Những người không muốn sống cuộc đời chỉ gắn với 1 căn nhà và khoản nợ kéo dài hàng chục năm

Thuê nhà không còn là lựa chọn tạm thời trong lúc chờ gom tiền mua nhà nữa.

Kim Min-jun, 32 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hàn Quốc, hiện sống trong một căn nhà thuê và không có kế hoạch mua nhà trong tương lai gần. Thay vì dành toàn bộ tiền tích lũy để trả trước cho một căn hộ, anh phân bổ khoản tiền này vào cổ phiếu và các quỹ ETF, với kỳ vọng tài sản tăng trưởng tốt hơn so với việc vay hàng trăm triệu won (hàng tỷ đồng) để sở hữu bất động sản.

Min-jun xem lựa chọn ở thuê như một cách đánh đổi để duy trì khả năng đầu tư. Việc ưu tiên đầu giúp anh linh hoạt điều chỉnh danh mục theo tình hình thị trường, đồng thời tránh phải gánh khoản trả nợ gốc, lãi vay và những chi phí cố định đi kèm với việc sở hữu nhà.

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Quan điểm của Min-jun phần nào phản ánh sự thay đổi trong cách một bộ phận người trẻ Hàn Quốc nhìn nhận chuyện an cư. Trước đây, công thức tích lũy tài sản phổ biến là tiết kiệm tiền, mua nhà rồi chờ bất động sản tăng giá. Tuy nhiên, khi giá nhà ngày càng cao và các kênh đầu tư tài chính trở nên đa dạng, không ít người bắt đầu cân nhắc liệu sở hữu nhà có còn là con đường duy nhất để xây dựng tài sản hay không.

Không muốn sống một cuộc đời chỉ gắn với 1 căn nhà và khoản nợ kéo dài hàng chục năm

Những người chủ động thuê nhà thường không muốn dành phần lớn tiền tích lũy vào một tài sản duy nhất. Thay vào đó, họ chia vốn cho nhiều loại tài sản, điều chỉnh tỷ trọng đầu tư khi thị trường thay đổi và giữ một phần tiền để phòng khi cấp bách.

Với họ, khả năng kiểm soát dòng tiền đôi khi còn quan trọng hơn cả việc sở hữu tài sản. Mua nhà đồng nghĩa với việc phải duy trì các khoản thanh toán dài hạn, từ tiền gốc, lãi vay đến thuế và phí quản lý. Trong khi đó, thuê nhà giúp họ tránh được một phần áp lực tài chính cố định, dành nguồn lực cho những mục tiêu khác.

Tuy nhiên, lựa chọn này không đồng nghĩa với việc đầu tư tài chính luôn đem lại lợi nhuận tốt. Cổ phiếu, ETF và tiền điện tử đều có thể giảm giá, trong đó tiền điện tử đặc biệt biến động mạnh. Người thuê nhà cũng có nguy cơ bỏ lỡ cơ hội gia tăng tài sản nếu giá bất động sản tiếp tục tăng nhanh. Dù vậy, với những người ưu tiên sự linh hoạt, việc không mua nhà vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Park Ji-eun, một nhân viên văn phòng 42 tuổi, cho rằng mua nhà bằng khoản vay lớn đôi khi khiến người mua không thực sự cảm thấy mình sở hữu tài sản. Cô chia sẻ rằng thay vì sống trong một căn hộ cũ kỹ, thiếu tiện nghi và thường xuyên gặp bất tiện với hàng xóm, cô thích trả tiền thuê để ở trong một tòa nhà mới, sạch sẽ và thuận tiện đi làm.

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Với Ji-eun, không gian sống là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và cô không muốn hy sinh điều đó chỉ để có tên trên giấy chứng nhận sở hữu nhà.

Kể cả cố cũng chưa chắc mua nhà nổi, tốt nhất là cứ hài lòng với việc ở thuê?

Trong số những người đang thuê nhà, có người chủ động lựa chọn điều đó, và cũng có không ít người muốn sở hữu bất động sản nhưng không đủ khả năng tài chính, nên đành phải ở thuê.

Theo dữ liệu giá nhà tháng 9/2026 của KB Real Estate, giá bán trung bình một căn hộ tại Seoul (Hàn Quốc) lên tới 1,62 tỷ won (khoảng 30 tỷ đồng). Con số này cao gấp hơn 32 lần tài sản cá nhân bình quân của một người trẻ dưới 30 tuổi ở xứ kim chi.

Ngay cả khi được vay tối đa 70% giá trị căn hộ theo chính sách hỗ trợ dành cho người mua nhà lần đầu, người trẻ vẫn phải chuẩn bị một khoản tiền tương đối lớn. Các chi phí thuế, sửa sang, bảo trì và những khoản phát sinh khác càng khiến việc mua nhà trở nên khó khăn.

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Với những người mới đi làm vài năm, tích lũy đủ tiền trả trước đã là một thách thức, chưa kể đến việc duy trì khoản vay dài hạn. Vấn đề vì thế không còn đơn thuần là mua hay thuê nhà, mà là cách mỗi người phân bổ nguồn thu nhập và tài sản phù hợp với hoàn cảnh của mình. Quyết định này phụ thuộc vào thu nhập, số tiền tích lũy, khả năng chấp nhận rủi ro và mục tiêu sống của từng cá nhân.

Với người này, mua nhà có thể là mục tiêu cần đạt được, nhưng với người khác, đó lại là sự đánh đổi quá lớn trong việc duy trì chất lượng sống cũng như sức khỏe tài chính.

Với một bộ phận người trẻ Hàn Quốc, thuê nhà không còn đơn thuần là lựa chọn tạm thời, mà là quyết định có chủ đích: Chấp nhận không sở hữu BĐS để đổi lấy sự linh hoạt trong đầu tư, chi tiêu và tận hưởng cuộc sống hiện tại. Sau cùng, một căn nhà đứng tên mình chưa chắc đồng nghĩa với cuộc sống thoải mái nếu phải đánh đổi bằng hàng chục năm trả nợ và áp lực tài chính kéo dài.

(Nguồn: Seoul Economic Daily)