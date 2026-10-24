Nam sinh 22 tuổi kiếm 1,5 tỷ đồng/tháng, chi 349 triệu thuê nhà thay vì mua nhà

Thu nhập dư sức mua nhà nhưng nam sinh này vẫn quyết định ở thuê.

Ở tuổi 22, khi nhiều người vẫn còn loay hoay với đồ án tốt nghiệp đại học, hoặc chầy trật tìm công việc full-time đầu tiên trong đời, thì Kilo - Chàng trai người Trung Quốc, lại là trường hợp ngoại lệ.

Bắt đầu khởi nghiệp từ sớm, Kilo hiện đang điều hành một thương hiệu thời trang đường phố. Nam sinh này cho biết thu nhập hàng tháng của bản thân dao động trong khoảng 300.000-400.000 NDT (khoảng 1,16-1,55 tỷ đồng). Với con số này, Kilo hoàn toàn có thể vay mua nhà trả góp, thậm chí là trả thẳng, tuy nhiên, chàng trai 22 tuổi lại ưu tiên ở thuê.

Hiện tại, Kilo đang chi 90.000 NDT/tháng (khoảng 349 triệu đồng), tương đương 1,08 triệu NDT/năm (khoảng 4,19 tỷ đồng) cho việc thuê nhà. Với Kilo, số tiền này hoàn toàn xứng đáng và không phải một lựa chọn tài chính thiếu thông minh. Điều Gen Z này quan tâm không chỉ là sở hữu một tài sản có giá trị, mà còn là khả năng duy trì cuộc sống thoải mái trong khi vẫn có tiền để đầu tư.

Ảnh minh họa

Kilo thừa nhận bản thân không có lý do gì đặc biệt để từ chối mua nhà, chỉ đơn giản là không thích. Thậm chí khi được bố mẹ cho tiền mua nhà, Kilo còn từ chối. Thay vì dùng số tiền đó để mua bất động sản, Kilo lựa chọn đầu tư vào các quỹ với mức lợi nhuận cố định 8% mỗi năm. Phần lợi nhuận thu được có thể dùng để hỗ trợ thanh toán tiền thuê nhà.

Với cách làm này, Kilo muốn tận dụng nguồn vốn để tạo ra thu nhập, thay vì dồn phần lớn tài sản vào một căn nhà. Chàng trai 22 tuổi cho rằng việc duy trì khả năng tài chính để theo đuổi những điều mình yêu thích và bảo đảm chất lượng sống quan trọng hơn cảm giác ổn định thường được gắn với việc sở hữu nhà.

Dĩ nhiên, lựa chọn của Kilo gắn liền với mức thu nhập cao ở độ tuổi còn khá trẻ. Không phải người trẻ nào cũng có thể áp dụng cách làm tương tự. Tuy vậy, câu chuyện cho thấy với một bộ phận người thu nhập tốt, mua nhà không còn mặc nhiên là ưu tiên hàng đầu.

Quan điểm của Kilo cũng phản ánh một cách nhìn khác về giá trị của bất động sản. Với nhiều người, mua nhà đồng nghĩa với việc tạo dựng tài sản lâu dài, giảm sự phụ thuộc vào chủ nhà và có một nơi ở ổn định. Nhưng với người trẻ đang kinh doanh, việc sở hữu nhà cũng có thể khiến một phần lớn nguồn vốn bị giữ lại trong tài sản khó chuyển đổi thành tiền mặt ngay lập tức.

Trong trường hợp của Kilo, giữ tiền để đầu tư là một phần quan trọng trong quyết định thuê nhà. Là người điều hành thương hiệu thời trang đường phố, điều Kilo ưu tiên sử dụng nguồn lực tài chính cho công việc kinh doanh và đầu tư. Kilo cho rằng đối với người khởi nghiệp, việc giữ lại nguồn tiền dự phòng còn có ý nghĩa trong những giai đoạn doanh thu biến động, khi doanh nghiệp cần vốn để nhập hàng, phát triển sản phẩm hoặc mở rộng hoạt động. Tuy nhiên, hiệu quả của phương án này vẫn phụ thuộc vào tình hình kinh doanh và khả năng quản lý dòng tiền, chứ không chỉ nằm ở mức lợi nhuận kỳ vọng từ đầu tư.

Ảnh minh họa

Có thể thấy hiện nay, không tồn tại một công thức chung cho câu hỏi nên mua hay thuê nhà. Người có thu nhập ổn định, muốn an cư và đã chuẩn bị đủ tiền trả trước có thể xem việc mua nhà là lựa chọn phù hợp. Ngược lại, với người làm kinh doanh hoặc thường xuyên thay đổi nơi làm việc, thuê nhà có thể giúp hạn chế số vốn phải bỏ ra ban đầu và giữ khả năng điều chỉnh kế hoạch tài chính.

Dù lựa chọn phương án nào, Kilo cho rằng mọi người cũng cần tính toán chi phí nhà ở trong mối tương quan với thu nhập và các mục tiêu khác. Một căn nhà không chỉ cần tiền mua ban đầu mà còn kéo theo chi phí bảo trì, sửa chữa, nội thất và những khoản chi liên quan đến quyền sở hữu. Trong khi đó, người thuê cần dự trù tiền đặt cọc, khả năng tăng giá thuê và nguy cơ phải chuyển chỗ ở khi hợp đồng kết thúc. So sánh đầy đủ những khoản này sẽ giúp mỗi người đưa ra quyết định sát với hoàn cảnh thực tế hơn.

Ở tuổi 22, Kilo lựa chọn chi số tiền không nhỏ mỗi tháng để thuê nhà vì tin rằng cách sử dụng vốn này phù hợp với mục tiêu sống của mình. Kilo cũng nhấn mạnh đây là lựa chọn cá nhân mình, không phải lời khuyên rằng thuê nhà luôn tốt hơn mua nhà, bởi mỗi người sẽ có một nhu cầu và mục tiêu khác nhau.

(Nguồn: 10100.com)