Trúng độc đắc 5.000 tỷ đồng, cặp vợ chồng chi tiền mua 38 căn nhà

Đổi đời nhờ trúng số nhưng giàu lên vì dành tiền mua nhà thay vì tiêu xài.

Nhắc về 1 trong những trường hợp trúng số độc đắc ấn tượng nhất nước Anh, chắc chắn phải kể đến Adrian Bayford và Gillian Bayford - Cặp vợ chồng ở Haverhill, Suffolk (Anh). Năm 2012, ở độ tuổi 40, Adrian Bayford và Gillian Bayford 40 tuổi bất ngờ nhận được khoản tiền lên tới 148,6 triệu bảng Anh (khoảng 5.000 tỷ đồng), đưa họ trở thành một trong những người trúng xổ số lớn nhất nước Anh thời điểm đó.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người trầm trồ ấn tượng lại là cách cặp vợ chồng này sử dụng khoản tiền "từ trên trời rơi xuống". Thay vì chỉ tiêu cho những món đồ xa xỉ, Adrian dùng tiền trúng số để mua nhà, đầu tư BĐS. Đến nay, cặp vợ chồng đang sở hữu 38 căn nhà.

Quay lại thời điểm trúng số, Adrian và Gillian đã chi khoảng 6.085 triệu bảng Anh (hơn 200 tỷ đồng) để mua một khu điền trang rộng tại Cambridgeshire. Bất động sản này gồm có một căn biệt thự lớn, rạp chiếu phim, phòng bi-a, phòng gym, bể bơi, khu dành cho nhân viên, nhiều căn nhà phụ, chuồng ngựa và các công trình khác.

Sau đó, Adrian tiếp tục đầu tư hàng triệu bảng Anh vào việc cải tạo khu điền trang và mua thêm các bất động sản khác cho đến khi danh mục đạt tới con số 38.

Adrian Bayford và Gillian Bayford

Tuy nhiên, việc sở hữu một danh mục bất động sản lớn cũng kéo theo không ít vấn đề. Adrian từng nói về những rắc rối phát sinh với các căn nhà cho thuê. Khi biết chủ nhà là một người trúng số độc đắc, không ít người thuê cho rằng ông đã quá... thừa tiền, nên bắt đầu nài nỉ hoặc kỳ kèo để giảm giasthuee. Điều này khiến vợ chồng Adrian vô cùng đau đầu và khó xử.

Trước khi đổi đời nhờ khoản tiền trúng số, vợ chồng Adrian không có công việc và thu nhập ổn định. Cả 2 đều làm công việc giao hàng. Thế nên ban đầu họ nghĩ rằng chỉ cần mua nhà, tạo nguồn thu nhập thụ động thì cuộc đời sẽ sang trang. Nhưng thực tế diễn ra lại có phần trái ngược. Mặc dù sở hữu danh mục BĐS lớn, cũng không còn phải lo về chi phí sinh hoạt hàng tháng, nhưng đổi lại, Adrian lại đau đầu vì chi phí quản lý, bảo trì những căn hộ mình đang sở hữu. Bên cạnh đó, việc làm sao để tìm người thuê nhà dài hạn cũng khiến 2 vợ chồng mệt mỏi.

Đến nay, Adrian cho biết ông đang tiếp tục thử nghiệm những cách khác để khai thác các tài sản mình sở hữu. Khu điền trang từng được sử dụng cho nhiều hoạt động kinh doanh và cho thuê, trong đó có cả Airbnb, tổ chức sự kiện và các dự án khác nhằm tạo thêm nguồn thu. Như vậy, từ một khoản tiền trúng số bất ngờ, Adrian từng bước chuyển một phần tài sản thành những bất động sản có khả năng tạo thu nhập.

Câu chuyện của Adrian cho thấy thực tế giữa việc sở hữu BĐS và thực sự kiếm được tiền từ BĐS. Một căn nhà có thể tăng giá trên giấy tờ, nhưng để biến tài sản đó thành dòng tiền, chủ sở hữu vẫn phải bỏ ra chi phí duy trì, sửa chữa, quản lý và tìm cách khai thác phù hợp. Với người sở hữu tới 38 căn nhà như Adrian, những khoản chi cho từng BĐS, khi cộng lại có thể trở thành một con số không nhỏ.

Gần đây, Adrian cho biết ông và vợ đã ly hôn và không còn cùng nhau quản lý danh mục BĐS. Gillian chuyển tới Scotland cùng các con, trong khi Adrian tiếp tục theo đuổi những khoản đầu tư và hoạt động kinh doanh riêng.

(Nguồn: Mirror)