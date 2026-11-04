Công an xác minh giao dịch rút 921 triệu đồng để chuyển cho con của người phụ nữ SN 1962 tại Agribank

Ngày 2/11, Công an xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh và Chi nhánh Ngân hàng Agribank Nầm (tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp ngăn chặn 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan chức năng.

Nạn nhân là bà P.T.H (sinh năm 1962, trú tại xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh). Trước đó, bà H. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0994.348.539 của một đối tượng lạ, tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng và thông báo bà có liên quan đến 1 đường dây tội phạm rửa tiền với số tiền thu lợi bất chính lên đến 69 tỷ đồng.

Để tạo lòng tin và gây sức ép tâm lý, đối tượng liên tục đưa ra những thông tin mang tính đe dọa, yêu cầu bà H. giữ bí mật, không được tiết lộ sự việc với bất kỳ ai, đồng thời khai báo về tài sản hiện có. Khi biết bà H. đang sở hữu 921 triệu đồng trong các sổ tiết kiệm, các đối tượng yêu cầu bà rút toàn bộ số tiền để chuyển vào tài khoản do chúng cung cấp, với lý do phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Đáng chú ý, nhằm tránh bị phát hiện, các đối tượng còn dặn bà H. nếu nhân viên ngân hàng hỏi về mục đích rút tiền thì phải trả lời là rút tiền để chuyển cho con làm nhà. Những yêu cầu này khiến bà H. từng bước bị cuốn vào kịch bản lừa đảo mà các đối tượng đã dựng sẵn.

Công an xã Tứ Mỹ và nhân viên ngân hàng ngăn chặn giao dịch có dấu hiệu lừa đảo, giúp người dân bảo toàn tài sản.

Trong quá trình giao dịch, nhận thấy bà H. có biểu hiện bất thường, nội dung giao dịch tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo, nhân viên Chi nhánh Ngân hàng Agribank Nầm đã chủ động liên hệ, thông báo cho Công an xã Tứ Mỹ để phối hợp xác minh, ngăn chặn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tứ Mỹ nhanh chóng cử cán bộ đến làm việc trực tiếp với bà H. Cán bộ Công an đã phân tích, giải thích rõ phương thức, thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan chức năng để đe dọa, thao túng tâm lý, yêu cầu chuyển tiền của các đối tượng.

Qua đó, giúp bà H. nhận diện bản chất vụ việc, bình tĩnh dừng giao dịch và không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng. Sau khi hiểu rõ sự việc, bà H. bày tỏ sự cảm ơn đối với lực lượng Công an và nhân viên ngân hàng đã tận tình hỗ trợ, giúp bà tránh được thiệt hại lớn về tài sản.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là thủ đoạn giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án và các cơ quan chức năng để đe dọa, thao túng tâm lý, yêu cầu chuyển tiền.

Người dân cần tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho người lạ; không thực hiện các giao dịch chuyển tiền theo yêu cầu của người tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng. Cần lưu ý, cơ quan Công an không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần giữ bình tĩnh, không hoang mang, không làm theo hướng dẫn của đối tượng, đồng thời chủ động kiểm chứng thông tin và liên hệ với cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ. Trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, cần nhanh chóng thông báo cho ngân hàng và cơ quan Công an để kịp thời có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an