp ứng đúng điều kiện nêu trên.

Theo dữ liệu từ báo cáo tài chính, cuối quý 2/2026, VPBank là ngân hàng tư nhân có nhiều tiền gửi nhất, đạt 732.887 tỷ đồng. Trong nửa đầu năm, ngân hàng ghi nhận tăng trưởng huy động tiền gửi 16,7%, thuộc nhóm những ngân hàng tăng trưởng cao nhất.