Ngày 24/10, gửi 50 triệu đồng tại MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, SHB, HDBank và ACB nhận bao nhiêu tiền lãi sau 12 tháng?

Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng, số tiền lãi khách hàng nhận được tại MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, SHB, HDBank và ACB có sự chênh lệch tùy theo hình thức gửi và sản phẩm tiền gửi. Ở kênh online, VPBank có lãi suất 7,1%/năm trong nhóm ngân hàng được khảo sát.

Gửi tại quầy: Lãi suất khác nhau tùy sản phẩm

Theo biểu lãi suất đã khảo sát ngày 24/10, VPBank niêm yết lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,9%/năm. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 3,45 triệu đồng tiền lãi sau một năm nếu lĩnh lãi cuối kỳ.

Tại Techcombank, lãi suất kỳ hạn 12 tháng dành cho khách hàng thông thường có khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng là 5,95%/năm. Với 50 triệu đồng gửi trong 12 tháng, tiền lãi dự kiến đạt 2,975 triệu đồng.

SHB áp dụng lãi suất 5,7%/năm đối với sản phẩm tiết kiệm bậc thang, dành cho khoản tiền dưới 2 tỷ đồng. Theo đó, khách hàng gửi 50 triệu đồng sẽ nhận khoảng 2,85 triệu đồng tiền lãi sau một năm.

Tại MB, biểu lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân ghi nhận mức 5,7%/năm đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng ở kỳ hạn 12 tháng. Khoản tiền gửi 50 triệu đồng tương ứng 2,85 triệu đồng tiền lãi.

Sacombank niêm yết lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 12 tháng ở mức 5,4%/năm đối với khoản tiền dưới 500 triệu đồng. Với 50 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, tiền lãi dự kiến đạt 2,7 triệu đồng.

Đối với HDBank, sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn thông thường có lãi suất 5,2%/năm ở kỳ hạn 12 tháng, tương ứng 2,6 triệu đồng tiền lãi cho khoản gửi 50 triệu đồng.

Tại ACB, theo biểu lãi suất tiết kiệm truyền thống bạn cung cấp, kỳ hạn 12 tháng có lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ là 4,8%/năm. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 2,4 triệu đồng tiền lãi sau một năm.

Gửi 50 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Ngân hàng Tại quầy (%/năm) Tiền lãi tại quầy Online (%/năm) Tiền lãi online VPBank 6,90% 3,45 triệu đồng 7,10% 3,55 triệu đồng Sacombank 5,40% 2,70 triệu đồng 6,80% 3,40 triệu đồng Techcombank 5,95% 2,975 triệu đồng 6,65% 3,325 triệu đồng SHB 5,70% 2,85 triệu đồng 6,00% 3,00 triệu đồng HDBank 5,20%* 2,60 triệu đồng* 5,30% 2,65 triệu đồng MB 5,70% 2,85 triệu đồng 5,80% 2,90 triệu đồng ACB 4,80% 2,40 triệu đồng 5,20% 2,60 triệu đồng

Gửi online: VPBank niêm yết lãi suất 7,1%/năm

Ở kênh online, VPBank niêm yết lãi suất kỳ hạn 12 tháng ở mức 7,1%/năm. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 3,55 triệu đồng tiền lãi sau một năm.

Sacombank áp dụng lãi suất online 6,8%/năm đối với khoản tiền gửi từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. Như vậy, khoản tiền gửi 50 triệu đồng trong 12 tháng sẽ mang lại khoảng 3,4 triệu đồng tiền lãi.

Techcombank niêm yết lãi suất online kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,65%/năm đối với khách hàng thông thường. Với 50 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, tiền lãi dự kiến đạt 3,325 triệu đồng.

Tại SHB, lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 12 tháng là 6,0%/năm. Khoản tiền gửi 50 triệu đồng tương ứng 3 triệu đồng tiền lãi sau một năm.

Trong khi đó, biểu tiền gửi số truyền thống dành cho khách hàng Mass của MB ghi nhận lãi suất trả sau 5,8%/năm ở kỳ hạn 12 tháng đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Mức này tương ứng 2,9 triệu đồng tiền lãi.

HDBank niêm yết lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 12 tháng ở mức 5,3%/năm, tương ứng 2,65 triệu đồng tiền lãi cho khoản gửi 50 triệu đồng.

ACB áp dụng lãi suất online 5,2%/năm ở kỳ hạn 12 tháng đối với khoản tiền gửi dưới 200 triệu đồng. Với 50 triệu đồng gửi đủ một năm, khách hàng dự kiến nhận 2,6 triệu đồng tiền lãi.

Như vậy, với khoản tiền gửi 50 triệu đồng trong 12 tháng, VPBank có lãi suất online cao nhất trong nhóm được so sánh, ở mức 7,1%/năm, tương ứng 3,55 triệu đồng tiền lãi. Sacombank đứng sau với lãi suất 6,8%/năm, tương ứng 3,4 triệu đồng.

Lưu ý: Các mức lãi suất trong bài được tổng hợp từ biểu lãi suất do các ngân hàng niêm yết, khảo sát ngày 24/10, áp dụng theo từng sản phẩm tiền gửi, kỳ hạn và điều kiện tương ứng. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm, số tiền gửi và chính sách của từng ngân hàng; mức lãi suất áp dụng cụ thể sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận giữa ngân hàng và người gửi tiền.



