Nhân viên Techcombank thu nhập bình quân 49 triệu đồng/tháng

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Techcombank chi gần 5.700 tỷ đồng cho tiền lương, phụ cấp và các khoản thu nhập khác của cán bộ nhân viên. Với số lao động bình quân hơn 13.000 người, mức thu nhập tính bình quân đạt gần 49 triệu đồng/người/tháng.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với một quý lợi nhuận cao nhất từ trước tới nay. Trong riêng quý III, Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 10.375 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt gần 28.915 tỷ đồng. Sau khi trừ thuế, lợi nhuận 9 tháng đạt hơn 23.014 tỷ đồng.

Cùng với kết quả kinh doanh tăng lên, quy mô chi phí dành cho đội ngũ nhân sự của Techcombank cũng đáng chú ý. Theo báo cáo tài chính hợp nhất, trong 9 tháng đầu năm 2026, chi phí cho nhân viên của Techcombank và các công ty con đạt hơn 5.693 tỷ đồng. Trong đó, riêng tiền lương chiếm hơn 4.872 tỷ đồng. Phần còn lại là phụ cấp và các khoản thu nhập khác của nhân viên, với quy mô khoảng 822 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo tài chính hợp nhất, Techcombank cho biết thu nhập bình quân của cán bộ, nhân viên trong 9 tháng đầu năm đạt khoảng 49 triệu đồng/người/tháng; riêng tiền lương bình quân khoảng 42 triệu đồng/tháng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Techcombank đạt 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ. Tăng trưởng tín dụng tăng tốc trong quý 3 với động lực từ hoạt động tài trợ các dự án trọng điểm quốc gia. Tính cả các khoản tín dụng cho dự án được loại trừ khỏi hạn mức tăng trưởng, dư nợ tại ngân hàng riêng lẻ tăng 16,3% so với đầu năm; mức tăng trưởng theo hạn mức của Ngân hàng Nhà nước là 10,7%.‏

‏Tín dụng doanh nghiệp đạt 542,4 nghìn tỷ đồng, tăng 20,0% so với đầu năm và 17,1% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ giải ngân cho các dự án hạ tầng quốc gia quy mô lớn. Tỷ trọng dư nợ bất động sản giảm về 29,9% tổng dư nợ sau mức tăng tạm thời trong quý 2.‏

‏Tín dụng cá nhân và SME đạt 419,0 nghìn tỷ đồng, tăng 12,7% so với đầu năm và 22,6% so với cùng kỳ. Cho vay tín chấp tiếp tục mở rộng, chủ yếu ở phân khúc hộ kinh doanh với sản phẩm ShopCash; cho vay SME tăng tích cực, dư nợ mua nhà ổn định.‏

‏Tiền gửi khách hàng đạt 692,1 nghìn tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ và 4,0% so với đầu năm. Số dư CASA, bao gồm Sinh lời tự động, đạt 245,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 35,5% tổng tiền gửi khách hàng.