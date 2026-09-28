Lãi suất ngân hàng 28/9 tại MB, VPBank,Techcombank, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

Theo An ninh tiền tệ
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Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến tại 35 ngân hàng trong nước ngày 28/9 cho thấy mặt bằng lãi suất tiếp tục phân hóa giữa các nhà băng. Tại kỳ hạn 12 tháng, lãi suất cao nhất đạt 7,8%/năm, trong khi nhiều ngân hàng đang niêm yết từ 7%/năm trở lên.

Nhóm lãi suất cao nhất

ACB tiếp tục đứng đầu bảng lãi suất kỳ hạn 12 tháng với mức 7,8%/năm. Tại kỳ hạn 6 và 9 tháng, ngân hàng này lần lượt niêm yết 7,6% và 7,7%/năm.

Sacombank đứng tiếp theo với 7,5%/năm tại cả kỳ hạn 12 và 18 tháng. Ở kỳ hạn 6 và 9 tháng, lãi suất của ngân hàng cùng ở mức 7,2%/năm.

LPBank niêm yết 7,2%/năm tại kỳ hạn 12 tháng và 7,15%/năm tại 18 tháng. Lãi suất 6 tháng ở mức 7%/năm, còn 9 tháng là 6,9%/năm.

Tại Saigonbank, lãi suất kỳ hạn 12 tháng đạt 7,2%/năm và kỳ hạn 18 tháng là 7%/năm.

VPBank tiếp tục nằm trong nhóm ngân hàng có lãi suất huy động cao. Ngân hàng niêm yết 7%/năm tại kỳ hạn 6 và 9 tháng, đồng thời áp dụng 7,1%/năm tại kỳ hạn 12 và 18 tháng.

Bac A Bank cũng niêm yết 7,1%/năm tại kỳ hạn 12 tháng, trong khi lãi suất kỳ hạn 6 và 9 tháng cùng ở mức 7,05%/năm. Kỳ hạn 18 tháng được áp dụng mức 6,95%/năm.

Tiếp đó, MBV, OCB, PGBank, VCBNeo và VIB cùng niêm yết 7%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.

Lãi suất ngân hàng 28/9 tại MB, VPBank,Techcombank, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,... - Ảnh 1.

Nhóm Big4 cùng giữ mức 6,8%/năm

Trong nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất giống nhau.

Cả 4 ngân hàng cùng niêm yết 4,75%/năm tại kỳ hạn 3 tháng, 6,6%/năm tại 6 và 9 tháng, và 6,8%/năm tại 12 và 18 tháng.

Mức 6,8%/năm tại kỳ hạn 12 tháng thấp hơn 1 điểm phần trăm so với mức cao nhất 7,8%/năm của ACB.

Nhóm lãi suất từ 6,3-6,9%/năm

Một loạt ngân hàng đang duy trì lãi suất kỳ hạn 12 tháng trong khoảng 6,3-6,9%/năm.

BVBANK niêm yết 6,9%/năm; MSB 6,8%; Nam A Bank 6,6%; BaovietBank và SHB cùng ở mức 6,5%.

NCB niêm yết 6,4%/năm, trong khi MB áp dụng 6,35%/năm.

Techcombank đang niêm yết 6,75%/năm tại kỳ hạn 12 tháng và 5,85%/năm tại 18 tháng.

Ở nhóm này, một số ngân hàng có sự chênh lệch đáng kể giữa lãi suất kỳ hạn 12 và 18 tháng. Chẳng hạn, VIB niêm yết 7%/năm tại 12 tháng nhưng 5,9%/năm tại 18 tháng.

Nhóm có lãi suất dưới 6%/năm

Ở phía cuối bảng, SeABank niêm yết 5%/năm tại kỳ hạn 12 tháng; GPBank 5,55%; KienlongBank 5,5%; Eximbank và HDBank cùng ở mức 5,3%.

PVcomBank áp dụng 5,6%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.

Trong khi đó, SCB tiếp tục có mức lãi suất thấp nhất bảng, ở 3,7%/năm tại kỳ hạn 12 tháng và 3,9%/năm tại 18 tháng.

Lãi suất kỳ hạn 12 tháng chênh 4,1%/năm

Xét riêng kỳ hạn 12 tháng, lãi suất huy động tại 35 ngân hàng trong bảng khảo sát trải từ 3,7% đến 7,8%/năm.

Nhóm từ 7%/năm trở lên gồm ACB, Sacombank, LPBank, Saigonbank, VPBank, Bac A Bank, MBV, OCB, PGBank, VCBNeo và VIB.

Trong đó, ACB ở mức 7,8%/năm; Sacombank 7,5%; LPBank và Saigonbank cùng 7,2%; VPBank và Bac A Bank cùng 7,1%; nhóm MBV, OCB, PGBank, VCBNeo và VIB cùng ở mức 7%.

Ở chiều ngược lại, SCB niêm yết 3,7%/năm.

Như vậy, chênh lệch giữa mức lãi suất cao nhất và thấp nhất tại kỳ hạn 12 tháng lên tới 4,1%/năm.

Lưu ý: Lãi suất trong bài là mức lãi suất huy động tiền gửi trực tuyến niêm yết dành cho khách hàng cá nhân, tổng hợp theo biểu lãi suất ngày 28/9/2026. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy sản phẩm, số tiền gửi, phương thức lĩnh lãi, kênh giao dịch và điều kiện áp dụng của từng ngân hàng.

Lãi suất ngân hàng 27/9 tại MB, VPBank,Techcombank, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...
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