Lãi suất ngân hàng 28/9 tại MB, VPBank,Techcombank, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến tại 35 ngân hàng trong nước ngày 28/9 cho thấy mặt bằng lãi suất tiếp tục phân hóa giữa các nhà băng. Tại kỳ hạn 12 tháng, lãi suất cao nhất đạt 7,8%/năm, trong khi nhiều ngân hàng đang niêm yết từ 7%/năm trở lên.

Nhóm lãi suất cao nhất

ACB tiếp tục đứng đầu bảng lãi suất kỳ hạn 12 tháng với mức 7,8%/năm. Tại kỳ hạn 6 và 9 tháng, ngân hàng này lần lượt niêm yết 7,6% và 7,7%/năm.

Sacombank đứng tiếp theo với 7,5%/năm tại cả kỳ hạn 12 và 18 tháng. Ở kỳ hạn 6 và 9 tháng, lãi suất của ngân hàng cùng ở mức 7,2%/năm.

LPBank niêm yết 7,2%/năm tại kỳ hạn 12 tháng và 7,15%/năm tại 18 tháng. Lãi suất 6 tháng ở mức 7%/năm, còn 9 tháng là 6,9%/năm.

Tại Saigonbank, lãi suất kỳ hạn 12 tháng đạt 7,2%/năm và kỳ hạn 18 tháng là 7%/năm.

VPBank tiếp tục nằm trong nhóm ngân hàng có lãi suất huy động cao. Ngân hàng niêm yết 7%/năm tại kỳ hạn 6 và 9 tháng, đồng thời áp dụng 7,1%/năm tại kỳ hạn 12 và 18 tháng.

Bac A Bank cũng niêm yết 7,1%/năm tại kỳ hạn 12 tháng, trong khi lãi suất kỳ hạn 6 và 9 tháng cùng ở mức 7,05%/năm. Kỳ hạn 18 tháng được áp dụng mức 6,95%/năm.

Tiếp đó, MBV, OCB, PGBank, VCBNeo và VIB cùng niêm yết 7%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm Big4 cùng giữ mức 6,8%/năm

Trong nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất giống nhau.

Cả 4 ngân hàng cùng niêm yết 4,75%/năm tại kỳ hạn 3 tháng, 6,6%/năm tại 6 và 9 tháng, và 6,8%/năm tại 12 và 18 tháng.

Mức 6,8%/năm tại kỳ hạn 12 tháng thấp hơn 1 điểm phần trăm so với mức cao nhất 7,8%/năm của ACB.

Nhóm lãi suất từ 6,3-6,9%/năm

Một loạt ngân hàng đang duy trì lãi suất kỳ hạn 12 tháng trong khoảng 6,3-6,9%/năm.

BVBANK niêm yết 6,9%/năm; MSB 6,8%; Nam A Bank 6,6%; BaovietBank và SHB cùng ở mức 6,5%.

NCB niêm yết 6,4%/năm, trong khi MB áp dụng 6,35%/năm.

Techcombank đang niêm yết 6,75%/năm tại kỳ hạn 12 tháng và 5,85%/năm tại 18 tháng.

Ở nhóm này, một số ngân hàng có sự chênh lệch đáng kể giữa lãi suất kỳ hạn 12 và 18 tháng. Chẳng hạn, VIB niêm yết 7%/năm tại 12 tháng nhưng 5,9%/năm tại 18 tháng.

Nhóm có lãi suất dưới 6%/năm

Ở phía cuối bảng, SeABank niêm yết 5%/năm tại kỳ hạn 12 tháng; GPBank 5,55%; KienlongBank 5,5%; Eximbank và HDBank cùng ở mức 5,3%.

PVcomBank áp dụng 5,6%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.

Trong khi đó, SCB tiếp tục có mức lãi suất thấp nhất bảng, ở 3,7%/năm tại kỳ hạn 12 tháng và 3,9%/năm tại 18 tháng.

Lãi suất kỳ hạn 12 tháng chênh 4,1%/năm

Xét riêng kỳ hạn 12 tháng, lãi suất huy động tại 35 ngân hàng trong bảng khảo sát trải từ 3,7% đến 7,8%/năm.

Nhóm từ 7%/năm trở lên gồm ACB, Sacombank, LPBank, Saigonbank, VPBank, Bac A Bank, MBV, OCB, PGBank, VCBNeo và VIB.

Trong đó, ACB ở mức 7,8%/năm; Sacombank 7,5%; LPBank và Saigonbank cùng 7,2%; VPBank và Bac A Bank cùng 7,1%; nhóm MBV, OCB, PGBank, VCBNeo và VIB cùng ở mức 7%.

Ở chiều ngược lại, SCB niêm yết 3,7%/năm.

Như vậy, chênh lệch giữa mức lãi suất cao nhất và thấp nhất tại kỳ hạn 12 tháng lên tới 4,1%/năm.

Lưu ý: Lãi suất trong bài là mức lãi suất huy động tiền gửi trực tuyến niêm yết dành cho khách hàng cá nhân, tổng hợp theo biểu lãi suất ngày 28/9/2026. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy sản phẩm, số tiền gửi, phương thức lĩnh lãi, kênh giao dịch và điều kiện áp dụng của từng ngân hàng.