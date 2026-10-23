Dân văn phòng Hà Nội thuê nhà 7-9,5 triệu/tháng tiết lộ: Ở chung chủ “không như lời đồn”, biết cách tìm thì ở mãi không muốn chuyển

Với người đi thuê nhà mà nói, chẳng gì vui hơn tìm được căn phù hợp với nhu cầu, giá cao chút vẫn thấy xứng đáng.

Nhắc đến việc thuê nhà, có lẽ đây là 3 lời khuyên mà nhiều người thường mặc định luôn đúng: 1 - Không trọ chung chủ, 2 - Không vệ sinh chung, 3 - Không thang bộ. Bên cạnh đó, đương nhiên vẫn còn không ít lưu ý khác như phải hỏi kỹ điều khoản hợp đồng về việc tăng giá, mặc cả được giá thuê càng rẻ càng tốt, kiểm tra trước giá điện, nước, dịch vụ,...

Tuy nhiên trên thực tế, không phải ai đi thuê nhà cũng ưu tiên “3 KHÔNG” kể trên hay những điều được đóng khung là nên làm. Dương Thảo (sinh năm 1999) và Hải Hà (sinh năm 1994) - 2 cô gái đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, là 2 trong số đó.

Người thuê nhà hơn chục năm ở Hà Nội có kinh nghiệm gì? (Ảnh: Pinterest)

Dương Thảo: Thuê trọ chung chủ, điện nước giá dân, trung bình 1 tháng tốn khoảng 6,5 -7 triệu đồng

Hiện tại, Dương Thảo đang thuê nguyên 1 tầng trong 1 nhà dân ở quận Đống Đa, Hà Nội. Trước đây, giống như nhiều người khác, Dương Thảo cũng nghĩ rằng việc thuê trọ chung chủ là điều tối kỵ vì không đảm bảo được sự riêng tư, rất dễ nảy sinh mâu thuẫn xích mích. Tuy nhiên, kể từ khi thuê căn phòng này, định kiến của cô về “trọ chung chủ” đã thay đổi hẳn.

Cô gái sinh năm 1999 này khẳng định trong hơn 10 năm thuê nhà ở Hà Nội, căn phòng chung chủ bây giờ là nơi cô ở lâu nhất, tính đến nay cũng hơn 3 năm.

“Bác chủ nhà mình năm nay 68 tuổi, bác ở tầng 1, mình ở tầng 2, còn tầng 3 là phòng thờ và chỗ giặt giũ phơi đồ. Mặc dù chung chủ nhưng nguyên tầng 2 là của mình, có bếp rộng, nhà vệ sinh và phòng ngủ, tổng diện tích sinh hoạt khoảng 50m2. Lối đi cũng được tách riêng nên gần như không có gì bất tiện.

Trước đây mình cũng có định kiến với việc thuê nhà chung chủ, nhưng ở đây hơn 3 năm rồi mới thấy trọ chung chủ kiểu này đôi khi rất sướng, vì chỉ có mình là người thuê, không lo thiếu chỗ để xe hay phơi đồ bị mất, điện nước cũng được tính giá dân chứ không phải giá dịch vụ 4.000 đồng/số”.

Dương Thảo chia sẻ và tiết lộ hàng tháng chi phí thuê nhà của cô rơi vào khoảng 6,5-7 triệu đồng. Trong đó, tiền thuê nhà là 6 triệu đồng, tiền điện nước, internet 500.000 đồng - 1 triệu đồng tùy tháng. Ngoài ra không tốn thêm phí dịch vụ gì khác.

Bếp rộng là 1 trong những yếu tố Dương Thảo ưng ý nhất ở căn phòng này (Ảnh: NVCC)

“Nhà có mỗi 2 bác cháu ở nên điện nước chia đều chứ mình cũng không yêu cầu bác lắp công tơ riêng. Những tháng hè trời nóng, mình bật điều hòa nhiều thì chia đều như vậy, đôi khi bác còn gánh cả tiền điện cho mình, vì bác cũng già rồi nên ít bật điều hòa, còn mình có giai đoạn ở nhà làm là bật gần như 24/7.

