Phát hiện cặp vợ chồng sở hữu 30 BĐS trị giá 286 tỷ đồng, 1 năm kiếm hơn 10 tỷ đồng tiền cho thuê

Bharat Patel và vợ Vaishali, một cặp vợ chồng nhập cư từ Ấn Độ sang Australia, đã xây dựng danh mục gồm 30 BĐS với tổng giá trị khoảng 11 triệu USD (hơn 286 tỷ đồng) trong hơn một thập kỷ.

Theo Bharat, khoảng 7,3 triệu USD trong tổng giá trị danh mục là phần vốn chủ sở hữu (equity), trong khi số dư các khoản vay còn khoảng 3,7 triệu USD.

Danh mục của hai vợ chồng hiện trải rộng tại 5 bang của Australia, tạo ra khoảng 390.000 USD (hơn 10 tỷ đồng) tiền thuê mỗi năm. Sau khi trừ các khoản trả nợ và chi phí sở hữu BĐS, Bharat ước tính gia đình thu về hơn 100.000 USD/năm (hơn 2,6 tỷ đồng) từ nguồn thu nhập thụ động.

Điều đáng chú ý là tốc độ mở rộng danh mục của họ ngày càng nhanh. Trong tổng số 30 BĐS đang sở hữu, 10 BĐS được mua chỉ trong vài năm gần đây.

Từ căn nhà đầu tiên đến danh mục hơn 100 đơn vị

Hành trình đầu tư BĐS của Bharat và Vaishali bắt đầu vào năm 2009, khi Bharat mới là một kỹ thuật viên IT với mức lương khoảng 54.000 USD/năm (hơn 1,4 tỷ đồng). Ngoài công việc chính, ông còn làm thêm tại một cửa hàng trái cây để tăng thu nhập.

Căn BĐS đầu tiên của hai vợ chồng là một ngôi nhà 2 phòng ngủ tại Doonside, khu vực phía Tây Sydney, có giá khoảng 322.000 USD. Họ trả trước 20% giá trị căn nhà và sau đó xây thêm một granny flat – dạng căn hộ nhỏ độc lập thường được xây trong cùng khu đất với nhà chính – nhằm tăng nguồn thu từ cho thuê.

Đây cũng là cách tiếp cận được họ duy trì trong những năm sau đó: không chỉ tìm kiếm BĐS có khả năng tăng giá mà còn tìm cách cải thiện dòng tiền từ tiền thuê.

Đến năm 2015, hai vợ chồng này đã tích lũy đủ tiền để xây căn nhà mà họ mong muốn tại Schofields, đồng thời tiếp tục xây thêm một granny flat.

Thu nhập tăng, danh mục BĐS cũng mở rộng nhanh hơn

Khi sự nghiệp của Bharat phát triển, thu nhập của ông tăng lên khoảng 180.000 USD/năm (hơn 4,6 tỷ đồng). Vaishali cũng có thu nhập từ công việc trong lĩnh vực chăm sóc trẻ em. Hai vợ chồng bắt đầu mở rộng danh mục mạnh hơn, mua BĐS tại nhiều khu vực như Brisbane, Ipswich, Cairns và Gold Coast.

Bước ngoặt tiếp theo đến vào năm 2021, khi thị trường BĐS Australia hưởng lợi từ giai đoạn lãi suất ở mức rất thấp. Giá trị danh mục của gia đình theo đó tăng lên đáng kể.

Đến năm 2022, Bharat rời công việc trong ngành IT để bắt đầu kinh doanh riêng trong lĩnh vực BĐS. Việc chuyển hướng nghề nghiệp giúp thu nhập và khả năng vay vốn của ông tăng lên, tạo điều kiện để gia đình tiếp tục mở rộng danh mục.

Chỉ trong năm 2023, hai vợ chồng mua thêm 10 BĐS, trong đó có các tài sản tại South Australia, Tasmania và Perth. Như vậy, tốc độ tích lũy tài sản của họ tăng nhanh đáng kể so với giai đoạn đầu. Từ một cặp vợ chồng bắt đầu với căn nhà trị giá 322.000 USD, họ từng bước hình thành danh mục 30 BĐS trải rộng trên 5 bang.

Bắt đầu sớm và chọn BĐS có chiến lược

Một trong những trụ cột trong chiến lược đầu tư của Bharat là negative gearing, một cơ chế thuế tại Australia cho phép nhà đầu tư sử dụng khoản lỗ từ BĐS đầu tư để khấu trừ vào một số khoản thu nhập chịu thuế, theo các điều kiện áp dụng.

Bharat cho biết gia đình sử dụng vốn chủ sở hữu tích lũy được trong các BĐS hiện có để tiếp tục huy động vốn cho những thương vụ mới. Khi giá trị tài sản tăng, phần vốn chủ sở hữu của họ cũng tăng theo. Hai vợ chồng có thể tái cấp vốn cho những BĐS hiện hữu, sử dụng phần vốn được giải phóng để mua thêm tài sản.

Bharat giải thích rằng việc tái cấp vốn làm tăng khoản vay và chi phí lãi vay liên quan, từ đó có thể tạo thêm khoản khấu trừ thuế theo cơ chế negative gearing nếu đáp ứng các quy định.

Theo ông, nếu không có cơ chế này, ông sẽ không lựa chọn chiến lược trên mà có thể chuyển sang mua những BĐS mới có các khoản khấu trừ thuế khác.

Từ kinh nghiệm của mình, Bharat cho rằng những người muốn xây dựng danh mục BĐS nên bắt đầu càng sớm càng tốt và quan trọng hơn là phải thay đổi cách nhìn về việc lựa chọn tài sản.

Thay vì chỉ tìm kiếm một căn nhà để ở hoặc chờ đợi một BĐS tăng giá, ông tập trung vào những tài sản có thể tạo ra dòng tiền, tăng giá trị thông qua cải tạo hoặc có khả năng hỗ trợ cho việc mở rộng danh mục về sau.

(Theo Realestate.com.au)