Vì sao bây giờ nhiều người đi họp lớp lại chia hóa đơn rạch ròi?

Một buổi họp lớp có thể bắt đầu bằng những câu chuyện ngày xưa, những lời hỏi thăm công việc, gia đình, rồi kết thúc bằng một khoảnh khắc không hẳn ai cũng thoải mái: thanh toán hóa đơn.

Người muốn chia đều cho nhanh, người chỉ muốn trả đúng phần mình đã dùng, người ngại lên tiếng vì sợ bị đánh giá là tính toán. Khi đã đi làm, có gia đình và những khoản chi riêng phải lo, chuyện tiền nong trong một cuộc gặp bạn cũ đôi khi không còn đơn giản như thời đi học.

Khi một bữa ăn không còn là chuyện vài chục, vài trăm nghìn

Hãy thử hình dung một buổi họp lớp có 10 người. Người gọi vài món ăn, người uống bia, người chỉ uống nước ngọt vì còn phải lái xe về. Đến lúc thanh toán, cả nhóm quyết định chia đều hóa đơn. Cách làm này nhanh gọn, nhưng chưa chắc ai cũng thấy hợp lý, nhất là khi mức chi tiêu của mỗi người chênh lệch đáng kể.

Ở chiều ngược lại, nếu từng người bắt đầu tính chính xác món mình đã gọi, một buổi gặp gỡ vốn mang tính thân mật có thể trở nên kém tự nhiên. Có người thấy đó là sự sòng phẳng cần thiết, người khác lại cảm thấy bạn bè lâu năm mà tính toán từng khoản thì mất vui.

Không có một cách chia tiền nào phù hợp với mọi cuộc gặp. Điều đáng chú ý là vì sao một chuyện vốn có thể giải quyết bằng vài câu trao đổi lại dễ khiến người ta ngại ngùng đến vậy.

Ảnh minh hoạ

Đi làm rồi, mỗi người có một bài toán tiền bạc khác nhau

Thời đi học, chuyện ăn uống cùng bạn bè thường được quyết định bởi những khoản tiền khá nhỏ. Khi trưởng thành, mỗi người bắt đầu có thu nhập, trách nhiệm và ưu tiên tài chính riêng. Có người độc thân, có người đang nuôi con nhỏ, trả góp nhà hoặc xe, có người phải dành tiền chăm sóc bố mẹ.

Ngay cả khi cùng ngồi bên một bàn ăn, khả năng chi trả và cách nhìn nhận về tiền của mỗi người có thể rất khác nhau. Một khoản tiền không đáng kể với người này có thể là chi phí mà người khác muốn cân nhắc kỹ trước khi đồng ý.

Bởi vậy, mong muốn chia hóa đơn rõ ràng không nhất thiết xuất phát từ sự keo kiệt. Đôi khi, đó đơn giản là cách một người kiểm soát ngân sách cá nhân và tránh những khoản chi ngoài dự tính. Họ vẫn muốn gặp gỡ bạn bè, nhưng không muốn mỗi lần tụ tập lại phải chi nhiều hơn mức mình dự định.

Mặt khác, cũng không nên mặc định rằng người thích chia đều là thiếu tinh tế. Với những nhóm có mức chi tiêu tương đồng, mọi người cùng gọi món và thống nhất từ đầu, chia đều có thể là cách đơn giản nhất để cuộc vui không bị gián đoạn bởi chuyện tính toán.

Nỗi ngại lớn hơn hóa đơn đôi khi là sợ bị đánh giá

Trong những cuộc gặp bạn cũ, tiền bạc đôi khi gắn với một câu chuyện khác: hình ảnh của mỗi người sau nhiều năm trưởng thành.

Họp lớp là dịp để hỏi thăm nhau, nhưng cũng khó tránh khỏi những câu chuyện về công việc, thu nhập, nhà cửa hay cuộc sống hiện tại. Trong bối cảnh ấy, một người có thể ngại đề nghị chia tiền theo món vì sợ bị cho là tính toán, không đủ thoải mái hoặc không còn coi trọng tình bạn.

Có người chọn im lặng và trả phần chênh lệch dù không thực sự muốn. Có người đồng ý tham gia một bữa ăn đắt tiền chỉ vì không muốn mình trở thành người phá hỏng cuộc vui. Cũng có người chủ động thanh toán nhiều hơn để giữ hình ảnh hào phóng trước bạn bè.

Vấn đề nằm ở chỗ những khoản tiền được chi ra vì ngại ngùng không phải lúc nào cũng khiến người trả cảm thấy vui vẻ. Nếu chuyện này lặp lại thường xuyên, sự khó chịu có thể tích tụ, dù ban đầu chỉ là một khoản chênh lệch nhỏ.

Tất nhiên, không phải ai trả tiền thoải mái cũng đang cố thể hiện bản thân, cũng như không phải ai muốn chia rõ hóa đơn đều đang chịu áp lực tài chính. Điều quan trọng là mỗi người có quyền lựa chọn cách chi tiêu phù hợp với mình mà không cần biến việc trả tiền thành thước đo tình bạn.

Ảnh minh hoạ

Chia hóa đơn thế nào để vừa thoải mái, vừa không phải gồng chi tiêu?

Thực tế, một buổi họp lớp không nhất thiết phải có quy tắc chia tiền cứng nhắc. Cách phù hợp nhất phụ thuộc vào số người tham gia, mức chênh lệch trong chi tiêu và sự đồng thuận của cả nhóm.

Nếu mọi người gọi món tương tự nhau, cùng thống nhất mức chi và muốn thanh toán nhanh gọn, chia đều là lựa chọn hợp lý. Ngược lại, nếu có người chỉ ăn nhẹ, người khác gọi nhiều món đắt tiền hoặc sử dụng đồ uống có mức giá chênh lệch lớn, tính theo phần đã dùng có thể công bằng hơn.

Với những buổi họp lớp đông người, nhóm có thể thống nhất ngân sách dự kiến trước khi đặt bàn. Nếu có người chủ động mời cả nhóm, nên nói rõ ngay từ đầu để tránh nhầm lẫn giữa một lời mời và một cuộc gặp cùng chia chi phí.

Quan trọng hơn, mỗi người nên xác định trước khoản tiền mình sẵn sàng dành cho buổi gặp. Nếu địa điểm hoặc mức chi dự kiến vượt quá ngân sách, việc đề xuất một lựa chọn vừa túi tiền hơn hay từ chối tham gia lần này không có nghĩa là coi nhẹ tình bạn.

Một buổi họp lớp vốn là dịp để mọi người gặp lại nhau sau nhiều năm. Không ai cần chứng minh mình thành công hay hào phóng bằng cách trả nhiều tiền hơn khả năng của mình. Và cũng không cần phải cảm thấy có lỗi chỉ vì muốn thanh toán đúng phần đã sử dụng.

Tiền bạc có thể là chuyện nhỏ trong một buổi gặp, nhưng cách mọi người trao đổi về nó lại ảnh hưởng đến cảm giác thoải mái của cả nhóm. Khi cách chia tiền được thống nhất rõ ràng và không ai phải gồng chi tiêu vì nể nang, mọi người sẽ có nhiều lý do hơn để nhớ về buổi họp lớp bằng những câu chuyện vui, thay vì một hóa đơn khiến mình lấn cấn sau khi ra về.