Bản thân mình cũng thích nấu nướng, cuối tuần hay dẫn bạn về phòng bày vẽ đủ thứ. Cứ mỗi lần như vậy, mình đều mang đồ xuống mời bác. Ở chung suốt 3 năm nhưng mình chưa bao giờ bị gây khó dễ hay bị phàn nàn về cách sống, cách sinh hoạt. Thậm chí có đợt bận không dẫn bạn về chơi, ít nấu nướng, bác còn hỏi thăm rồi bảo cứ thoải mái đưa bạn về cho vui cửa vui nhà” - Dương Thảo kể.

Một vài bữa cơm Dương Thảo tự nấu khi rủ bạn về nhà (Ảnh: NVCC)

Dương Thảo tiết lộ sau này nếu lấy chồng mà chưa mua được nhà, cô vẫn tiếp tục thuê căn hiện tại vì mọi thứ chẳng có gì để phàn nàn. Đó cũng là lý do Dương Thảo đã ở đây hơn 3 năm và chưa có ý định chuyển đi, “trừ khi bị bác đuổi” - cô đùa.

Hải Hà: Thuê căn hộ dịch vụ 9-9,5 triệu/tháng gần Hồ Tây, chấp nhận chi tiền để có không gian sống yên tĩnh

Cũng đang đi thuê nhà nhưng Hải Hà lại có lựa chọn khác Dương Thảo. Cô gái sinh năm 1994 này hiện đang thuê căn hộ dịch vụ giá 7,7 triệu/tháng ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Tính cả chi phí điện nước, internet và phí dịch vụ, số tiền Hải Hà chi mỗi tháng cho chỗ ở dao động trong khoảng 9 - 9,5 triệu đồng.

Hơn 14 năm thuê nhà ở Hà nội, Hải Hà cho biết đây là mức ngân sách cao nhất cô từng chi cho chỗ ở.

“Đến 1 giai đoạn, mình nhận ra không thể và cũng không nên cố thuê nhà giá rẻ, vì như vậy cuộc sống sẽ rất bất tiện. Cách đây 2 năm, tiền thuê nhà hàng tháng của mình cao nhất cũng chỉ 5-5,5 triệu/tháng. Còn bây giờ dù thu nhập không cao hơn quá nhiều so với 2 năm trước nhưng tiền thuê nhà thì lại gần gấp đôi. Một phần vì giá nhà thuê cũng đã tăng, nhưng phần lớn lý do là vì mình không còn hài lòng với không gian lẫn môi trường sống của những căn hộ giá rẻ - trung bình.

Chỗ mình đang thuê không gần nhiều trường đại học, giá thuê cũng cao hơn so với mặt bằng chung của những căn phòng 40m2, nhưng đổi lại, tòa nhà này toàn người đi làm hoặc vợ chồng mới cưới nên ít ồn ào. Xung quanh đó cũng ít nhà dân, chủ yếu là quán cà phê hoặc các cửa hàng cho thuê xe đạp, nên nhìn chung không quá ồn ào. Mình sợ nhất là thuê nhà mà hàng xóm suốt ngày hát karaoke hoặc đêm đến các phòng khác tụ tập mở nhạc, nhảy nhót huỳnh huỵch trên đầu, không ngủ được”.

Hải Hà chia sẻ và tiết lộ mặc dù hiện tại tiền thuê nhà khá cao nhưng cô rất hài lòng và chưa có ý định chuyển đi.

Căn phòng mà Hải Hà đang thuê có thiết kế 1 ngủ, 1 bếp kết hợp phòng khách (Ảnh: NVCC)

Chủ yếu đồ nội thất như sofa, bàn trà, tủ lạnh, lò vi sóng, bếp từ,... đều được trang bị sẵn khi Hải Hà dọn vào ở (Ảnh: NVCC)

Kinh nghiệm của người ở thuê hơn 14 năm

Mỗi người thuê 1 kiểu phòng khác nhau, tiêu chí thuê nhà cũng không ai giống ai nhưng cả Hải Hà và Dương Thảo đều đồng tình: Đã ở thuê thì không nên quá cầu toàn, cần xác định được cái này sẽ mất cái kia, nếu không sẽ khó mà ổn định được mà như vậy lại thành ra tự làm khó mình.

