Lời khuyên cho người không tiết kiệm được đồng nào

Có lương, có thu nhập nhưng cuối tháng nhìn lại tài khoản vẫn gần như về 0? Vấn đề của bạn là gì?

Đừng bắt đầu bằng việc ép mình phải tiết kiệm thật nhiều. Điều cần làm trước tiên là tìm ra tiền đang đi đâu và tính cách để giữ lại một phần tiền ngay từ đầu tháng.

Đừng chờ cuối tháng còn tiền mới tiết kiệm

Nếu cách của bạn là tiêu hết những khoản cần thiết rồi cuối tháng xem còn bao nhiêu để cất đi, khả năng cao sẽ chẳng còn bao nhiêu. Tiền trong tài khoản rất dễ tìm được chỗ để tiêu, từ một vài bữa ăn ngoài, ly cà phê, vài đơn hàng online đến những khoản phát sinh mà ban đầu không nằm trong kế hoạch.

Vì vậy, thay vì đợi đến cuối tháng, hãy coi khoản tiết kiệm là một khoản phải trả ngay khi nhận lương. Có thể bắt đầu rất nhỏ, chẳng hạn 500.000 đồng hoặc 1 triệu đồng mỗi tháng. Điều quan trọng ở giai đoạn đầu không phải là số tiền lớn hay nhỏ, mà là tạo được thói quen có tiền là giữ lại một phần.

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Nếu không biết tiền đi đâu, hãy thử ghi lại trong một tháng

Không cần lập bảng chi tiêu quá phức tạp. Chỉ cần xem lại sao kê ngân hàng, ví điện tử và lịch sử mua hàng trong khoảng một tháng, bạn sẽ thấy khá rõ những khoản tiền mình thường không để ý.

Có người phát hiện mình đặt đồ ăn gần như mỗi ngày. Có người tiêu rất nhiều cho những món vài chục nghìn vì nghĩ “có bao nhiêu đâu”. Cũng có người không mua gì quá đắt nhưng có quá nhiều khoản nhỏ cộng lại. Mục tiêu của việc này không phải để tìm ra một khoản chi “có lỗi”, mà để biết chính xác tiền của mình đang được dùng vào đâu.

Đừng cắt hết những khoản khiến bạn vui

Khi muốn tiết kiệm, nhiều người lập tức nghĩ đến việc bỏ cà phê, không ăn ngoài, không mua quần áo, không đi chơi. Cách này có thể hiệu quả trong một thời gian ngắn nhưng cũng rất dễ khiến việc tiết kiệm trở thành một cuộc sống quá chặt chẽ.

Thay vì cắt hết, hãy chọn một vài khoản mình sẵn sàng giảm. Ví dụ, nếu đang uống cà phê 5 ngày một tuần, có thể giảm xuống 3 ngày. Nếu thường xuyên đặt đồ ăn, có thể chọn một vài ngày trong tuần tự nấu hoặc ăn ở nhà. Một khoản chi vẫn được giữ lại sẽ dễ duy trì hơn việc cắt sạch mọi thứ mình thích.

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Đừng tiết kiệm bằng phần tiền còn lại, hãy chia tiền ngay khi nhận lương

Một cách đơn giản là ngay khi có thu nhập, chia tiền thành vài phần: tiền tiết kiệm, tiền cho những khoản cố định và tiền được phép tiêu trong tháng.

Nếu có nhiều tài khoản, có thể để khoản tiết kiệm ở một tài khoản riêng để hạn chế việc nhìn thấy số dư rồi lại lấy ra dùng. Nếu chỉ có một tài khoản, ít nhất hãy chuyển khoản tiết kiệm sang một chỗ khác ngay sau khi nhận lương.

Bạn không cần bắt đầu bằng một con số quá lớn. Nếu tháng này chỉ giữ được 500.000 đồng, hãy cứ bắt đầu từ 500.000 đồng.

Đừng tăng mức sống ngay khi thu nhập tăng

Đây là lý do khiến một số người dù lương đã tăng vẫn không có thêm tiền tiết kiệm. Thu nhập tăng, nhưng những khoản chi cũng tăng theo: nhà tốt hơn, ăn uống thoải mái hơn, mua sắm nhiều hơn, đăng ký thêm vài dịch vụ mới.

Nếu được tăng lương, thay vì tiêu toàn bộ phần tiền tăng thêm, có thể giữ lại một phần cho tiết kiệm. Ví dụ, lương tăng thêm 3 triệu đồng mỗi tháng thì không nhất thiết phải coi cả 3 triệu đó là tiền để tiêu. Bạn vẫn có thể nâng chất lượng cuộc sống, nhưng không nhất thiết phải nâng tất cả mọi thứ cùng lúc.

Nếu tháng nào cũng âm, đừng chỉ cố tiết kiệm

Có một trường hợp cần nhìn khác đi: thu nhập hiện tại thực sự không đủ để trang trải những khoản thiết yếu.

Nếu tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại, học hành, chăm sóc con cái và các khoản bắt buộc đã chiếm gần hết thu nhập, việc tự ép mình phải tiết kiệm thêm có thể không giải quyết được vấn đề. Khi đó, cần nhìn vào hai phía: giảm những khoản có thể giảm và tìm cách tăng thu nhập nếu có thể.

Tiết kiệm không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng việc cắt thêm một khoản chi. Đôi khi, bài toán nằm ở việc kiếm thêm được bao nhiêu.

Đừng đặt mục tiêu “phải tiết kiệm thật nhiều”

Nếu trước đây chưa từng tiết kiệm được đồng nào, mục tiêu đầu tiên có thể đơn giản là tháng này không về 0.

Tháng đầu tiên giữ được 500.000 đồng, tháng sau là 1 triệu đồng, rồi dần dần tạo thành một khoản tiền có thể dùng khi cần. Khi đã quen với việc luôn giữ lại một phần thu nhập, việc tăng số tiền tiết kiệm sẽ dễ hơn.

Điều quan trọng nhất không phải là cuối năm có bao nhiêu tiền trong tài khoản, mà là từ một người luôn tiêu hết tiền, bạn bắt đầu trở thành người có khả năng giữ lại một phần thu nhập của mình.