PNJ thủng đáy sau lời xin lỗi của bà Cao Thị Ngọc Dung

Mới hai ngày trước, doanh nghiệp vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua loạt phương án tái cấu trúc tài chính và phục hồi hoạt động kinh doanh.

Phiên giao dịch ngày 23/10, cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Cổ phiếu này có thời điểm giảm hết biên độ xuống 17.300 đồng/cp trước khi đóng cửa tại mốc 17.450 đồng/cp, tương ứng giảm 6,2%. Đáng chú ý, đây là vùng thị giá thấp nhất của PNJ trong gần một thập kỷ, kể từ khoảng tháng 4/2017. Vốn hóa PNJ chỉ còn chưa đầy 9.000 tỷ đồng.

Diễn biến này càng gây chú ý khi mới hai ngày trước 21/10, doanh nghiệp vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm thông qua loạt phương án tái cấu trúc tài chính và phục hồi hoạt động kinh doanh.

Ngay phần phát biểu mở đầu, Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung thừa nhận PNJ đang trải qua một giai đoạn đặc biệt khó khăn. Bà cho biết điều khiến ban lãnh đạo trăn trở trong những tháng qua không chỉ là những con số tài chính hay diễn biến cổ phiếu, mà còn là tương lai doanh nghiệp, sinh kế của hàng nghìn người lao động và niềm tin của khách hàng, cổ đông, đối tác.

"Tôi hiểu lo lắng thất vọng của quý vị khi giá cổ phiếu giảm, khi kế hoạch lợi nhuận chuyển từ lãi sang lỗ, cũng như những biến động chưa từng có diễn ra trên thị trường trang sức. Thay mặt ban lãnh đạo, tôi xin gửi lời xin lỗi cổ đông", bà Dung nói. Bà gọi đây là "thời điểm khó khăn nhất trong gần 40 năm hình thành và phát triển của PNJ".

Tại đại hội, PNJ đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu, dự kiến huy động 8.000 tỷ đồng. Trong đó, 60% số tiền thu được sẽ dùng để mua lại sản phẩm, 20% bổ sung vốn lưu động và 20% trả nợ. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2026 đến quý III/2027.

PNJ cũng thông qua việc điều chỉnh mạnh kế hoạch kinh doanh năm 2026. Theo đó, doanh thu dự kiến còn 39.057 tỷ đồng, giảm 20% so với kế hoạch ban đầu. Đáng chú ý, doanh nghiệp chuyển từ mục tiêu lãi sau thuế 3.409 tỷ đồng sang dự kiến lỗ 6.271 tỷ đồng, chủ yếu do khoản trích lập dự phòng 7.071 tỷ đồng liên quan đến những nghĩa vụ có thể phát sinh từ chính sách thu đổi sản phẩm. Nếu loại trừ khoản dự phòng này, PNJ dự kiến vẫn ghi nhận khoảng 801 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Tại đại hội, PNJ công bố kết quả kinh doanh sơ bộ quý III/2026 với doanh thu thuần 6.995 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp giảm 62% xuống 609 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế âm 258 tỷ đồng, so với mức lãi 496 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán SSI đánh giá đợt tăng vốn có thể giúp giảm bớt áp lực thanh khoản trong ngắn hạn. Tuy nhiên, công ty chứng khoán này vẫn lưu ý các bất định liên quan đến khả năng pha loãng cổ đông, quản trị doanh nghiệp, việc khôi phục niềm tin thương hiệu và tốc độ phục hồi lợi nhuận.

Về triển vọng trung hạn, SSI dự báo doanh thu thuần PNJ có thể đạt 39.100 tỷ đồng năm 2026, tăng lên 43.400 tỷ đồng năm 2027 và 57.700 tỷ đồng năm 2029. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế năm 2026 được dự báo âm 6.300 tỷ đồng. Sang năm 2027, lợi nhuận sau thuế dự kiến chỉ đạt 100 tỷ đồng, trước khi tăng lên 1.200 tỷ đồng năm 2028 và 1.600 tỷ đồng năm 2029.