1. Đi xem nhà đừng chỉ nhìn giá thuê, phải lân la hỏi xung quanh để nắm được tình hình

Đó là điều mà Hải Hà nhấn mạnh sau 15 năm ở thuê. Cô gái sinh năm 1994 này cho rằng không phải cứ giá thuê cao là chất lượng phòng ốc và không gian sống sẽ tốt, nhưng chắc chắn không có chuyện giá thuê rẻ mà môi trường sống lại ok, và đó là thứ người thuê nhà phải đánh đổi.

“Căn studo cũ mình thuê nằm trong 1 tòa căn hộ dịch vụ 7 tầng, giá thuê năm 2024 là 4,6 triệu/tháng cho phòng gần 25m2 chưa tính điện nước, giá dịch vụ, không hề rẻ so với mặt bằng chung ở thời điểm đó. Tuy nhiên, tòa ấy lại gần trường đại học, nhiều sinh viên ở ghép thuê chung 1 phòng nên khá ồn ào. Chỗ để xe cũng luôn bị quá tải vì mọi người rủ bạn đến chơi và quản lý cũng không sát sao nhắc nhở, mình thường xuyên phải gửi xe bên ngoài dù vẫn đóng tiền gửi xe đầy đủ.

Ở đó được 6 tháng, hết hợp đồng là mình chuyển đi. Lúc tìm nhà mình cố gắng hỏi người đã thuê ở đó để xem quản lý có ok không, hỏi bảo vệ xem những người đang thuê là sinh viên hay người đã đi làm. Phải hỏi kỹ thì mới tránh được việc hợp đồng đã ký, dọn vào ở mới thấy không hợp. Và chỗ nào mà chất lượng phòng ốc tốt, an ninh đảm bảo, nhiều người đi làm thuê, giá thường nhỉnh hơn mặt bằng chung nhưng mình nghĩ đó cũng là điều dễ hiểu” - Hải Hà phân tích.

2. Cầu toàn quá thì tự làm khó mình

Dù khẳng định ở trọ chung chủ vẫn rất thoải mái, được tạo điều kiện nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc căn phòng Dương Thảo đang thuê không có những điểm trừ. Vấn đề quan trọng là bản thân cô biết cách bình thường hóa những việc chưa như ý khi đi thuê trọ. Dương Thảo cho rằng nếu muốn mọi thứ hoàn hảo như ý mình, chỉ có mua nhà may ra mới được.

Ảnh minh họa Pinterest

“Đi ở thuê mà quá cầu toàn thì khó lắm. Bây giờ mình ở trọ chung chủ, được bác tạo điều kiện và sống khá thoải mái nhưng vì bác già rồi, nên nếu có vấn đề phát sinh như ống nước bồn rửa bát hỏng chẳng hạn, mình cũng phải tự gọi người đến sửa chứ không “báo chủ nhà” là xong được. Chưa kể chỗ mình ở cũng cách chỗ làm tới 8km, đi lại cũng vất nhưng đổi lại thì được thuê nhà không mất nhiều phí dịch vụ.

Trước đây thuê căn hộ dịch vụ gần chỗ làm, có vấn đề gì chỉ cần báo là có người hỗ trợ, nhưng tiền điện nước lại đắt, bếp nhỏ, phòng nhỏ nên cũng chẳng muốn nấu nướng hay mời bạn về. Thế nên mình nghĩ ở trọ thì cứ du di thôi, được cái này mất cái kia, không thể kỳ vọng 1 căn phòng đi thuê vừa rộng vừa rẻ, vừa thoải mái được” - Dương Thảo chia sẻ.