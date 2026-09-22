Nếu tháng nào bạn cũng hết tiền, hãy LÀM NGAY 3 việc

Không mua món gì quá đắt, không có một khoản chi nào quá bất thường, nhưng tài khoản cứ đều đặn về gần 0 vào cuối tháng. Nếu chuyện này lặp lại nhiều lần, có lẽ đã đến lúc thay đổi cách bạn giữ tiền thay vì chỉ cố tiêu ít đi.

Có một kiểu hết tiền khá khó nhận ra: tiền không biến mất sau một lần mua sắm lớn mà được chia nhỏ thành rất nhiều khoản. Một bữa ăn đặt ngoài, vài ly cà phê, một món đồ đang giảm giá, tiền taxi vì ngại đi xa... Mỗi lần chỉ vài chục hoặc vài trăm nghìn, nhưng cộng lại có thể chiếm một phần đáng kể thu nhập.

Vấn đề là nếu không biết tiền thường đi đâu, rất khó biết nên cắt khoản nào. Và nếu cứ đợi cuối tháng còn dư mới tiết kiệm, nhiều khả năng bạn sẽ tiếp tục có những tháng không giữ lại được đồng nào.

1. Xem lại đúng một tháng vừa qua

Không cần theo dõi chi tiêu cả năm. Hãy chọn một tháng gần nhất và xem lại lịch sử giao dịch ngân hàng, ví điện tử, đơn hàng online, tiền mặt nếu có thể nhớ được.

Chia những khoản đã chi thành vài nhóm đơn giản: tiền nhà và hóa đơn, ăn uống, đi lại, mua sắm, giải trí và những khoản phát sinh. Bạn không cần tính toán quá chi tiết, chỉ cần nhìn xem nhóm nào đang ngốn nhiều tiền nhất.

Điều quan trọng là phải nhìn vào số tiền thực tế đã chi, thay vì dựa vào cảm giác. Có thể bạn nghĩ mình chỉ thỉnh thoảng đặt đồ ăn, nhưng khi cộng lại mới thấy mỗi tháng đã dành vài triệu đồng cho việc này. Cũng có thể mua sắm không phải vấn đề lớn nhất, mà là những khoản nhỏ xuất hiện gần như mỗi ngày.

Sau một tháng, bạn thường sẽ dễ trả lời câu hỏi “tiền đi đâu?” hơn rất nhiều.

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2. Giữ lại một khoản ngay khi vừa nhận lương

Nếu muốn cuối tháng có tiền tiết kiệm, đừng để việc tiết kiệm phụ thuộc vào số tiền còn lại.

Ngay khi nhận lương, hãy chuyển một khoản sang tài khoản tiết kiệm hoặc một tài khoản khác mà bạn ít dùng đến. Nếu trước đây chưa từng tiết kiệm, có thể bắt đầu bằng 500.000 đồng hoặc 1 triệu đồng. Thấy con số này nhỏ cũng không sao. Mục tiêu ban đầu là tạo ra một khoản tiền không được tiêu vào những khoản thông thường.

Cách này cũng giúp bạn biết chính xác số tiền mình có thể dùng trong tháng. Ví dụ, nhận 20 triệu đồng và chuyển 2 triệu đồng đi ngay, phần 18 triệu đồng còn lại mới là số tiền bạn cần sắp xếp cho tháng đó.

Nếu đợi đến ngày 25 hoặc 28 mới xem còn bao nhiêu để tiết kiệm, rất có thể bạn sẽ tìm được lý do để dùng hết số tiền đó.

3. Chọn một khoản để giảm, thay vì cố cắt tất cả

Khi nhận ra mình đang tiêu quá nhiều, phản ứng đầu tiên thường là muốn cắt mọi thứ: không cà phê, không ăn ngoài, không mua sắm, không đi chơi. Nhưng một kế hoạch quá chặt thường khó duy trì lâu.

Hãy chọn một khoản bạn biết mình đang chi nhiều nhưng có thể giảm mà không ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống. Chẳng hạn, nếu thường xuyên đặt đồ ăn, thử giảm vài đơn mỗi tuần. Nếu mua sắm online khá nhiều, có thể đặt một khoảng thời gian không mua những món không cần thiết. Nếu đi taxi vì tiện, thử chọn những chuyến có thể đi phương tiện khác.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Bạn không cần biến một tháng thành “tháng sống tiết kiệm”. Chỉ cần tìm ra một vài khoản có thể giảm và giữ cách làm đó trong nhiều tháng.

Nếu thu nhập đã không đủ cho những khoản cần thiết thì sao?

Không phải trường hợp nào hết tiền cuối tháng cũng do tiêu quá tay. Nếu tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại, học hành, chăm sóc con cái và các khoản bắt buộc đã gần bằng thu nhập, việc cố cắt thêm một ly cà phê có thể không giải quyết được nhiều.

Khi đó, bài toán cần nhìn ở cả hai phía: khoản nào có thể giảm và thu nhập có thể tăng thêm ở đâu. Một người đang chi tiêu vượt quá khả năng không thể giải quyết tất cả chỉ bằng việc “kỷ luật hơn”.

Mục tiêu đầu tiên không phải là tiết kiệm thật nhiều

Nếu trước đây tháng nào cũng hết tiền, mục tiêu đầu tiên có thể đơn giản hơn: tháng này đừng để tài khoản về 0.

Giữ lại được 500.000 đồng cũng là một thay đổi. Tháng sau tiếp tục giữ lại số tiền đó, rồi tăng dần khi thu nhập và cách chi tiêu đã ổn định hơn.

Sau cùng, tiết kiệm không bắt đầu từ việc bạn phải kiếm thật nhiều tiền hay sống thật khắt khe. Nó bắt đầu từ lúc bạn biết tiền của mình đang đi đâu, chủ động giữ lại một phần trước khi tiêu và tìm được cách chi tiêu mà mình có thể duy trì lâu dài.