Lãi suất ngân hàng 21/9 tại MB, Techcombank, VPBank, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

Mặt bằng lãi suất tiền gửi trực tuyến ngày 21/9 tiếp tục cho thấy sự phân hóa rõ giữa các ngân hàng. Tại kỳ hạn 12 tháng, mức cao nhất lên tới 7,8%/năm, trong khi nhóm Big4 cùng duy trì 6,8%/năm.

Lãi suất 12 tháng: 7%/năm không còn là mức hiếm

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 21/9/2026, các ngân hàng đang đưa ra mức lãi suất khá khác biệt ở kỳ hạn 12 tháng.

ACB đứng đầu với mức 7,8%/năm. Đây cũng là ngân hàng có mức lãi suất cao nhất ở cả kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, lần lượt là 7,6% và 7,7%/năm.

Xếp sau là Sacombank với 7,5%/năm. LPBank và Saigonbank cùng niêm yết 7,2%/năm, trong khi Bac A Bank áp dụng 7,1%/năm.

Đáng chú ý, mức 7%/năm xuất hiện tại 5 ngân hàng gồm MBV, OCB, PGBank, VCBNeo và VIB.

Như vậy, trong tổng số các ngân hàng được thống kê, có 10 ngân hàng đang niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên cho khoản tiền gửi kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm Big4 giữ mức 6,8%/năm

Ở nhóm ngân hàng quốc doanh, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục có biểu lãi suất tương đồng.

Cả 4 ngân hàng cùng niêm yết 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng; và 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 và 18 tháng.

Nếu so với mức cao nhất trên thị trường là 7,8%/năm, mức lãi suất 12 tháng của nhóm Big4 thấp hơn 1 điểm phần trăm.

Trong khi đó, một số ngân hàng thương mại cổ phần cũng duy trì mặt bằng khá cao. VPBank niêm yết 6,9%/năm, Techcombank 6,75%/năm và MB 6,35%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Lãi suất 18 tháng: Sacombank dẫn đầu

Ở kỳ hạn 18 tháng, Sacombank đang niêm yết mức cao nhất là 7,5%/năm.

LPBank đứng tiếp theo với 7,15%/năm. MBV và VCBNeo cùng áp dụng 7%/năm, trong khi Saigonbank cũng ở mức 7%/năm.

Một số mức đáng chú ý khác gồm Bac A Bank 6,95%/năm, OCB 6,9%/năm, Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và Nam A Bank 6,8%/năm.

Tuy nhiên, biểu lãi suất cho thấy gửi kỳ hạn dài hơn chưa chắc mang lại lãi suất cao hơn. Chẳng hạn, VIB niêm yết 7%/năm ở kỳ hạn 12 tháng nhưng 18 tháng chỉ 5,9%/năm. Tại Techcombank, mức tương ứng là 6,75% và 5,85%/năm.

Kỳ hạn ngắn cũng có sự phân hóa

Với kỳ hạn 3 tháng, phần lớn ngân hàng đang niêm yết quanh mức 4,75%/năm, trong đó có Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, ACB, Bac A Bank, BaovietBank, BVBANK, MBV, MSB, NCB, OCB, PGBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, VCBNeo, Viet A Bank và VPBank.

Ở nhóm dưới, GPBank có mức 3,7%/năm, ABBANK 4%/năm, KienlongBank 4,2%/năm và HDBank 4,3%/năm.

SCB tiếp tục có mức thấp nhất trong bảng ở kỳ hạn này, với 1,9%/năm.

Lưu ý: Đây là lãi suất huy động trực tuyến niêm yết dành cho khách hàng cá nhân ngày 21/9/2026. Lãi suất thực tế có thể khác tùy sản phẩm tiền gửi, số tiền, kỳ hạn, phương thức nhận lãi và điều kiện áp dụng của từng ngân hàng.