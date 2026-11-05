Cắt giảm 1.271 người, Canva thông báo chế độ bồi thường: 6 tháng lương, 12 tháng bảo hiểm, tiền mặt hỗ trợ khởi nghiệp

Mới đây, Canva đã thông báo cắt giảm 22% lực lượng nhân sự toàn cầu.

Ngày 4/11 vừa qua, Canva - Nền tảng thiết kế của Australia, đã thông báo cắt giảm 22% lực lượng nhân sự toàn cầu, tương đương 1.271 người trong bối cảnh chuẩn bị tái cơ cấu quy mô lớn. Đáng chú ý, công ty đưa ra gói bồi thường khá hào phóng cho những nhân viên bị ảnh hưởng.

Melanie Perkins - Nhà sáng lập kiêm CEO Canva, thông báo quyết định cắt giảm nhân sự và gọi đây là “thời khắc khó khăn nhất” trong lịch sử 13 năm của công ty. Canva hiện có hơn 5.700 nhân viên tại 37 quốc gia. Tuy nhiên, doanh nghiệp này chưa tiết lộ cụ thể những bộ phận hoặc quốc gia nào chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Melanie Perkins (Ảnh: Fortune)

Để giảm bớt tác động của việc bị cắt giảm nhân sự, Canva đưa ra gói hỗ trợ với nhiều quyền lợi đáng chú ý.

Mỗi nhân viên bị ảnh hưởng sẽ nhận được ít nhất 6 tháng lương, bao gồm các khoản trợ cấp bắt buộc theo quy định pháp luật tại nơi làm việc, bất kể họ đang ở quốc gia nào.

Ngoài khoản tiền này, nhân viên được giữ lại MacBook do công ty cấp. Melanie Perkins cho biết quyết định xuất phát từ mong muốn đảm bảo những người rời đi vẫn có máy tính để tiếp tục công việc, đặc biệt là những người không sở hữu thiết bị cá nhân.

Canva cũng cung cấp 1 năm sử dụng LinkedIn Premium nhằm hỗ trợ nhân viên tìm kiếm việc làm mới và mở rộng mạng lưới quan hệ nghề nghiệp. Những người bị sa thải còn được tham gia các buổi tư vấn nghề nghiệp trực tiếp, chuẩn bị phỏng vấn và nhận hỗ trợ chỉnh sửa CV từ đội ngũ tuyển dụng của công ty.

Các quyền lợi khác bao gồm 12 tháng tiếp tục được hưởng bảo hiểm y tế tại những quốc gia Canva có cung cấp chế độ này. Chương trình hỗ trợ nhân viên Canva Care cũng được duy trì trong một năm cho cả người lao động đã nghỉ việc và gia đình họ.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ tìm công việc mới, Canva còn tạo điều kiện để nhân viên bị sa thải tự khởi nghiệp hoặc thực hiện các dự án cộng đồng. Thông qua Canva Collective Fund, những người rời công ty có thể đăng ký nhận khoản tài trợ từ 10.000 USD (khoảng 263 triệu đồng) để bắt đầu kinh doanh hoặc triển khai dự án tại địa phương. Canva khẳng định sẽ không yêu cầu quyền sở hữu hay cổ phần đối với doanh nghiệp và dự án được hình thành từ khoản tài trợ này. Nhân viên có nhu cầu đăng ký phải hoàn tất thủ tục trước ngày 14/12.

Bên cạnh đó, công ty đang xây dựng một danh bạ nhân sự theo hình thức tự nguyện tham gia. Danh bạ sẽ được chia sẻ với các nhà đầu tư, đối tác và mạng lưới trong ngành nhằm giúp những người bị ảnh hưởng tiếp cận cơ hội việc làm mới. Những người có tên trong danh sách cắt giảm cũng được giữ quyền truy cập Slack và Gmail đến hết tuần, tạo thời gian thông báo với đồng nghiệp về việc rời đi và lựa chọn cách thức duy trì liên lạc sau đó.

Nhà sáng lập Canva cho biết doanh nghiệp đã trải qua một năm kinh doanh không dễ dàng. Tăng trưởng của công ty lần đầu chậm lại sau một thập kỷ. Melanie Perkins cùng ban lãnh đạo đã cân nhắc nhiều phương án trước khi đi đến quyết định cắt giảm, bởi những điều chỉnh nhỏ hơn được đánh giá là không đủ để giải quyết các vấn đề hiện tại.

Ảnh minh họa (Nguồn: Mashable)

Trong đợt tái cơ cấu lần này, Canva sẽ hợp nhất các bộ phận sản phẩm, tăng trưởng và nền tảng vào một tổ chức sản phẩm duy nhất. Công ty đồng thời tinh giản các tầng quản lý, gộp những trách nhiệm chồng chéo và hướng tới mô hình nhóm nhỏ hơn, trao nhiều quyền chủ động cũng như khả năng ra quyết định cho từng nhóm.

Sydney sẽ trở thành địa điểm làm việc chính của nhiều đội ngũ sản phẩm. Một số nhân viên có thể được yêu cầu chuyển địa điểm, trong khi những người khác phải thích nghi với thay đổi về vai trò. Từ tháng 1, phần lớn nhân viên được yêu cầu phải đến văn phòng 2-3 ngày mỗi tuần. Đây là sự thay đổi đáng kể đối với Canva, doanh nghiệp vốn từng đề cao tính linh hoạt và làm việc từ xa.

Động thái cắt giảm diễn ra khi trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi ngành phần mềm sáng tạo. Các công cụ AI ngày càng giúp người dùng dễ dàng tạo hình ảnh, bài thuyết trình và nội dung trực quan, đặt ra thách thức đối với những nền tảng thiết kế truyền thống.

Canva đã đầu tư mạnh vào các tính năng AI và tái tổ chức nền tảng xoay quanh công nghệ này. Tuy nhiên, công ty cũng chịu áp lực liên quan đến mức định giá từ các nhà đầu tư. Blackbird, quỹ đầu tư mạo hiểm lớn nhất của Canva, được cho là đã giảm định giá công ty 17%, xuống còn 34,9 tỷ USD (khoảng 917.000 tỷ đồng) vào tháng 8/2026.

Việc sa thải 1.271 nhân viên phản ánh bài toán chung của nhiều doanh nghiệp công nghệ: tìm cách tổ chức lại hoạt động khi tăng trưởng chậm lại, đồng thời thích nghi với những thay đổi mà AI mang đến cho sản phẩm, quy trình làm việc và nhu cầu nhân sự.

(Nguồn: NDTV)