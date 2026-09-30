Những kiểu tiết kiệm khiến bạn không thể giàu nổi

Tiết kiệm là tốt, nhưng không phải cứ tiêu ít tiền hơn là sẽ có nhiều tiền hơn.

Có những cách tiết kiệm tưởng đang giúp bạn giữ tiền nhưng thực ra lại khiến bạn tốn thêm hoặc mãi không để dành được bao nhiêu.

1. Cái gì cũng cố mua cho rẻ

Thấy rẻ là mua, thấy giảm giá là chọn, miễn giá thấp hơn thì nghĩ mình đang tiết kiệm. Nhưng một món đồ rẻ mà nhanh hỏng, dùng không hợp rồi phải mua lại hoặc mua thêm món khác để thay thế chưa chắc đã giúp bạn tiết kiệm.

Không phải lúc nào chọn món rẻ nhất cũng là cách giữ tiền. Quan trọng là món đồ đó có dùng được lâu và có đúng thứ bạn cần hay không.

2. Chỉ chăm chăm cắt những khoản vài chục nghìn

Bớt một ly cà phê, không gọi thêm món, săn mã giảm giá... những khoản này có thể giúp bạn giữ lại một ít tiền.

Nhưng nếu mỗi tháng bạn vẫn phải trả một khoản tiền nhà lớn, đi lại tốn nhiều tiền hoặc có những khoản mua sắm lớn không kiểm soát thì số tiền tiết kiệm được từ những khoản nhỏ sẽ không thay đổi quá nhiều. Thay vì chỉ nhìn vào một ly cà phê 50.000 đồng, thử nhìn xem khoản nào đang lấy đi nhiều tiền nhất mỗi tháng.

Ảnh minh hoạ Pinterest

3. Tiết kiệm cả những khoản giúp mình kiếm thêm tiền

Có những khoản tiền bỏ ra có thể giúp bạn làm việc tốt hơn, học thêm một kỹ năng hoặc có thêm thời gian. Nếu thấy khoản nào cũng tiếc và cố cắt hết, bạn có thể giữ được một ít tiền trước mắt nhưng lại bỏ qua những thứ có thể giúp thu nhập tăng lên sau này.

Ví dụ, một khóa học phục vụ công việc, một công cụ giúp làm việc nhanh hơn hay một khoản chi giúp bạn có thêm thời gian đều có thể đáng tiền nếu bạn thực sự dùng đến.

4. Tháng nào cũng tiết kiệm nhưng không biết mình tiết kiệm để làm gì

Có người mỗi tháng đều cố để dành một khoản, nhưng đến khi có việc cần tiền lại phải lấy khoản đó ra dùng. Khi không có mục tiêu rõ ràng, việc tiết kiệm rất dễ trở thành chuyện “tháng này cố được bao nhiêu hay bấy nhiêu”.

Bạn có thể chia tiền theo những mục tiêu đơn giản như tiền dự phòng, một khoản mua sắm lớn, du lịch hoặc một kế hoạch trong tương lai. Biết mình đang để dành cho việc gì sẽ dễ giữ tiền hơn.

Ảnh minh hoạ Pinterest

5. Chỉ nghĩ cách tiêu ít đi mà không nghĩ cách kiếm nhiều hơn

Có những khoản chi có thể cắt, nhưng cũng có những khoản không thể giảm mãi. Bạn không thể cứ ăn ít hơn, đi ít hơn hay không mua gì để tiết kiệm. Trong khi đó, nếu thu nhập tăng thêm 2-3 triệu đồng mỗi tháng, số tiền bạn có thể giữ lại cũng thay đổi rất nhiều.

Vì vậy, tiết kiệm không chỉ là tìm cách tiêu ít đi. Khi đã cắt những khoản không cần thiết, một câu hỏi khác cũng đáng nghĩ đến là: “Mình có thể làm gì để kiếm thêm tiền?”

Tiết kiệm không phải là cố sống với ít tiền nhất có thể. Mục tiêu cuối cùng vẫn là giữ được tiền, dùng tiền đúng chỗ và từng bước có nhiều tiền hơn.