Những căn hộ có giá thuê lên tới 1,1 tỷ đồng/tháng: Diện tích 400-800 m2, toàn những thứ "không đụng hàng"

Có gì đặc biệt trong những căn hộ có giá “trên trời” này?

Tại Thượng Hải (Trung Quốc), thuê nhà không chỉ là giải pháp dành cho những người chưa đủ tiền mua bất động sản. Ở phân khúc siêu sang, có những căn hộ và biệt thự được chào thuê với giá hàng trăm nghìn NDT (vài tỷ đồng) mỗi tháng, đi kèm không gian rộng hàng trăm mét vuông, nội thất xa xỉ, tầm nhìn toàn cảnh thành phố và hệ thống dịch vụ tương tự khách sạn 5 sao.

Đó đều là các bất động sản thuộc nhóm đắt đỏ nhất thị trường cho thuê tại Thượng Hải.

Một trong những cái tên nổi bật là Jiujiantang, khu biệt thự nằm tại Lianyang, Thượng Hải. Một căn có diện tích khoảng 789 m2 được chào thuê tới 300.000 NDT/tháng (khoảng 1,164 tỷ đồng). Căn hộ nằm trong khu vực cộng đồng quốc tế, sở hữu các biệt thự độc lập và câu lạc bộ tiện ích quy mô lớn. Với diện tích gần 800 m2, đây là lựa chọn dành cho những người muốn có không gian sống riêng tư rộng rãi thay vì căn hộ cao tầng thông thường.

Một căn hộ trong khu Jiujiantang

Nếu Jiujiantang gây chú ý bởi quy mô biệt thự, Gubei No.1 lại nổi bật nhờ hệ thống tiện ích và dịch vụ dành cho cư dân. Khu nhà này được mệnh danh là một trong những dự án xa xỉ hàng đầu phía Tây Thượng Hải. Một căn có diện tích khoảng 614 m2 được chào thuê 240.000 NDT/tháng (khoảng 931 triệu đồng).

Điểm khiến Gubei No.1 khác biệt nằm ở trải nghiệm sống bên trong khuôn viên. Cư dân có thể sử dụng bể bơi đạt chuẩn thi đấu, quầy bar rượu vang, phòng hút xì gà, hầm rượu và sân golf trong nhà. Các câu lạc bộ thể thao cao cấp có diện tích khoảng 18.000 m2, tích hợp thêm phòng tập thể hình, yoga, sân tennis và rạp chiếu phim. Dịch vụ quản lý theo phong cách hoàng gia Anh cũng góp phần tạo nên mức giá thuê đắt đỏ.

Một khảo sát thực tế được đăng trên Huxiu tháng 1/2026 cho thấy, có căn hộ 259 m2 tại Gubei No.1 được chào thuê 138.000 NDT/tháng (khoảng 535 triệu đồng). Mức giá này cao hơn khoảng 20.000 NDT so với một căn có diện tích tương đương trong khu vực lân cận. Lý do nằm ở phần nội thất: Từ sofa, bàn trà đến những vật dụng nhỏ đều được lựa chọn theo phong cách thiết kế cao cấp. Theo lời chia sẻ của 1 người giúp việc tại đây, tổng chi phí cho nội thất rời và đồ trang trí vượt 5 triệu NDT (khoảng 19,4 tỷ đồng).

Chủ nhân căn hộ không chỉ trả tiền để có một nơi ở rộng rãi. Họ còn mua sự tiện lợi khi có thể tận hưởng nhiều tiện ích ngay trong khuôn viên, từ thể thao, giải trí đến dịch vụ chăm sóc nhà cửa.

Gubei No.1

Ở trung tâm Thượng Hải, Regent Residences là khu dân cư thu hút giới thượng lưu nhờ vị trí trên các tầng cao của tòa nhà Century Metropolis, thuộc khu tài chính Lujiazui. Từ cửa sổ, cư dân có thể nhìn thấy những công trình biểu tượng như Shanghai Tower, Shanghai World Financial Center và tháp Jin Mao.

Căn một phòng ngủ rộng khoảng 144 m2 có giá thuê 50.000 NDT/tháng (khoảng 194 triệu đồng); căn hai phòng ngủ rộng 216-236 m2 có giá 75.000-85.000 NDT/tháng (khoảng 291-330 triệu đồng). Căn ba phòng ngủ rộng 322-368 m2 được chào thuê 120.000-200.000 NDT/tháng (khoảng 466-776 triệu đồng).

Đối với khách thuê dài hạn, mức giá thuê có thể thương lượng. Gói thuê căn hai phòng ngủ có giá niêm yết 75.000 NDT/tháng (khoảng 291 triệu đồng) có thể được giảm đáng kể nếu ký hợp đồng từ sáu tháng trở lên; phí quản lý, internet và vệ sinh cũng có thể nằm trong gói dịch vụ. Nhóm khách hàng chủ yếu là doanh nhân và người có thu nhập cao, những người cần một nơi ở tiện nghi gần khu vực trung tâm tài chính.

Tầm view của 1 căn hộ trong khu Regent Residences

Nếu muốn sống theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, The St. Regis Residences là một lựa chọn khác. Nằm trên các tầng 62-68 của tòa nhà, khu căn hộ cho phép cư dân ngắm đường chân trời Thượng Hải từ trên cao. Một căn rộng 400 m2 có giá thuê lên tới 280.000 NDT/tháng (khoảng 1,086 tỷ đồng).

Trong khi đó, The Peninsula Residences - Một khu dân cư khác lại mang đến một trải nghiệm “không đâu có” nhờ vị trí sát khu vực Bến Thượng Hải. Tòa nhà có 39 căn hộ từ 1-3 phòng ngủ, giá thuê 110.000-200.000 NDT/tháng (khoảng 427-776 triệu đồng), với thời hạn thuê tối thiểu một năm.

The Peninsula Residences

Với những người lựa chọn chi tiền tỷ để thuê nhà hàng tháng, khoản tiền ấy không đơn thuần mua lấy diện tích sử dụng. Đó còn là chi phí để đổi lấy vị trí trung tâm, tầm nhìn hiếm có, tiện ích riêng, dịch vụ chăm sóc và sự thuận tiện trong sinh hoạt. Và đương nhiên, đó còn là một cách để thể hiện lối sống thượng lưu ở những đô thị hạng nhất, điều mà không phải ai cũng có được.

(Nguồn: Sina Finance, Huxiu)