LPBank phát cảnh báo khẩn

Các đối tượng lừa đảo giả mạo thông báo phạt nguội vi phạm giao thông, dụ người dân truy cập đường link và cung cấp thông tin ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo thông qua các tin nhắn giả mạo thông báo phạt nguội vi phạm giao thông. Theo ngân hàng, các đối tượng đang lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân khi nhận được thông báo vi phạm để đánh cắp thông tin thẻ, tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, đối tượng lừa đảo gửi tin nhắn SMS, Zalo, email hoặc thực hiện cuộc gọi thông báo phương tiện của người nhận đã vi phạm quy định giao thông. Sau đó, chúng yêu cầu người dân truy cập đường link để kiểm tra thông tin hoặc thực hiện nộp phạt.

Đáng chú ý, một số tin nhắn còn đưa ra những nội dung như "giảm 50% nếu nộp phạt nguội sớm" hoặc "tăng mức phạt nếu không thực hiện trong 48 giờ" nhằm tạo tâm lý lo lắng, thúc giục người nhận nhanh chóng làm theo hướng dẫn.

Không dừng lại ở việc gửi tin nhắn, các đối tượng còn thiết lập website giả mạo có tên miền hoặc giao diện tương tự Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông và các cơ quan chức năng khác. Điều này khiến người dùng dễ nhầm tưởng đang truy cập vào hệ thống tra cứu, nộp phạt chính thức.

Theo LPBank, mục đích của các tin nhắn và website giả mạo là dẫn dụ người dân nhập thông tin thẻ ngân hàng, tài khoản và mã OTP. Những dữ liệu này sau đó có thể bị lợi dụng để thực hiện các giao dịch trái phép, chiếm đoạt tiền.

Nguy hiểm hơn, một số đường link, website hoặc ứng dụng lừa đảo còn có khả năng khiến điện thoại bị cài đặt mã độc, từ đó đánh cắp dữ liệu cá nhân hoặc tin nhắn chứa thông tin ngân hàng.

Trước thủ đoạn trên, LPBank khuyến cáo khách hàng không truy cập đường link, quét mã QR, tải tệp hoặc cài đặt ứng dụng từ những nguồn không rõ ràng. Người dân cũng tuyệt đối không cung cấp thông tin thẻ, số tài khoản, tên đăng nhập, mật khẩu ngân hàng, mã CVC/CVV, mã OTP hoặc thông tin xác thực sinh trắc học trên các website, ứng dụng đáng ngờ.

Ngân hàng đồng thời khuyến nghị khách hàng chủ động thiết lập hạn mức giao dịch phù hợp với nhu cầu, tắt tính năng thanh toán trực tuyến hoặc thanh toán POS nước ngoài đối với thẻ tín dụng khi không sử dụng.

Trường hợp phát hiện điện thoại tự động tải tệp hoặc ứng dụng đáng ngờ sau khi truy cập đường link lạ, khách hàng cần gỡ bỏ ứng dụng, ngừng sử dụng thiết bị nghi nhiễm mã độc để giao dịch và liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ bảo vệ tài khoản.

Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân nên lưu giữ tin nhắn, số điện thoại, đường link, hình ảnh liên quan và thông tin giao dịch bất thường để cung cấp cho cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 9/9, Bộ Công an cũng đã cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan Công an, Cảnh sát giao thông để gửi thông báo phạt nguội kèm đường link giả mạo.

Bộ Công an nhấn mạnh, cơ quan Công an không yêu cầu người dân nộp phạt hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP qua các đường link được gửi từ tin nhắn không xác định.

Để kiểm tra thông tin vi phạm giao thông, người dân có thể chủ động truy cập website chính thức của Cục Cảnh sát giao thông tại địa chỉ csgt.bocongan.gov.vn, sử dụng ứng dụng VNeTraffic hoặc tra cứu, thực hiện thủ tục qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại dichvucong.gov.vn.

Trường hợp đã cung cấp thông tin ngân hàng hoặc thực hiện giao dịch theo hướng dẫn của đối tượng nghi lừa đảo, người dân cần khẩn trương liên hệ ngân hàng để yêu cầu khóa tài khoản, ngăn chặn giao dịch trái phép và thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý.