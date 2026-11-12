Công an thông báo sẽ điều tra các giao dịch chuyển và nhận tiền sau

Cơ quan công an cảnh báo những giao dịch này tiềm ẩn nguy cơ người dùng bị đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài khoản và tài sản.

Trong bối cảnh Internet và mạng xã hội phát triển, các trò chơi trực tuyến ngày càng thu hút đông đảo người tham gia, đặc biệt là thanh thiếu niên. Lợi dụng nhu cầu giải trí, tâm lý ham quà tặng và sự thiếu cảnh giác của người dùng, các đối tượng xấu sử dụng nhiều thủ đoạn lừa đảo thông qua hình thức tặng tài khoản game, vật phẩm và mã quà tặng (giftcode) miễn phí.

Những lời mời tặng tài khoản VIP, vật phẩm hiếm hay giftcode miễn phí trong game online có thể là cái bẫy để đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài khoản và tiền của người chơi. Đặc biệt, người dân cần cảnh giác với các yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, phí xác minh hoặc kích hoạt để nhận quà.

Đằng sau những lời quảng cáo hấp dẫn là nguy cơ người chơi bị đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài khoản và tài sản.

Những giao dịch chuyển tiền nào cần cảnh giác?

Theo cảnh báo của cơ quan Công an tỉnh Khánh Hòa, một trong những thủ đoạn phổ biến là đăng bài cho, tặng hoặc thanh lý tài khoản game có giá trị cao với mức giá rẻ bất thường. Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng yêu cầu người mua hoặc người nhận chuyển tiền đặt cọc, phí xác minh, phí kích hoạt hoặc phí sang nhượng. Khi nhận được tiền, chúng lập tức chặn liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Người chơi cũng cần cảnh giác với những lời mời nhận tài khoản VIP, vật phẩm hiếm, kim cương, quân huy hoặc giftcode miễn phí. Các đối tượng thường lập fanpage, website và tài khoản mạng xã hội giả mạo nhà phát hành game để quảng cáo chương trình tặng quà, sau đó yêu cầu người dùng truy cập đường link, đăng nhập tài khoản hoặc cung cấp thông tin cá nhân để xác minh nhận thưởng.

Thực chất, những đường link này có thể dẫn đến website giả mạo nhằm đánh cắp tên đăng nhập, mật khẩu và mã xác thực.

Một thủ đoạn khác là giả danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật hoặc quản trị viên để yêu cầu người chơi cung cấp mật khẩu, mã OTP. Các đối tượng còn gửi đường link, ứng dụng không rõ nguồn gốc có nguy cơ chứa mã độc, qua đó chiếm quyền kiểm soát thiết bị và tài khoản.

Để tăng độ tin cậy, chúng có thể sử dụng bình luận giả, hình ảnh và video cắt ghép, đồng thời thúc giục người chơi nhanh chóng làm theo hướng dẫn.

Nhóm đối tượng dễ trở thành mục tiêu

Nhóm đối tượng dễ bị lợi dụng gồm trẻ em, học sinh, thanh thiếu niên thường xuyên chơi game, có nhu cầu sở hữu tài khoản cấp cao và vật phẩm quý hiếm nhưng còn hạn chế kỹ năng nhận diện lừa đảo.

Bên cạnh đó, những người thường xuyên mua bán, trao đổi tài khoản game hoặc thiếu kiến thức về bảo mật thông tin cũng có nguy cơ trở thành nạn nhân.

Tuy nhiên, bất kỳ người sử dụng Internet nào cũng có thể bị các đối tượng nhắm tới nếu thiếu cảnh giác.

4 dấu hiệu nhận biết chiêu trò lừa đảo

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân chú ý những dấu hiệu sau:

- Quảng cáo tặng quà có giá trị lớn, số lượng có hạn nhằm thúc giục người chơi nhanh chóng tham gia.

- Gửi đường link có tên miền lạ, yêu cầu đăng nhập tài khoản trên website không rõ nguồn gốc.

- Yêu cầu cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin bảo mật để xác minh nhận thưởng.

- Đề nghị chuyển tiền đặt cọc, phí xác minh, phí kích hoạt hoặc phí sang nhượng để nhận tài khoản, vật phẩm được quảng cáo là miễn phí.

Để phòng ngừa, người dân chỉ nên tiếp nhận thông tin từ website, fanpage chính thức của nhà phát hành game; không tùy tiện truy cập đường link lạ hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc. Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP và thông tin bảo mật cho người khác.

Người chơi cần sử dụng mật khẩu mạnh, kích hoạt xác thực hai yếu tố. Phụ huynh cũng cần quan tâm, hướng dẫn con em sử dụng Internet an toàn và chủ động nhận diện các thủ đoạn lừa đảo.

Cần làm gì khi đã chuyển tiền hoặc bị chiếm đoạt tài khoản?

Khi phát hiện bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng đổi mật khẩu, đăng xuất khỏi các thiết bị lạ và liên hệ nhà phát hành để khóa, khôi phục tài khoản.

Trường hợp đã chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin ngân hàng, cần liên hệ ngay với ngân hàng để đề nghị hỗ trợ ngăn chặn, tra soát giao dịch.

Đồng thời, người bị hại cần lưu giữ tin nhắn, hình ảnh, đường link, số điện thoại, số tài khoản nhận tiền và các chứng cứ liên quan; nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xác minh, xử lý theo quy định. Không tiếp tục chuyển tiền cho những người tự xưng có thể hỗ trợ thu hồi tiền bị lừa.

Phòng, chống tội phạm trên không gian mạng là trách nhiệm của toàn xã hội. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin, tài sản của bản thân và tích cực tuyên truyền, cảnh báo cho người thân, bạn bè.

(Theo Công an tỉnh Khánh Hòa)