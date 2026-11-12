Tất cả người dân chú ý thông báo mới của công an liên quan đến rút tiền, chuyển khoản

Ngày 11/11, Công an xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, giúp người dân tránh mất số tiền tiết kiệm hơn 200 triệu đồng.

Sáng 11/11, bà N.T.H (sinh năm 1965, trú tại xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) nhận được cuộc gọi từ đối tượng tự xưng là nhân viên Viettel để thu thập thông tin cá nhân. Sau đó, 1 đối tượng khác tiếp tục xưng là Công an, gọi điện qua Messenger bằng hình ảnh, đưa ra những lời đe dọa, thao túng tâm lý, yêu cầu bà H không được liên lạc với người thân và cung cấp ngay thông tin tài khoản ngân hàng với lý do phục vụ công tác điều tra.

Do tin tưởng và lo sợ, bà H đã làm theo hướng dẫn của các đối tượng. Khi phát hiện tài khoản ngân hàng của bà H không có tiền, chúng tiếp tục yêu cầu bà đến ngân hàng rút tiền tiết kiệm để chuyển vào tài khoản đã bị chúng kiểm soát.

Cơ quan Công an làm việc với bà N.T.H.

Chiều cùng ngày, bà H đến ngân hàng rút số tiền tiết kiệm hơn 200 triệu đồng. Khi bà chuẩn bị thực hiện giao dịch chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng, người thân phát hiện dấu hiệu bất thường và kịp thời thông báo cho Công an xã Đồng Hỷ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã nhanh chóng có mặt, làm việc, xác minh và xác định đây là phương thức, thủ đoạn của các đối tượng mạo danh cán bộ Công an, nhà mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Công an xã đã giải thích cho bà H nhận biết rõ các thủ đoạn của đối tượng lừa đảo. Qua đó, bà H nhận thức được mình đã bị các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý, đồng thời dừng ngay việc chuyển tiền, bảo toàn được toàn bộ số tiền tiết kiệm.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn từ người lạ; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng; không chuyển tiền theo yêu cầu của người tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc nhân viên các nhà mạng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần bình tĩnh, liên hệ ngay với người thân hoặc cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xác minh, tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an